  • Tamil News
  • Madurai
  • ஓபிஎஸ் இப்போது அனாதை; சசிகலா பற்றி எனக்குத் தெரியாது- மதுரையில் செல்லூர் ராஜுவின் 'கலகல' பேட்டி

ஓபிஎஸ் இப்போது அனாதை; சசிகலா பற்றி எனக்குத் தெரியாது- மதுரையில் செல்லூர் ராஜுவின் 'கலகல' பேட்டி

Sellur Raju News: மதுரையில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, தற்போதைய அரசியல் சூழல், திமுகவின் இரட்டை வேடம் மற்றும் கட்சி உட்கோடி விவகாரங்கள் குறித்து தனது பாணியில் பதிலளித்தார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:35 PM IST
  • மாநாடு: மார்ச் 1-ல் மதுரையில் பிரதமர் மோடி மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கும் NDA பொதுக்கூட்டம்.
  • திமுக விமர்சனம்: 2001-ல் திமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததைச் சுட்டிக்காட்டி 'இரட்டை வேடம்' எனச் சாடல்.
  • ஓபிஎஸ் நிலை: "ஓபிஎஸ் இப்போது அனாதை; அவருடன் யாரும் இல்லை" என அதிரடி கருத்து.

ஓபிஎஸ் இப்போது அனாதை; சசிகலா பற்றி எனக்குத் தெரியாது- மதுரையில் செல்லூர் ராஜுவின் 'கலகல' பேட்டி

Madurai Latest News: மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, மார்ச் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மோடி - இபிஎஸ் பங்கேற்கும் மாபெரும் கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் குறித்து விளக்கினார். ஓபிஎஸ் தனித்து விடப்பட்டிருப்பதாகவும், திமுக முன்பு பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததை மறந்துவிட்டு இப்போது பேசுவதாகவும் விமர்சித்தார். சசிகலா குறித்த கேள்விகளுக்குத் தனது பாணியில் நகைச்சுவையாகப் பதிலளித்துத் தவிர்த்தார்.

மார்ச் 1-ல் பிரம்மாண்டமான என்.டி.ஏ (NDA) பொதுக்கூட்டம்

மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய அவர், மார்ச் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் குறித்து விளக்கினார். பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கலந்துகொள்ளும் இந்த மாநாடு, தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக அமையும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

திமுகவின் 'யு-டர்ன்' அரசியல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு

திமுகவின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளைக் கடுமையாகச் சாடிய செல்லூர் ராஜு, "2001-ல் திமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தபோது அது தீண்டத்தகாத கட்சியாகத் தெரியவில்லையா? அரசியலில் சூழலுக்கு ஏற்ப அனைத்தும் மாறும் என்பதற்கு திமுகவே சாட்சி. எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது கருப்பு பலூன் பறக்கவிட்டு 'கோ பேக் மோடி' என்றவர்கள், இப்போது 'வெள்ளைக்கொடை ஏந்திய வேந்தனே' என வரவேற்கிறார்கள்" என்ப திமுகவை கடுமையாக சாடினார்.

மதுரை புறக்கணிக்கும் திமுக அரசு? 

முதலமைச்சர் மதுரைக்கு வந்திருந்தார். மதுரையில் முழுமையாக செயல்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய முல்லைப் பெரியார் கூட்டு குடிநீர் திட்டம், மதுரையில் குண்டும் குழியுமாக இருக்கும் சாலைகள், மதுரையில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீர் கொடுக்கப்படும் என்று தவறான தகவலை கொடுத்துவிட்டு. முல்லைப் பெரியாறு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில், பைப்புகள் வெடித்து தண்ணீர் வீணாக செல்கிறது. மதுரையில் உள்ள வைகை ஆறு புராண காலத்தில்  தூய்மையான ஆறு. ஆனால் அது தற்போது கூவம் நதி போல் கழுவுநீராக உள்ளது என்று, மாநகராட்சி அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று நான் மிகவும் கருணையோடு கேட்டேன். 

நானும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதுரையில் வாழும் மக்களில் ஒருவனாக முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்தேன். அது என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை. 23, 24, 25 ஆகிய ஆண்டுகளில் கோடைகாலம் வந்தது, அப்போது ஏன் நீங்கள் நிதி கொடுக்கவில்லை என்று ஏன் நீங்கள் முதல்வரிடம் கேட்கவில்லை. ஆனால் எது மாதிரியும் இல்லாமல் இப்போது மட்டும் கோடை கால நிதி கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன என்று யாராவது கேட்டீர்களா?, மதுரைக்கார ஊடகத்தினர் வீராப்பு மிக்கவர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஏன் முதலமைச்சரிடம் கேள்வி கேட்க மாட்டீர்கள்? என கேள்வி எழுப்பினார்.

ஓபிஎஸ் குறித்த கேள்வி

ஓபிஎஸ் நிலை குறித்த கேள்விக்கு, "ஓபிஎஸ் தற்போது அனாதையாக இருக்கிறார், அவருடன் யாரும் இல்லை" என்று விமர்சித்த அவர், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் உயரிய பதவிகள் வழங்கப்பட்ட ஒருவர் இன்று தனித்துவிடப்பட்டிருப்பதாகக் கூறினார்.

சசிகலா குறித்த கேள்வி

சசிகலாவின் அச்சுறுத்தல் குறித்த கேள்விக்கு கேள்விக்கு, மழுப்பலான பதில் அளித்த  அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறுகையில், "தான் கிராமத்தில் இருப்பதாகவும், அங்கு மொபைல் சிக்னல் சரியாகக் கிடைக்காததால் செய்திகளைப் பார்க்கவில்லை என்றும் நழுவலாகப் பதிலளித்தார்.

டிடிவி தினகரன் குறித்த கேள்வி

தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுகவில் கேட்க மாட்டேன் பாஜகவில் தான் கேட்பேன் என்று தினகரன் சொல்லி இருக்கிறாரே என்பது குறித்த கேள்விக்கு? இதை நீங்கள் தினகரனிடம் தான் கேட்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறினார்.

பிரதமர் மோடியை பாராட்டிய செல்லூர் ராஜு 

பாஜக இருக்கும் இடத்தில்தான் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்றும், தமிழகத்திற்குப் பிரதமர் மோடி பல்வேறு நிதிகளை வழங்கியுள்ளார் என்றும் அவர் பாராட்டினார். மேலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பேசப்படாத திருக்குறள் மற்றும் திருமுறைகள் குறித்துப் பிரதமர் மோடி உலகளவில் பேசி வருவதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

தேர்தல் எதிர்பார்ப்பு என்ன? செல்லூர் ராஜு பதில்

எங்கள் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி பன்மடங்கு உழைக்கிறார். ஏறத்தாழ 200 தொகுதிக்கு மேல் மக்களை சந்தித்திருக்கிறார். அவர் பழனிசாமி செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் கடல் அலை போலக் கூடுகிறார்கள்.  இதற்கு மேல் என்ன சான்று வேண்டும். அவர் பேசி முடிக்கும் வரை மக்கள் நிற்கிறார்கள் கைதட்டுகிறார்கள் வரவேற்கிறார்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களும் வரவேற்கிறார்கள். ஆளுங்கட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப மக்கள் தயாராகிவிட்டனர். சிறு, குறு தொழிலாளர்கள் மற்றும் மின் கட்டண உயர்வால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிமுக ஆட்சியையே மீண்டும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - குழந்தை பிறப்பு குறைந்து வருகிறது... பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்லும் கணக்கு

மேலும் படிக்க - எனக்கு வருத்தம்பா... OPS பேசாமல் திமுகவில் சேரலாம்... அப்செட்டில் செல்லூர் ராஜு

மேலும் படிக்க - திமுகவுடன் இணைந்தால் தேமுதிகவுக்கும் தோல்வி நிச்சயம் -தவெக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் பேட்டி

