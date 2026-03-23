முக ஸ்டாலின் தான் எனது மகிழ்ச்சியை திரும்பி தந்துள்ளார் - ஓ பன்னீர்செல்வம்!

தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பகுதியில் திமுக சார்பில் "தமிழ்நாடு தலைகுனியாது" என்ற தலைப்பில் பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கம்பம் எம்.எல்.ஏ ராமகிருஷ்ணன், ஆண்டிப்பட்டி எம்.எல்.ஏ மகாராஜா, ஓ.பி ரவீந்திரநாத் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் நிகழ்சியில் பேசிய ஓ. பன்னீர்செல்வம், ஜெயலலிதா மறைந்ததில் இருந்து கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி வரை என்னுடைய மகிழ்ச்சியை நான் தொலைத்து இருந்தேன், தற்போது திமுகவில் இணைந்து மீண்டும் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அந்த மகிழ்ச்சியை எனக்கு திரும்பு தந்துள்ளார். நான் ஒரு தொண்டனாக மட்டுமே தான் திமுகவில் இணைந்துள்ளேன் சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் அனைத்து கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல கூடிய முதலமைச்சராக தான் ஸ்டாலின் இருந்து வந்தார்.
மேலும் படிக்க: தொழில் கடன் வேண்டுமா? 1 கோடி ரூபாய் மானியம்! - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி
மக்கள் விரும்புகிற ஆட்சியை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கொடுத்து நாட்டு மக்களை பற்றி சிந்திக்க கூடிய ஒரே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான். தமிழக அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய 40 சதவீத நிதியில் 4 சதவீதம் மட்டும் வழங்கியது மத்திய அரசு, நிதி வழங்கவில்லை என்றாலும் மாநில நிதியில் இருந்து நாங்கள் அறிவிக்கின்ற திட்டங்களை மட்டும் இல்லை நீங்கள் (மத்திய அரசு) அறிவிக்கின்ற திட்டங்களை முதலமைச்சர் செயல்படுத்தி வருகிறார். முதலமைச்சராவதற்கு எந்த அளவு நன்றி கெட்ட தனமாக நடந்து கொண்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பது நாடறிந்து, எனக்கு கொடுத்து பதவியை நன்றியுடன் மீண்டும் ஜெயலலிதாவிற்க கொடுத்து விட்டு வந்தவன் நான் என தெரிவித்தார். மேலும் பேசிய அவர் 9 கோள்களில் முதன்மையான கோல் உதயசூரியன் தான் அந்த வெற்றி சின்னம் நமக்கு கிடைத்து இருக்கிறது. அதனை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என திமுக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசினார்.
காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை!
தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வரும் 30ஆம் தேதி வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தேர்தல் தயாரிப்பு அறிக்கை குழுவினர் காஞ்சிபுரத்தில் தெரிவித்தனர். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். முதன்மை பணியான தொகுதி பங்கீடு மற்றும் தேர்தல் அறிக்கைகள் குறித்து கருத்து ஏற்றுக் கூட்டங்கள் நிர்வாகிகள் இடையே நடைபெற்று வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில் கார்த்திக் சிதம்பரம் தலைமையிலான தேர்தல் தயாரிப்பு அறிக்கைகளும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நிர்வாகிகள் இடையே மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் வாரியாக கருத்து கேட்டு வருகின்றனர்.
அதன் அடிப்படையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று தனியார் ஹோட்டல் அரங்கில் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் அருள்ராஜ் தலைமையில் நிர்வாகிகள் கருத்து கேட்டு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தேர்தல் அறிக்கை குழு உறுப்பினர்கள் கோபண்ணா மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இதில் காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் மற்றும் குன்றத்தூர் பகுதிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தங்களது பகுதிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து எடுத்துரைத்து தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெயக்குமார், மாவட்ட வாரியாக தேர்தல் அறிக்கைகள் குறித்த கருத்து கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வரும் 30ஆம் தேதி தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளதாக ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க: என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு: பாஜக, அமமுக, பாமகவுக்கு எத்தனை? இபிஎஸ் அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ