/குமரிக்கு 6 நாட்கள் ஆரஞ்சு அலர்ட்! மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை

Tamil Nadu Weather Update: கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை நாளை (ஜூன் 4) தொடங்கவுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில், அதன் தாக்கமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழகத்தின் தென் மாவட்டமான கன்னியாகுமரியில் இன்று முதல் அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்வதற்கான 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' (Orange Alert) விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பருவமழை தொடங்குவதன் காரணமாக இந்த மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்ற விவரம் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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தேதி
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மிக கனமழை எச்சரிக்கை (ஆரஞ்சு அலர்ட்)
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கனமழை எச்சரிக்கை (மஞ்சள் அலர்ட்)
|இன்று (ஜூன் 3)
|கன்னியாகுமரி
|தென்காசி, திருநெல்வேலி, நீலகிரி, கோவை, தேனி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை (15 மாவட்டங்கள்)
|ஜூன் 5 & 6
|திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோவை (4 மாவட்டங்கள்)
|தமிழகத்தின் 15 மாவட்டங்கள்
|ஜூன் 7
|கன்னியாகுமரி
|தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்கள்
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ஜூன் 8
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கன்னியாகுமரி
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தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்கள்
கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கினாலும், தமிழகத்தில் இதனால் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் இருக்காது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அமைந்திருக்கும் மாவட்டங்களில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதுடன், பரவலாக மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் மழைக்கான அறிகுறி தென்பட்டாலும், தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை வெயிலின் தாக்கம் குறைய வாய்ப்பில்லை. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மதிய நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 104 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வருகிற ஜூன் 4 முதல் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும்.
காற்றின் வேகம் என்பது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே அதிகபட்சமாக 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால், பொதுமக்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.