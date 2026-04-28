பழனி முருகன் கோயில்... உண்டியல் முதல் நாள் கலெக்சன் மட்டும் எவ்வளவு தெரியுமா?

Palani Murugan Temple Undiyal Collection: திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்சோலை என முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் அமைந்துள்ள திருக்கோயில்களில் எப்போதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
தற்போது கோடை விடுமுறை தொடங்கிவிட்டது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை என்பதால் பக்தர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக திருக்கோயில்களுக்கு ஆன்மீகச் சுற்றுலா செல்வது வழக்கம். இதனாலேயே திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். அதுவும் முருகன் கோயில்களில் கட்டுப்படுத்த முடியாதளவிற்கு கூட்டம் இருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது.
உண்டியல் எண்ணும் பணி
இந்தச் சூழலில், முருகனின் மூன்றாம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில், நேற்று (ஏப்ரல் 27) உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி தொடங்கியது. கோடை விடுமுறை மற்றும் விஷேட நாட்களை முன்னிட்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்த நிலையில், உண்டியல்கள் நிரம்பிய காணிக்கை எண்ணும் பணி தொடங்கிவிட்டது.
ரொக்கம் மட்டும் எவ்வளவு?
கோயில் இணை ஆணையர் மற்றும் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற உண்டியல் எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. நேற்று முதல் நாள் முடிவில் மலைக்கோயில் அனைத்து உண்டியல்கள் மூலம் 4 கோடியே 62 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 739 ரூபாய் ரொக்கம் வருவாயாக கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தங்கம், வெள்ளி எவ்வளவு கிடைத்தது?
உண்டியலில் பக்தர்கள் ரொக்கமாக மட்டுமின்றி தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்களையும் காணிக்கையாக செலுத்துவார்கள். அந்த வகையில், ரொக்கத்தை தவிர்த்து, பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடனாகச் செலுத்திய 748 கிராம் தங்கம் மற்றும் 12,893 கிராம் வெள்ளி ஆகியவற்றையும் வருவாயாக கிடைத்துள்ளன.
மேலும், இந்திய ரூபாய் மட்டுமின்றி மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 1448 கரன்சி நோட்டுகளும் உண்டியலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டவர்களும், வெளிநாடுகளில் வசித்து வரும் தமிழர்களும் பழனி கோயிலுக்கு அதிகம் வரும் காரணத்தால் வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுகள் உண்டியலில் காணிக்கையாக போடப்படுவது வாடிக்கையானதாகும்.
இன்றும் தொடரும்...
நேற்று தொடங்கிய உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் கோயில் ஊழியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் வங்கி அலுவலர்கள் என ஏராளமானோர் ஈடுபட்டுள்ளனர். உண்டியல்கள் எண்ணும் பணி இன்னும் அதிகமாக இருப்பதால், உண்டியல்களும் அதிகமாக இருப்பதால் இன்னும் இப்பணி தொடரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பழனி முருகன் கோயிலில் சமீபத்தில் மொத்தம் எவ்வளவு வருமானம் உண்டியல்கள் மூலம் கிடைத்துள்ளன என்பது வரும் நாள்களில் தெரியவரும்.
பழனி கோயிலில் அலைமோதும் பக்தர் கூட்டம்
பழனி திருக்கோயிலை பொருத்தவரை எப்போதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் கூட்டமும் டபுளாக உள்ளது. மின் இழுவை ரயில் நிலையம், ரோப் கார் நிலையத்தில் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தும், பொது தரிசனம், கட்டண தரிசனம் என மலைக்கோவிலுக்கு சென்ற பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய பல மணிநேரங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
மேலும் பக்தர்களின் கூட்டத்தை கட்டுபடுத்தும் விதமாக குடமுழுக்கு நினைவரங்கம் வழியாக பக்தர்கள் மலைக்கு நடந்து செல்லவும், படிப்பாதை வழியாக கீழே இறங்கி வரவும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலை கட்டுபடுத்திட ஏராளமான போலிசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம்
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலின் முக்கிய உபகோயிலான அருள்மிகு லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் தற்போது சித்திரை திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக இன்று (ஏப். 28) திருக்கல்யாணமும், நாளை முன்தினம் (ஏப். 30) சித்திரை தேரோட்டமும் நடைபெற இருக்கிறது.
