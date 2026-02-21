எனக்கு வருத்தம்பா... OPS பேசாமல் திமுகவில் சேரலாம்... அப்செட்டில் செல்லூர் ராஜு

Madurai Latest News Updates: மதுரை மேற்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பழைய விளாங்குடி பேருந்து நிலையத்தில் ரூ.27 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள மேற்கூரை பணிக்கு பூமி பூஜை நிகழ்வு இன்று (பிப். 21) நடைபெற்றது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இதில் கலந்துகொண்டு பூமி பூஜை நிகழ்வை துவக்கி வைத்தார்.
மதுரையில் தண்ணீர் பிரச்னை
தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் செல்லூர் ராஜு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று மதுரைக்கு வருகை தருவதை குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், "முதல்வர் மதுரைக்கு வருவது மகிழ்ச்சியான விஷயம். மதுரைக்கு பல திட்டங்களை தொடக்கிவைக்க முதலமைச்சர் வருகிறார். முதலமைச்சர் கடந்த முறை மதுரை வரும் போது முல்லை பெரியார் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை 2,57,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் கொடுக்க திறந்து வைத்தார். அதை முதல்வர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும், 37 வார்டுகளுக்கு குடிநீர் இன்னும் வழங்கவில்லை.
குடிநீரில் கழிவு நீர்
2023ஆம் ஆண்டு முடிக்க வேண்டிய திட்டம் காலதாமதமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் முறையாக கொடுக்கப்படவில்லை. பல இடங்களில் பைப்லைன் வெடித்து தண்ணீர் வீணாக போகிறது. மதுரையில் பல பகுதிகளில் சாலைகள் சரியாக இல்லை. தெருக்களில் கழிவுநீர் ஓடுகிறது, குடிநீர்களில் கழிவு நீர் கலந்து வருகிறது. அதிகாரிகளை அழைத்து முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகளை முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
ஓபிஎஸ் திமுகவிலேயே சேர்ந்துவிடலாம்
ஓபிஎஸ் மற்றும் உசிலம்பட்டி எம்எல்ஏ ஐயப்பன் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, "அண்ணா திமுகவில் இருந்து சென்றுவிட்டார்கள், சென்றவர்கள் என்ன பேசினாலும் நாங்கள் என்ன கருத்து சொல்லுவது?, அது அவர்களுடைய கருத்து. இதை மக்களும் அதிமுக தொண்டர்களும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தது சரியா? தவறா? என்பது இப்போது தெரியும். அதிமுக எடுத்த நடவடிக்கைகள் சரியா தவறா என்பது இப்போது தெரிந்திருக்கும்.
மதிக்கத்தக்க அண்ணன் ஓபிஎஸ்-ன் நடவடிக்கை சமீப காலமாகவே, பேசாமல் அவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் சேர்ந்து விடலாம். அவரை மூன்று முறை முதலமைச்சராகிய கட்சி இது. சாதாரணமாக பெரியகுளத்தில் டீக்கடை வைத்திருந்தவரை ஒரு சேர்மன் ஆக மாற்றி அழகு பார்த்து, சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆக்கி, முதலமைச்சராக்கி அழகு பார்த்த இந்த கட்சி. பலமுறை நிதி அமைச்சராக இருந்தவர். இன்றைக்கு போய் இந்த கட்சிக்கு ஏற்பட்ட சோதனை காலத்தில் இந்த கட்சிக்காக குரல் கொடுக்காமல், அண்ணன் பேசுகிறார் என்றால் எங்களுக்கெல்லாம் மன வருத்தம்தான் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஓபிஎஸ் குணம் தெரிந்துவிட்டது...
ஐயப்பன் சிறுவர், அவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அவராக பேச மாட்டார், அங்கு இருப்பவர்கள் சொல்லித்தான் பேசுவார் என்பது தெரியும். மாணவரணியில் இருந்து வந்தவர். அவர் குடும்பமே அதிமுக குடும்பம். அவர் கூட இருப்பவர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில்தான் அப்படி பேசி இருப்பார். ஓபிஎஸ்-ன் குணம் தெரிந்துவிட்டது, அவரது பாதை தெரிந்துவிட்டது. இந்தப் பாதை சரியில்லை என்று அவருடன் இருப்பவர்கள் திரும்பி அதிமுகவிற்கு வந்துவிடுவார்கள்.
திமுக எதிர்ப்பு ரத்தத்தில் ஓடுகிறது
என்றைக்கும் அதிமுக தொண்டன் மாறி போக மாட்டான். திமுக எதிர்ப்பு என்பது அதிமுகவினரின் ரத்தத்தில் ஓடுகிறது. அதனால்தான் செங்கோட்டையனை கூட குறை சொல்கிறேன் என்றால் அதிமுகவின் தொண்டன் அதிமுகவில் இருந்து செல்ல மாட்டான். திமுகவில் இருந்திருந்தால் ஓபிஎஸ், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகியிருக்க முடியுமா...? திமுக கவுன்சிலர் கூட ஆகி இருக்க முடியாது. என்ன நடந்தாலும் என்னுடைய சின்னம் இரட்டை இலை என கூறி இருந்தால்தான் உண்மையான அதிமுகவினர் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்" என்றார்.
