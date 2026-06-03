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குமரிக்கு 6 நாட்கள் ஆரஞ்சு அலர்ட்! மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை

Kanyakumari Orange Alert: தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் தொடங்குவதால் தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக கன்னியாகுமரிக்கு 6 நாட்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் மழை தீவிரமடையும். அதேநேரம் சென்னையில் 104 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை வெயில் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:52 PM IST
குமரிக்கு 6 நாட்கள் ஆரஞ்சு அலர்ட்! மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை
Image Credit: TN Weather Update: Western Ghats areas to witness heavy showers; fishermen warning issued | Imahe: Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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