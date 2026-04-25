  • தவெக 'கதம்... கதம்...' ஸ்டைலாக சைகை காட்டிய ஸ்டாலின் - வைரலாகும் Chill வீடியோ

தவெக 'கதம்... கதம்...' ஸ்டைலாக சைகை காட்டிய ஸ்டாலின் - வைரலாகும் Chill வீடியோ

MK Stalin Kodaikanal: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கொடைக்கானலுக்கு ஓய்வெடுக்கச் சென்றிருக்கும் நிலையில், அங்கு இளம்பெண் ஒருவருடன் அவருக்கு உரிய ஸ்டைலில் 'தவெக முடிந்தது' என சைகை காட்டும் வீடியோ தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 25, 2026, 11:07 PM IST
  • ஏப்ரல் 23இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
  • மே 4இல் வாக்கு எண்ணிககை நடைபெறுகிறது.
  • தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன் ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் வருவது வழக்கம்.

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
camera icon7
TNSTC
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Saturn Transit
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
தவெக 'கதம்... கதம்...' ஸ்டைலாக சைகை காட்டிய ஸ்டாலின் - வைரலாகும் Chill வீடியோ

MK Stalin Kodaikanal Viral Video: தமிழ்நாட்டில் கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன. மார்ச் 30ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்றது. ஏப்ரல் 21ஆம் தேதிவரை பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

எக்ஸிட் போல் எப்போது?

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் ஆகிய சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றன. 

மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், 2ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. 

தற்சமயம் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட தடைவிதிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று இறுதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பின்னர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகும்.

மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை 

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்களின் வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 4ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. அன்று எந்தெந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிறது?, எந்தெந்த மாநிலங்கள் கட்சிகள் ஆட்சியை தக்கவைக்கின்றன? உள்ளிட்டவை தெரிந்துவிடும்.

கொடைக்கானல் சென்ற ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கும் இடைப்பட்ட இந்த நேரத்தில், சில நாள்கள் ஓய்வுக்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் சென்றுள்ளார். சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு அவர் மார்ச் 31ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதிவரை தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மேற்கொண்டார். 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு ஓய்விற்காக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரைக்கு வந்தடைந்தார். தொடர்ந்து, மதுரையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக வத்தலக்குண்டு பிரதான மலைச்சாலை வழியாக தனது வாகனத்தில் பயணம் மேற்கொண்டார். கொடைக்கானல் பாம்பார்புரம் அருகே உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு வந்தடைந்தார். 

அவர் விடுதிக்கு வரும் வழியில் திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கொடுத்த பூங்கொத்துகளையும், சால்வை, மற்றும் புத்தகங்களையும் தனது வாகனத்தை நிறுத்தி புன்னகையுடன் பெற்றுக்கொண்டார்.

தவெக 'முடிந்தது'

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விடுதிக்கு செல்லும் வழியில் பொதுமக்கள் அவரை சந்தித்து செல்ஃபி எடுத்தனர். அப்போது, காரின் முன் இருக்கையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமர்ந்திருந்தார். ஒரு இளம் பெண் முதல்வருடன் வீடியோ எடுத்தபோது, ஸ்டாலின் ஸ்டைலில் 'முடிந்தது' என சைகை காட்டினார், முதல்வரும் அதே சைகையை காட்டினார். 

தொடர்ந்து, தவெக என சொல்லி அதே சைகையை காட்டும்படி வீடியோ எடுப்பவர் சொல்ல, அந்த பெண்ணும் தவெக என சொல்லி 'முடிந்தது' என சைகை காட்டினார். அதையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ரசித்தார். இந்த வீடியோவை திமுகவினர், நெட்டிசன்கள் பலரும் இணையத்தில் பதிவிட்டு அதை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் சென்டிமெண்ட்

முதல்வர் வருகையை தொடர்ந்து இரண்டு அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அமைக்கப்பட்டது. அதே போல, 1000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் அனைத்து துறை அரசு தலைமை அதிகாரிகள் முகாமிட்டு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதேபோல, திமுக கட்சியினை சேர்ந்த முக்கியமான நிர்வாகிகளும் வருகை புரிந்து இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 

சட்டமன்றத் தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்ததும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் வந்து செல்வதும், தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுவதும் சென்டிமெண்டாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | கொடைக்கானல் செல்ல திட்டமா? சுற்றுலா தலங்கள் மூடல் - வனத்துறை அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | தனி விமானம் மூலம் முக ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் பயணம்! என்ன என்ன கட்டுப்பாடுகள்?

மேலும் படிக்க | மே 4ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவிற்கு பறக்கும் விஜய்? தேர்தல் ரிசல்ட் நாளில் வெளிநாடு செல்வது ஏன்?

