/ஏழைகளின் ஊட்டி... குற்றால மக்களுக்கு குளு குளு செய்தி - கட்டண வசூல் ரத்து

Courtallam Latest News Updates : பழைய குற்றால அருவியில் பொதுமக்களிடம் குளிப்பிதற்கு ரூ.20 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சீசன் தொடங்கும் முன்னரே தற்போது அக்கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்?, இதன் பின்னணி என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Courtallam Latest News Updates : தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள குற்றாலம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியாகும். இங்குள்ள அருவிகள் பொதுமக்களின் பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களாகும். குறிப்பாக, மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, பாலருவி, புலியருவி, பழைய குற்றலா அருவி ஆகியவை மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான இடங்களாகும்.
அந்த வகையில், பழைய குற்றால அருவி முதலில் பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வந்தது, அப்போது பொதுமக்கள் 24 மணிநேரமும் அங்கு குளிக்கலாம். ஆனால், வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த பின், காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணிவரை மட்டுமே குளிக்க வேண்டும் என கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.
வனத்துறையும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தேவைகளை கருத்தில்கொண்டு, சில பராமரிப்பு பணிகளையும் மேற்கொண்டது. அந்த வகையில், குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் நுழைவதற்கும், அங்குள்ள உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தூய்மையைப் பராமரிப்பதற்கு மட்டும் தனிநபர் ஒருவருக்கு தலா 20 ரூபாய் குளிப்பதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், பழைய குற்றால அருவியில் குளிப்பிதற்கான கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் கமல் கிஷோர் வெளியிட்டுள்ளார்.
8 மாதங்களுக்குப் பின் பழைய குற்றால அருவி பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் எந்தவித நுழைவுக் கட்டணமும் தற்காலிகமாக வசூலிக்கப்படாது என்று தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், எதிர்காலத்தில் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஆட்சியரின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த கட்டண வசூலுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தை தொடர்ந்து, தற்காலிகமாக கட்டண வசூலை வனத்துறை நிறுத்திவைத்த நிலையில், தற்போது கட்டணம் ரத்து என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
முன்னதாக, பழைய குற்றால அருவியில் குளிப்பதற்கு என வசூலிக்கப்படும் ரூ.20 கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அந்த மனுவை ரத்து செய்து கடந்த மே 22ஆம் தேதி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
மேலும் அது பொதுமக்களுக்கான நுழைவுக்கட்டணம் மட்டுமே என்றும் சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்புக்காக மிக குறைந்த அளவில் மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது என்றும் அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.
அந்த வகையில், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, தூய்மை பராமரிப்பு ஆகிய காரணங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிப்பதில் எவ்வித தவறும் இல்லை என நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்து, பழைய குற்றால அருவியின் கட்டண வசூலுக்கு எதிரான மனுவை ரத்து செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.