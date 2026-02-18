தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி அருகே பரபரப்பு: ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான அரசு இரும்பு குழாய்கள் மாயம்!

Jal Jeevan Mission Scam: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே, சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அரசுக்குச் சொந்தமான பழைய குடிநீர் இரும்பு குழாய்கள் மாயமான விவகாரம் இப்போது அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் புதிய குழாய்கள் பதிக்கும் பணி நடந்தபோது தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பல டன் எடையுள்ள பழைய இரும்பு குழாய்களை, சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரோ அல்லது அதிகாரிகளோ முறையாக ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்காமல் கையாடல் செய்துவிட்டதாகப் பொதுமக்கள் அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக தெற்கு திட்டங்குளத்தைச் சேர்ந்த செந்தில் குமார் என்பவர், கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு ஆய்வுக்காக வந்திருந்த ஊராட்சி உதவி இயக்குநரிடம் (தணிக்கை) ஒரு அதிரடியான புகார் மனுவை அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில், "கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பே இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் கோவில்பட்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (BDO) எந்தவிதமான கள ஆய்வோ அல்லது விசாரணையோ நடத்தாமல் மெத்தனமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார்" என்று மிகக் காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அந்தப் புகாரில் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ள விஷயம் என்னவென்றால், "சுமார் 3,480 தனிநபர் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்ட போது அகற்றப்பட்ட இந்த இரும்பு குழாய்கள் அனைத்தும் மக்கள் வரிப்பணத்தில் வாங்கப்பட்ட அரசு சொத்துக்கள்; இவற்றை முறையாகக் கணக்கெடுத்து ஒப்படைக்காதது சட்டப்படி குற்றம்" என்பதாகும். "அரசு சொத்துக்கள் சூறையாடப்படும் போது அமைதி காக்கும் அதிகாரிகள் அந்த ஊழலுக்கு உடந்தையானவர்களாகவே (Abettors) கருதப்படுவார்கள்" என உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளை மேற்கோள் காட்டி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது 15 நாட்களுக்குள் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும் என்றும் அந்த மனுவில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரிகள் இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர். ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இரும்பு குழாய்கள் மாயமான இந்தச் சம்பவம், உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் நிலவும் முறைகேடுகளைத் தோலுரித்துக் காட்டுவதாக அந்தப் பகுதி மக்கள் குமுறி வருகின்றனர்.
