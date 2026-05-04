தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தின் வடக்கு எல்லையில் அமைந்துள்ள மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 188), தமிழகத்தின் பாரம்பரியமிக்க தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். 1952 முதல் செயல்பட்டு வரும் இந்த தொகுதியில் பெருமளவு விவசாயம் சார்ந்த கிராமப்புற மக்களே வசித்து வருகின்றனர். இது மதுரை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். கடந்த கால் நூற்றாண்டாக (2001 முதல்) மேலூர் தொகுதி அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக இருந்து வருகிறது.
மேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மேலூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மேலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அதிமுக (AIADMK): பெரியபுள்ளான் (எ) செல்வம் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
காங்கிரஸ் (Congress - திமுக கூட்டணி): விஸ்வநாதன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கோட்டை குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மதுரை வீரன்
மேலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 229821
ஆண் வாக்காளர்கள்: 114032
பெண் வாக்காளர்கள்: 115778
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
மேலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மேலூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:
வெற்றி: பெரியபுள்ளான் (எ) செல்வம் (அதிமுக) - 83,344 வாக்குகள் (46.21%)
இரண்டாம் இடம்: டி. ரவிச்சந்திரன் (காங்கிரஸ்) - 48,182 வாக்குகள் (26.71%)
வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் பெரியபுள்ளான் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை 35,162 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
அமமுக (AMMK): ஏ. செல்வரசு - 34,262 வாக்குகள் (18.99%)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கருப்புசாமி - 10,950 வாக்குகள் (5.80%)
மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): கதிரேசன் - 2,059 வாக்குகள் (1.14%)
மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ