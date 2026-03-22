டெல்லியால் நன்மையடைந்த தமிழகம்.. பயப்படும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! புட்டு புட்டு வைத்த நயினார்

Nainar Nagendran Latest Press Meet: நெல்லையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவரது இல்லத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், பாஜக கூட்டணி வெற்றி கூட்டணியாக உள்ளது. மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் நாளை சென்னை வருகிறார். அதன் பின்னர் சென்னையில் வைத்து தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். டெல்லி என்றாலே தமிழக முதலமைச்சருக்கு ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. அது ஏன் என தெரியவில்லை.
டெல்லி டெல்லி என பயப்படும் முதல்வர் ஸ்டாலின்
எங்கள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை பெங்களூர், டெல்லி என எங்கு வேண்டுமானாலும் நடத்துவோம். நாளை தான் தமிழகத்தில் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை நடக்க போகிறது. நாங்கள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை பேசுவதற்குள் எங்களைப் பற்றிய திமுக கூட்டணி கட்சியினர் பேசி வருகிறார்கள். திமுக மக்களைப் பற்றி நினைக்க மாட்டார்கள். இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மின் கட்டணத்தை கணக்கெடுப்போம் என சொல்லிவிட்டு அதனை செய்யவில்லை, விலைவாசி உயர்வை ஏற்றி விட்டார்கள். இதை எல்லாம் செய்தது தொடர்பாக மக்கள் மன்றத்தில் திமுக பதில் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அதனை விட்டுவிட்டு டெல்லி டெல்லி என முதலமைச்சர் சொல்லி வருகிறார்.
ஓபிஎஸ் ஏன் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை
இந்தியா ஒரு சுதந்திர நாடு யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் தான் அதிகம் உள்ளது. எந்த கூட்டணியின் தாக்கமும் இந்த தேர்தலில் இருக்காது. பாஜக தனியாக நின்றால் ஜெயிக்க முடியாது என ஓபிஎஸ் பேசி வருகிறார். இப்போது தான் தெரிகிறது அவர் ஏன் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை என்று. ஓபிஎஸ் மீது பெரும் மரியாதை வைத்துள்ளோம். புரட்சித்தலைவர், புரட்சித்தலைவி அம்மா என சொல்லிவிட்டு இப்போது திமுகவில் அவர் போய் சேர்ந்துள்ளார்.
அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தையை பாஜக முடித்த பின்னர் ஒரு சில நாட்களில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும். அதில் அதிமுக அறிக்கையில் சொன்ன கருத்துக்களை தாண்டி ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் கூடுதலாக இருக்கும். திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள். கம்யூனிஸ்டுகள் கட்சிகள் எத்தனை சீட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என முதலமைச்சர் சொல்லட்டும். ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழக மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் அந்த கூட்டணி செய்யவில்லை. மக்கள் நலன் சார்ந்த கூட்டணியாக மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி இருந்ததா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
தூத்துக்குடி விவகாரம்
தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் மாணவி படுகொலை செய்த குற்றவாளி ஜெயிலில் இருந்து பரோல் விடுப்பு பெற கையெழுத்திட்டது யார்?. அவர் கையில் எப்படி கஞ்சா வந்தது எவ்வளவு வந்தது என பல்வேறு கேள்விகள் எழுகிறது. தமிழக முதலமைச்சர் இதனை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி உள்ளாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. 5 ஆண்டுகளில் எதனையும் தமிழக முதலமைச்சர் செய்யவில்லை. மக்களின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையை பேசாமல் டெல்லி டெல்லி என பேசி வருகிறார்.
டெல்லியால் நன்மையடைந்த தமிழகம்
டெல்லியால் தமிழகம் நன்மைதான் பெற்றுள்ளது. நான்கு வழிச்சாலை, மேம்பாலங்கள், தூத்துக்குடி, திருச்சி விமான நிலையங்கள் போன்றவை பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்டது. ரேஷன் கடைகளில் இலவச அரிசி மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏழைகளுக்கான மூன்று லட்சம் வீடு கட்டிக் கொடுக்காமல் தமிழக அரசு பாக்கி வைத்துள்ளது. சரத்குமார் தனியாக நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை. எனது வீட்டிற்கும் அதிகமான தொண்டர்கள் வருகிறார்கள். கூட்டம் போட்டு பேச தான் செய்கிறோம். எதையெல்லாம் தவறாக சொன்னால் எப்படி.
வாக்குகளை அள்ளி தந்த நெல்லை மக்கள்
திருநெல்வேலி மக்கள் எனக்கு அதிகமான வாக்குகளை தந்து வெற்றி பெறச் செய்தார்கள் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லாமலும் கூட எனக்கு வாக்குகளை அள்ளித் தந்தார்கள். கட்சியின் பெரிய தலைவர்கள் பல்வேறு தொகுதிகளில் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் மாறித்தான் நின்று வெற்றி பெற்ற வரலாறு உண்டு. திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதியிலும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று உள்ளேன் அதில் எந்த தொகுதியில் வேண்டுமானாலும் நான் போட்டியிடலாம். இவ்வாறு பேசினார்.
