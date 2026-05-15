/பெட்ரோல் ரூ.3 தாண்டிய கொடுமை: மதுரையில் டயர் உருட்டி வாலிபர்கள் ஆவேசம்! இனி டெலிவரி பாய்ஸ் கதி என்ன?

Madurai Protest: மத்திய அரசின் பெட்ரோல் (ரூ.3.10) மற்றும் டீசல் (ரூ.3.08) விலை உயர்வால் சாமானிய மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனைத் கண்டித்து மதுரையில் DYFI அமைப்பினர் டயர்களை உருட்டிச் சென்று கவனித்தக்க போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.
மதுரை: சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றங்களைச் சாக்காக வைத்து, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளன. இந்த விலை உயர்வால் சாமானிய மக்கள் நிலைகுலைந்து போயுள்ள நிலையில், மதுரையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் (DYFI) டயர் உருட்டி நூதன முறையில் தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
மத்திய அரசின் அனுமதியுடன், பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.3.10 மற்றும் டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.3.08 என உயர்ந்துள்ளது. இது வெறும் எண்கள் அல்ல; ஒவ்வொரு நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத்தின் பட்ஜெட்டிலும் விழும் பேரிடியாகும்.
குறிப்பாக சுவிகி (Swiggy), சோமாட்டோ (Zomato) போன்ற நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இளைஞர்கள், தங்களுக்குக் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை பெட்ரோலுக்கே செலவிடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஆட்டோ மற்றும் கால் டாக்சி ஓட்டுநர்கள் தினசரி வருமானம் இன்றி தவிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
விலை உயர்வைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி, மதுரை அரசரடி பகுதியில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் திரண்டனர். மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் விண்ணதிரும் முழக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள், பெட்ரோல் போட காசு இல்லாததால் வாகனங்களை ஓட்ட முடியாது என்பதைக் குறிக்கும் வகையில், சாலையில் டயர்களை உருட்டிச் சென்று நூதன முறையில் போராடினர்.
"மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் லாபத்திற்காக விலையை உயர்த்துவது கண்டிக்கத்தக்கது. உடனடியாக இந்த உயர்வைத் திரும்பப் பெற வேண்டும்" என போராட்டக்காரர்கள் ஆவேசமாக முழக்கமிட்டனர்.
தற்போதைய சூழலில், பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயர்வு என்பது வெறும் போக்குவரத்துச் செலவோடு நிற்பதில்லை. இதன் எதிரொலியாக, காய்கறி மற்றும் மளிகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு அதிகரித்துள்ளதால், சந்தையில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை 10% முதல் 15% வரை உயரத் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனியார் பேருந்துகள் மற்றும் ஆட்டோ கட்டணங்களை உயர்த்த உரிமையாளர்கள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா, புதுச்சேரி போன்ற அண்டை மாநிலங்களிலும் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள் தொடர் போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளன.
டிஜிட்டல் இந்தியா, பொருளாதார வளர்ச்சி எனப் பேசப்பட்டாலும், சாமானியனின் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் போடுவது இன்று ஒரு ஆடம்பரமாக மாறி வருவது வேதனையளிக்கிறது. மக்களின் இந்த குமுறலுக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்குமா? அல்லது சர்வதேச விலையேற்றம் என்ற காரணத்தைச் சொல்லி மௌனம் காக்குமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.