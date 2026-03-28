'மனோ தங்கராஜ் பயந்துவிட்டார்' கிள்ளியூர் NDA வேட்பாளர் அதிரடி - யார் இந்த நிவின் சைமன்?

கிள்ளியூர் தமாகா வேட்பாளர்: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மொத்தம் 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டன்சத்திரம், ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், ஈரோடு மேற்கு, கும்பகோணம் என 5 தொகுதிகளில் தமாகா, பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது. இந்த 5 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை தமாகா தலைவர் ஜி.கே. வாசன் இன்று அறிவித்தார்.
NDA வேட்பாளர் நிவின் சைமன்
அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கிள்ளியூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜாண் ஜேக்கப் என்பவரது மகன் நிவின் சைமனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிவின் சைமன், தனக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்த தலைமைக்கு நன்றி தெரிவித்தார். மேலும், தந்தை பலமுறை முயன்றும் முடியாமல் போன அவரது கனவு திட்டமான மீனவர்களின் மிக முக்கிய கோரிக்கையுமான கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை வெற்றிபெற்ற உடன் செயல்படுத்துவேன் என்றும் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
யார் இந்த நிவின் சைமன்?
மேலும் அந்த பேட்டியில், "இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது, ஒரு மாற்றத்தின் துவக்கமாக நான் பார்க்கிறேன். ஏனென்றால் ஒரு மாற்றம் கண்டிப்பாக தேவை. குமரி மாவட்டத்தில் மாற்றம் என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்துவிட்டது. படிப்பிலும் சரி, எல்லாத்திலும் நாம் உயர்ந்து தான் இருக்கிறோம். மதம் சார்ந்து கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் தேவை.
எல்லாரும் ஒன்றுதான், நான் ஒரு மருத்துவர். என்னிடம் வரும் நோயாளிகளை நான் ஜாதி மதம் பார்த்து மருத்துவம் பார்ப்பதில்லை. அவர்களது கையைப் பிடித்து அவர்களுக்கு இருக்கும் நோய்க்கு உரிய மருத்துவத்தை நான் செய்வேன். ஆகையால் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் தேவை. இந்த மாற்றத்திற்கு முதல் ஆளாக நான் நிற்கிறேன். அதற்காக நான் பெருமை அடைகிறேன்.
'விஜய்க்கு வாக்கு வங்கி இருக்கு'
எல்லா அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்தவர்களும் இதே போன்ற ஒரு வாய்ப்புக்காக தான் காத்திருந்து வேலை செய்து வருகிறார்கள். அந்த வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை, அது கடவுள் கிருபையால் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. நான் எனது கூட்டணியில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களையும் சென்று பார்ப்பேன், பார்த்து இருக்கிறேன். எல்லோரும் என்னோடு சேர்ந்து உழைப்பதாக வாக்கு தந்து இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் இந்த கூட்டணியை வெற்றி பெற செய்வதற்காக ஒன்றாக இணைந்து உழைப்போம் எங்களது வெற்றி நிச்சயம்.
கிள்ளியூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் என்னுடன் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நான் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான போட்டியாளர்களாக தான் பார்க்கிறேன். என்னுடைய நண்பர்கள் பலரும் விஜய்யின் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் விஜய்க்கும் இங்கு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது. அதே போல் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளருக்கு இருக்கக்கூடிய ஹம்லரும் நல்ல சமூக சேவைகள் செய்யக்கூடிய மனிதர். அவரும் நல்ல ஆரோக்கியமான போட்டியாளர் தான்.
தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய ராஜேஷ் குமார் அவர்களும் இந்த தொகுதிக்கு மிகவும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு போட்டியாளராக தான் காணப்படுகிறார். போட்டி என்பது வேட்பாளர்களும் கட்சிகளுக்கும் இடையே தான் இருக்க வேண்டுமே, தவிர மதம் சார்ந்து இருக்க கூடாது அது தேவையில்லை" என்றார்.
முதல் வாக்குறுதி என்ன?
தொடர்ந்து தனது வாக்குறுதி குறித்து பேசிய அவர், "என்னுடைய ஒரு மிக முக்கியமான வாக்குறுதியாக இருப்பது என்னவென்றால் என்னுடைய அப்பா சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது மீனவ மக்களுக்கு என்று ஒரு கடல் ஆம்புலன்ஸ் அமைத்து தருவது என்பது அவருடைய கனவு திட்டமாக இருந்தது. அது அவரால் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அந்த அவரது கனவு திட்டத்தை சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆனதும் நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய முதல் திட்டமாக உள்ளது.
இந்த திட்டம் என்பது மீனவ மக்களுக்கு மிகவும் பலன் அளிக்கக்கூடிய திட்டமாக இருக்கும். இங்கே மற்றொரு கோரிக்கையாக இருப்பது என்னவென்றால், ஹெலிபேட் திட்டம். அதைவிட கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் மீனவர்கள் கடலில் பாதிக்கப்படும்போது அவர்களது அந்த உடனடியாக அந்த பகுதிக்கு சென்று அவர்களது உயிரை பாதுகாக்க முடியும் என்பது தான். இந்த கடல் ஆம்புலன்ஸ் உடைய மிக முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும். ஆகையால் அந்தத் திட்டத்தை நான் கொண்டு வர மிகவும் பாடுபடுவேன்.
மத்திய - மாநில அரசு இணக்கம் வேண்டும்
சில திட்டங்களை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் மத்திய மாநில அரசின் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும். தற்போதைய மாநில அரசு மத்திய அரசு உடன் ஒரு இணக்கமான சூழல் இல்லாத காரணத்தினால் தான் இந்த திட்டங்கள் அமல்படுத்துவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்து நல்ல கோரிக்கைகளை வைத்தால் அவை நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும். வரக்கூடிய தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்று மத்திய மாநில அரசு பங்களிப்புடன் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். நான் என்னை மக்களோடு மக்களாக இணைந்து தான் அறிமுகப்படுத்தி செயல்பாடுகளை செய்ய போகிறேன். எனக்கென்று ஒரு சில எண்ணங்கள் உள்ளன. ஒரு மாற்றம் உருவாக வேண்டும் என்பது அதற்காக தான் நான் மக்களிடம் சென்று பேசுவேன்.
தந்தை போல் நடப்பேன்...
நான் கிறிஸ்தவ மக்களாக இருக்கட்டும், மீனவ சமுதாய மக்களாக இருக்கட்டும், அதே போன்று இந்து மக்களாக இருக்கட்டும் எல்லோரையும் நான் அணுகி பேசுவது இந்த மாற்றத்தை குறித்துத் தான். என்னுடைய உழைப்புகள் எல்லாம் தேர்தலுக்கு பின்னால் கடவுள் என்னை வெற்றி பெற செய்தார் என்றால் என்னுடைய தந்தையின் பாணியில் தான் நான் பணியாற்றுவேன். எனது தந்தை மக்களின் எந்த ஒரு தேவையாக இருந்தாலும் அதை சரி செய்து கொடுப்பதற்கு எவ்வளவு பாடுபட்டாலும் அதை செய்துகொடுப்பார். அதைத்தான் நானும் முழுமையாக பின்பற்ற போகிறேன். அவருடைய அதே பொறுமை எனக்கும் உள்ளது, இது என்னுடைய உறுதிமொழிய.
மனோ தங்கராஜ் பயந்துவிட்டார்
மக்கள் நல்ல விஷயங்கள் ஏற்றுக்கெள்கிறார்கள். ஆனால் சிலர் சில விஷயங்களை தவறாக காண்பிக்கும் போது மக்கள் பயப்படுகிறார்கள். மக்களுக்கு தெளிவாக காண்பித்தால் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அதற்கான மாற்றம் கிள்ளியூரில் இருந்து துவங்கும். அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தோல்வி பயம் ஏற்பட்டதால் மக்களை பயம் காட்ட தொடங்கி உள்ளார். இது அவர்களுடைய வேலை, அவரை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரிடமும் அவர்கள் வந்து விடுவார்கள் என்று கூறி பயம் காட்ட தொடங்கிவிட்டார்" என்றார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ