/சமணர் படுகையில்..படுத்தபடி ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! கீழடி குறித்தும் பேச்சு..

Minister Raj Mohan : மதுரை அருகே உள்ள மீனாட்சிபுரம் கிராமத்தில் (மாங்குளம்) இருக்கும் சமணர் படுகையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று ஆய்வு நடத்தினார். வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த இடத்தில் அவர் செய்த ஆய்வு குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
மாங்குளம் அருகே உள்ள தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளையும், சமண முனிவர்களின் படுக்கை அமைப்பையும் துல்லியமாக ஆய்வு செய்வதற்காக, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதே கற்படுகையில் படுத்துக்கொண்டு ஆய்வு செய்தார். அதோடு, வரலாற்று எழுத்துகளை உற்று நோக்கி, ஆய்வு செய்தார். இவர் படுத்துக்கொண்டே ஆய்வு செய்த அந்த புகைப்படம், இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அளித்த உத்தரவு!
இந்த வரலாற்று பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்கவும், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலா தலமாக மாற்றவும், தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உடனே எடுக்க வேண்டுமெனவும், தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து இதை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார்.
அமைச்சர் ராஜ் மோகன், அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு, பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
“கீழடி தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, நாகரிகத்திற்கே ஒரு பெரிய தாய்மடி. உள்ளே நிக்கும் போதே எனக்கு சிலிர்த்துப் போச்சு.
ஒரு பக்கம் கிடைக்கக்கூடிய தக்களிகள், நெசவு இருந்ததற்கான சான்று. இன்னொரு பக்கம் கொட்டிக்கிடக்கும் அந்த கிளாஸ் பீட்ஸ் (Glass Beads), வணிகம் நடந்ததற்கான சான்று.
உறை கிணறு இருக்கு, அங்கிருந்து கால்வாய் கட்டி தொட்டிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. தொட்டியில சாயம் போட்டிருக்காங்க. அப்ப அங்க ஒரு ஃபேக்டரி (Factory) இருந்திருக்கு. சரி, சாயத்திலிருந்து வெளியேறிய தண்ணீர்? அதை இன்னொரு தொட்டியில கூழாங்கற்களை நிரப்பி, அதை ரீசைக்கிள் (Recycle) பண்ணி, இன்னொரு உறை கிணறுல சுத்தப்படுத்தி விட்டிருக்காங்க. அப்ப நாகரிகம் இருந்ததற்குமான சான்று, ரீசைக்கிள், ரீயூஸ் (Recycle, Reuse) எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்பதற்கான சான்று” என்று கூறினார்.
மேலும், “இன்னும் அகரத்துல, கொந்தகையில அடுத்தடுத்து பக்கத்துல எல்லாம் நாங்க முறைப்படி பெர்மிஷன் (Permission) எல்லாம் அதை கண்டினியூ (Continue) பண்ணி, அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்கிறது. தொல்லியல் துறையில் இதுவரை இல்லாத, வரலாறு காணாத மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்வதற்காக நம்முடைய அரசு தொடர்ந்து வேலை செய்யும்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, கீழடி ஆய்வை அரசு பின் தொடருமா? என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “போன வாட்டி இருந்த ஆட்சி செய்ததை விட, அதிகமான அக்கறையும், அதிகமான நிதி வசதிகளும், அதிகமான ஆய்வுப் பணிகளும் மேற்கொள்வோம் என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன்.
அந்த கருத்தியல் போர் தொடரும். நான் ஏற்கனவே சொன்னதை மாதிரி, இந்த கீழடி என்பது ஒரு மொழி பேசக்கூடிய சமூகத்தினுடைய ஒரு பெரிய வெற்றியா நாம பார்க்கக் கூடாது. இது எப்படி ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோவை எப்படி தூக்கிப் பிடிக்கிறோம்? அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுநீரை வெளியேற்றக்கூடிய வசதிகளை வியந்து ஓதுறோம்?
இங்க இருக்கே, இங்க கழிவுநீருக்கும் குடிநீருக்கும் அற்புதமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கே! அப்ப ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் அதை சயின்டிஃபிக்காவும் (Scientifically) நாம நிரூபிக்கணும். நாம பழம்பெருமை பேசுவோம், மொழி மொழினு பேசுவாங்க. தமிழ், தமிழர், தமிழ் மண் இதைக் குறித்து பேசும் போதெல்லாம் இலக்கிய சான்றுதான் இருக்கு... யார் சொன்னா? விஞ்ஞான சான்று இருக்கே, தொல்லியல் சான்று இருக்கே!
அப்ப இதை, இந்த போர் தொடரும். கருத்தியல் ரீதியாக மீண்டும் நிரூபித்து, தேவைப்படுகிற அறிவியல் சான்றுகள் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி, விடாப்பிடியாக அந்த சான்றுகளையும் தாக்கல் செய்து, முறைப்படியே ஏ.எஸ்.ஐ.யோட (ASI) பேசி, இது உலகத்திற்கு கீழடியினுடைய பெருமைகளை பறைசாற்றுவோம்” என்று பதிலளித்தார்.