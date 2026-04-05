ஒரு வழியா... மேலூர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு... மாணிக்கம் தாகூருக்கு ஆப்பு - ஏன்?

Melur Congress candidate: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளராக விஸ்வநாதன் என்பவரை காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது. இவர் முன்னாள் எம்.பி., ஆவார். காங்கிரஸ் ஏற்கெனவே 27 வேட்பாளர்களை அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:58 PM IST
  • காங்கிரஸ் மொத்தம் 28 தொகுதிகளில் போட்டி
  • 12 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு
  • 5 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு

நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
TN Assembly Election 2026, Melur Congress candidate: காங்கிரஸ் கட்சி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு 27 வேட்பாளர்களை ஏற்கெனவே அறிவித்துவிட்ட நிலையில், விடுபட்டிருந்த மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளரையும் இன்று அறிவித்துள்ளது. மதுரை மாவட்டம் மேலூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக விஸ்வநாதன் போட்டியிடுவார் என காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் அறிவித்துள்ளார். தற்போது வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட விஸ்வநாதன், முன்னாள் காஞ்சிபுரம் மக்களவை உறுப்பினர் ஆவார்.

12 எம்எல்ஏக்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் மொத்தம் ஒதுக்கப்பட்டன. கடந்த ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி மேலூர் தொகுதியை தவிர்த்து, 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை காங்கிரஸ் மேலிடம் அறிவித்தது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மீண்டும் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவர் உள்பட மொத்தம் 12 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. 5 பேருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது. அதிலும் மூன்று புதுமுகங்களை காங்கிரஸ் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

17 எம்எல்ஏக்கள்

கடந்த 2021 தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 25 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், 18 தொகுதிகளில் வென்றது. இருப்பினும், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வென்று திருமகன் ஈவெரா 2023ஆம் ஆண்டில் காலமானார். அடுத்து போட்டியிட்ட அவரது தந்தை ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் 2024ஆம் ஆண்டில் காலமானார். இதையடுத்து, 2025இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக அத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றது, இதனால் 18 ஆக இருந்த எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 17 ஆக குறைந்தது.

காங்கிரஸ் செய்த கலகம்

இம்முறை ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என கோரிக்கை வைத்தது மட்டுமின்றி தொடர்ச்சியாக மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீன் சக்ரவர்த்தி போன்ற ராகுலுக்கு நெருக்கமானவர்கள் திமுகவுக்கு எதிரான கருத்துகளை கூறி கூட்டணியில் சற்று கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினர். ஆனால், கடைசியில் அவர்கள் மௌனமாக்கப்பட்டனர். தொகுதி பங்கீட்டில் நீண்ட இழுபறி நேரிட்டது. உடனே கார்கே உள்ளே புகுந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரத்தை தூது அனுப்பி, ஸ்டாலினிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வைத்தார். அதன்பேரில் மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் மட்டுமின்றி, ஒரு மாநிலங்களவை சீட்டும் கிடைத்தது. அதேபோல், தொகுதிகளை இறுதிசெய்வதிலும் இழுபறி இருந்தது.

காங்கிரஸில் சீட் விற்கப்பட்டதா? 

ஒருகட்டத்தில் திமுக தொகுதிகளை ஒதுக்கிவிட்டு, தனது வேட்பாளர்களையும், தேர்தல் அறிக்கையையும் அறிவித்துவிட்டு பிரச்சாரக் களத்தில் குதித்துவிட்டது. ஆனால், காங்கிரஸோ தொகுதிகளை வாங்கிச்சென்று பதுங்கு குழிக்குள் படுத்துவிட்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. மார்ச் 30ஆம் தேதியே வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், ஏப். 3இல்தான் வேட்பாளர்களை காங்கிரஸ் அறிவித்தது. அப்போதும் கூட 27 வேட்பாளர்களையே அறிவித்தனர். மேலும், கட்சிக்காக உழைத்தவர்களுக்கு சீட் கொடுக்காமல், சீட்ட விற்கப்பட்டதாகவும் செல்வப்பெருந்தகை மீது ஜோதிமணி பகீரங்கமாகவே குற்றச்சாட்டு வைத்தார்.

தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலக முடிவு

தொடர்ந்து, தேர்தல் முடிந்ததும் கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து தான் விலக இருப்பதாகவும், ராகுல் காந்தியிடம் அதுகுறித்து ஏற்கெனவே பேசிவிட்டதாகவும் செல்வப்பெருந்தகையும் அறிவித்தார். ஆனால் தொகுதியில் கவனம் செலுத்துவதற்காக இந்த முடிவு என்றும் அவர் கூறினார். இந்நிலையில், மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளர் இன்றுதான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். நாளை வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும்.

மாணிக்கம் தாகூருக்கு ஆப்பு 

மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதில் மாணிக்கம் தாகூரின் தலையீடு இருப்பதாக கூறப்பட்டது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் மேலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மாணிக்கம் தாகூரின் மாமனார் ரவிசந்திரனுக்கு, அவர் மீண்டும் வாய்ப்பு கேட்டுள்ளார். ஆனால் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியானது. இதனால்தான் காங்கிரஸின் மாநில அளவிலான தேர்தல் மேலாண்மை மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவில் இருந்து மாணிக்கம் தாகூர் விலகியதாக கூறப்பட்டது. ரவிசந்திரன் மேலூர் தொகுதியில் 35 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கடந்த முறை தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலூர் தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக விளங்குவதும் கவனிக்கத்தக்கது.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் - முழு பட்டியல்

1. பொன்னேரி (SC) – துரை சந்திரசேகர்

2. வேளச்சேரி – JMH ஆசான் மௌலானா

3. ஸ்ரீபெரும்புதூர் (SC) – K. செல்வபெருந்தகை

4. சோளிங்கர் – A.M. முனிரதினம்

5. ஊத்தங்கரை (SC) – R. குப்பு சாமி

6. கிருஷ்ணகிரி – டாக்டர் A. செல்லகுமார்

7. பென்னாகரம் – GKM தமிழ் குமாரன்

8. ஆத்தூர் (SC) – S.K. அர்த்தநாரி

9. ஈரோடு (கிழக்கு) – கோபிநாத் பழனியப்பன்

10. உதகமண்டலம் – B. ராமச்சந்திரன்

11. கவுண்டம்பாளையம் – K.P. சூர்ய பிரகாஷ்

12. சிங்காநல்லூர் – Ms. V. ஸ்ரிநிதி நாயுடு

13. துறையூர் (SC) – M. விச்சு லெனின் பிரசாத்

14. கடலூர் – A.S. சந்திரசேகரன்

15. மயிலாடுதுறை – ஜமால் முகம்மது

16. அறந்தாங்கி – T. ராமச்சந்திரன்

17. காரைக்குடி – S. மாங்குடி

18. உசிலம்பட்டி – T. சரவண குமார்

19. மேலூர் - விஸ்வநாதன்

20. சிவகாசி – கணேசன் அசோகன்

21. திருவாடானை – ராம கருமாணிக்கம்

22. ஸ்ரீவைகுண்டம் – S. ஊர்வசி அமிர்தராஜ்

23. சங்கரன்கோவில் (SC) – சங்கை கணேஷன்

24. அம்பாசமுத்திரம் – V.P. துரை

25. நாங்குநேரி – ரூபி மனோஹரன்

26. குளச்சல் – டாக்டர் தாரகை குத்பர்ட்

27. விளவங்கோடு – T.T. பிரவீன்

28. கிள்ளியூர் – Adv. S. ராஜேஷ் குமார்

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

