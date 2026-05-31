/நெல்லை அருகே விபத்து.. ஆம்னி பேருந்தில் வந்த 20 பேர் படுகாயம்!

Nellai Omni Bus Accident: நெல்லை அருகே லாரி மீது ஆம்னி பேருந்து மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 20 பேர் காயம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
Tirunelveli Omni Bus Accident: நாகப்பட்டிணம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் இருந்து கேரள மாநில தலைநகர் திருவனந்தபுரத்திற்கு அம்னி பேருந்து ஒன்று நேற்று இரவு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தது. இந்த சூழலில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பெண்ணாக்குடி என்ற இடத்தின் அருகே சென்றபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஆம்னி பேருந்து லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது.
இந்த விபத்தில் 20 பயணிகள் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. விபத்து குறித்து அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காயமடைந்தவர்களை மீட்டு பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ள திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அவர்கள் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரின் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது வேகமாக சென்றதால் கட்டுப்பாடு இழந்து விபத்து ஏற்பட்டதா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்து காரணமாக நெல்லை - திருவனந்தபுரம் செல்லும் பைபாஸ் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பின்னர் அவை காவல்துறையினரால் சரி செய்யப்பட்டது.