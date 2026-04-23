தேர்தலை புறக்கணித்த கிராமம்... ஆனால் துணிந்து ஓட்டு போட்ட பெண்மணி - நாங்குநேரியில் பரபரப்பு

Nanguneri Election 2026 Latest News: நாங்குநேரி பெரும்பத்து கிராமத்தில் மக்கள் தேர்தலை புறக்கணத்திருக்கும் சூழலில், எதிர்ப்பை மீறி ஒரே ஒரு பெண் மட்டும் வாக்களித்த பரபரப்பு சம்பவத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:49 PM IST
  • திருநெல்வேலியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
  • நாங்குநேரி தொகுதியிலும் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
  • பெரும்பத்து கிராமத்தில் மட்டும் தேர்தல் புறக்கணிப்பு

Nanguneri Election 2026 Latest News: நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே பெரும்பத்து பகுதியில் கடந்த மார்ச் மாதம் நடந்த இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி பெரும்பத்து கிராம மக்கள், தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்.

பெரும்பத்து கிராமத்தில் அமைந்துள்ள 290வது வாக்குச்சாவடியில் மொத்தம் 969 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வாக்குப்பதிவு தொடங்கிய சுமார் 8 மணிநேரத்தை தாண்டிவிட்ட நிலையில், அங்கு வாக்குகள் பதிவாகிவில்லை என்றே கூறப்பட்டது.

ஒருவர் வாக்குப்பதிவு

இரட்டை கொலை வழக்கில் கைதானவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என பெரும்பத்து கிராம மக்கள் தேர்தலை புறக்கணித்து தங்களின் எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பெரும் பரபரப்புக்கு இடையே ஒரே ஒருவர் மட்டும் இங்கு எதிர்ப்பை மீறி வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளார். 

இந்நிலையில், நாங்குநேரி பெரும்பத்து வாக்குச்சாவடியில் பொதுமக்களின் தேர்தல் புறக்கணிப்பை தாண்டி ஷீலா என்ற இளம் பெண் தனது வாக்கைச் செலுத்தினார்.  இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் அவரை முற்றுகையிட்டு தகராறு செய்த நிலையில், போலீசார் தலையிட்டு அந்தப் பெண்ணை பத்திரமாக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இரட்டை கொலை சம்பவம் - நடந்தது என்ன?

பெரும்பத்து, புளியங்குளம், கடம்போடு வாழ்வு ஆகிய பகுதியில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி இரவு, 9 பேர் அடங்கிய கும்பல் ஒன்று ஆங்காங்கே டீக்கடை மற்றும் ரோட்டில் நின்றவர்களை கண்மூடித்தனமாக அரிவாளால் வெட்டி சாய்த்தனர்.

இதில் பெரும்பத்து இந்திரா காலனியைச் சேர்ந்த ஜான்(47) என்ற மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த செங்கல் சூளை தொழிலாளி டிரானாத் கட்டா ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனர். ஏழு பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். 

இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தென்னிமலை பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் (21), அந்தோணி மைக்கேல்(18), வள்ளியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த உச்சி மகாளி என்ற மிட்டாய் (20), நெடுங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த வசந்தகுமார்(21), சுபாஷ் என்ற சுப்பையா(19),கண்ணன் (19), கல்யாணி(19), நாங்குநேரி நம்பி நகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா ஆகிய ஏழு பேரை போலீசார் விரைவாக கைது செய்தனர். 

தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மனைவிக்கு நிதி உதவி மற்றும் அரசு சார்பில் வீடு கட்டுவதற்கான அரசாணையை சபாநாயகர் அப்பாவு நேரில் சென்று வழங்கினார். அவரது இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் கல்வி செலவை அரசு ஏற்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நாங்குநேரியில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நாங்குநேரி தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் சிட்டிங் எம்எல்ஏ ரூபி மனோகரன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அமமுக சார்பில் இசக்கிமுத்து, நாதக செல்வம், தவெக சார்பில் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்துசென்ற ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 54 ஆயிரத்து 420 வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கடந்த தேர்தலில் 16,486 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரை தோற்கடித்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றது.

மதியம் 3 மணிநிலவரப்படி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 62.84% வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கும் நிலையில், நாங்குநேரி தொகுதியில் மட்டும் 63.46% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

