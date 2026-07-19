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சமணர் படுகையில்..படுத்தபடி ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! கீழடி குறித்தும் பேச்சு..

Minister Raj Mohan : தமிழக தமிழ் வளர்ச்சி, தகவல் துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சமணர் படுகையில் ஆய்வு செய்தார். இது குறித்த செய்தி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:14 PM IST
சமணர் படுகையில்..படுத்தபடி ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! கீழடி குறித்தும் பேச்சு..
Image Credit: Raj Mohan | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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