/CM விஜய்யை பார்க்க அமித்ஷா டைம் கொடுக்கவில்லையா...? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சொன்ன பதில்

Tamil Nadu Latest News Updates: முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்திக்க அமித்ஷா மறுத்தாரா என்ற கேள்விக்கு, அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் பதிலளித்துள்ளார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் குற்றச்சம்பவங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Tamil Nadu Latest News Updates : தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் மதுரை மாநகரின் 56 சங்கங்கள் இணைந்து புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. இந்த விழாவை மதுரை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மஹாலில் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
இதில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கல்லாணை, கார்த்தியேகன், கோபிசன், தங்கபாண்டி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றர். இதில் அமைச்சர் மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு சங்கத்தின் சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, சிறு, குறு தொழில் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை சங்க நிர்வாகிகள் அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் வழங்கினார்கள்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார், "இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடிக்கும் யாராக இருந்தாலும் முதல்வர் விஜய் மன்னிக்க மாட்டார். கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார். மின் தட்டுபாடு இருக்குமா என்ற கேள்விக்கு, "மின்சாரத்துறை சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு நிதி ஆதாரங்கள் தேவை. மதுரைக்கு புதிய ஆறு சப்ஸ்டேஷன் தேவை. இருந்தால்தான் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும். இதற்கெல்லாம் கணக்கிடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தொலைநோக்குப் பார்வையில் நிறைய திட்டங்கள் செய்ய வேண்டியது உள்ளது" என்றார்.
இன்று வைகாசி விசாகம் என்பதால், மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமானதை தொடர்ந்து, போதிய ஏற்பாடுகள் ஏதுமில்லை என்று குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதுகுறித்த கேள்விக்கு, "திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒரே நேரத்தில் 60 ஆயிரம் பேர் திரண்டுவிட்டனர். ஒருவர்தான் மயக்கம் அடைந்தார். அரை மணி நேரத்தில் அனைத்தும் சீர் செய்யப்பட்டது" என்றார்.
தொடர்ந்து சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த கேள்விக்கு, "ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் தனிப்பட்ட காரணங்களால் குற்றங்கள் நடக்கின்றன. தனிப்பட்ட காரணங்களால் நடக்கும் கொலை சம்பவங்கள், குற்ற சம்பவங்கள் இருக்கிறது. எங்கெல்லாம் தவறான குற்றச் சம்பவங்கள் நடக்கிறதோ உடனடியாக காவல்துறை சார்பாக நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டு, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள்.
போன ஆட்சிக்கும் இந்த ஆட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், கடந்த திமுக ஆட்சியில் எங்கெங்கெல்லாம் குற்றச் சம்பவங்கள் நடக்குதோ அவர்களை காப்பாற்றும் வேலையை அரசு செய்தார்கள். எங்கெங்கெல்லாம் பாலியல் குற்றங்கள் நடக்குதோ அவங்களுக்கான விசாரணையை ஒரு வார காலத்தில் செய்தார்கள், அதுவும் உயர்நீதிமன்றம் வரைக்கும், உச்சநீதிமன்றம் வரைக்கும் உத்தரவிட்டுதான் செய்தார்கள்.
இப்போது கூட மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கிட்ட ஒரு கொலை நடந்தது. நான்கு மணி நேரத்துல யார் குற்றவாளியோ அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள். இப்போதைய அரசு என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள், குற்ற சம்பவங்கள் நடந்த பிறகு கையாளுது என்பதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்.
ஒவ்வொரு இடத்திலும் மிகவும் கவனமாக எந்தெந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறதோ அதை முதலமைச்சர் தினமும் கண்காணித்துக்கொண்டே தான் வருகிறார். குற்ற சம்பவங்கள் தனிப்பட்ட காரணங்களால் நடந்தாலும் அதை கையாளும் விதமாக போன ஆட்சிக்கும் இந்த ஆட்சிக்கும் சிறப்பாக இருக்கிறது.
மேலும் எங்கேயும் வந்து பொது விஷயங்களினால் தவறுகள் நடக்கக் கூடாது, பொதுவான காரணங்களால் குற்ற சம்பவங்கள் நடக்கக் கூடாது என்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கையாக பல நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் எடுத்துக்கொண்டு தான் வருகிறார்" என்றார்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்ட நிலையில், அதன் உரிமையாளர் தவெகவில் இணைந்ததும் மீண்டும் அந்த கடை திறக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, " அதுவும் பொய்யான செய்தி, அந்த நபர் யாரோ தவறாக எங்களோட கட்சி பேரை பயன்படுத்தியுள்ளார். அதை நானே தான் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் போன் போட்டு, அந்த டாஸ்மாக் மேலாளரிடம் போன் பண்ணி ரிப்போர்ட் (Report) பண்ணி, அந்த கடையை இன்னைக்கு மூட வைத்துள்ளோம்.
அந்த நபர் வந்து பொய்யான தகவலைச் சொல்லி, இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கார். எந்த இடத்திலும் எங்களோட கட்சியினர் யாரும் எந்த இடத்திலும் தவறான வழியிலயோ, தவறான விஷயங்களையோ செய்ய மாட்டார்கள். அதை முதலமைச்சர் என்றும் அனுமதிக்க மாட்டார். எந்த இடத்துலயும் அந்த மாதிரியான ஏதாவது தவறாக நடந்தார்கள் என்றால், அது உண்மையிலேயே வேற யாராவது இருப்பார்கள், தவெகவினர் ஒருநாளும் அதை செய்ய மாட்டார்கள்" என்றார்.
டெல்லி சென்றபோது, முதல்வர் விஜய்யை சந்திக்க உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேரம் கொடுக்கவில்லையா என்ற கேள்விக்கு, "டெல்லிக்கு சென்றது அதிகாரப்பூர்வ சந்திப்பு. மேகதாது அணை பிரச்னை மற்றும் மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டதால்தான் உடனடியாக சந்திப்பு நடந்தது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கவர்னர் நிகழ்ச்சியில் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது, இதற்காகவும் தான். முதல்வர் தெளிவான சிந்தனை மக்களுக்காக மட்டுமே பணியாற்றுவார். ஒரு நொடி கூட யாருக்காகவும் காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது" என்றார்.