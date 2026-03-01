மதுரையில் பிரதமர் மோடி... போக்குவரத்து மாற்றம் - விமான நிலையம் செல்பவர்களே கவனம்!

PM Modi Madurai Visit: பிரதமர் மோடி நேற்றிரவு (பிப். 28) விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். இன்று (மார்ச் 1) காலையில் சென்னையில் இருந்து பிரதமர் மோடி புதுச்சேரி சென்றடைந்தார். புதுச்சேரியில் இருந்து இன்று மதியம் விமானம் மூலம் மதுரை வருகை தருகிறார்.
பிரதமர் மோடி இன்று மாலை 4 மணிக்கு திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ள உள்ளார். அதன்பின் மாலை 4.20 மணிக்கு கோவிலில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு செல்கிறார்.
போக்குவரத்து மாற்றங்கள்
பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக இன்று பிற்பகலில் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் மற்றும் உடன் வருபவர்கள் தங்குதடையின்றி எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் விமான நிலையத்திற்கு வந்து செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்த அறிவிப்புகளை மதுரை மாநகர் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
விமான நிலையத்திற்கு செல்வதற்கான வழித்தடங்கள்
- திருமங்கலம், கப்பலூர் பாலம் சந்திப்பில் இருந்து மண்டேலா நகர் பெருங்குடி வழியாக மதுரை விமான நிலையம் செல்லக்கூடிய பயணிகளின் வாகனங்கள் வளையங்குளம் டோல்கேட்டிற்கு முன் உள்ள சூரக்குளம் சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி பரம்புபட்டி சாலை பரசுராம் நகர் நிலையூர் ரோடு சந்திப்பு வழியாக விமான நிலைய சோலார் கேட் அருகில் தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழித்தடம் வழியாக விமான நிலையத்திற்கு செல்லலாம்.
- தூத்துக்குடி மற்றும் அருப்புக்கோட்டை சாலையில் இருந்து மண்டேலா நகர் பெருங்குடி வழியாக மதுரை விமான நிலையம் செல்லக்கூடிய பயணிகளின் வாகனங்கள், அருப்புக்கோட்டை ரிங்ரோடு சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி வளையங்குளம் டோல்கேட்டிற்கு அடுத்து உள்ள சூரக்குளம் சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி பரம்புபட்டி சாலை பரசுராம் நகர் நிலையூர் ரோடு சந்திப்பு வழியாக விமான நிலைய சோலார் கேட் அருகில் தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழித்தடம் வழியாக விமான நிலையத்திற்கு செல்லலாம்.
- தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து மதுரை விமான நிலையம் செல்லக்கூடிய பயணிகளின் வாகனங்கள் மதுரை நகருக்குள் செல்வதை தவிர்க்கலாம் என்றும், அதற்கு பதில் திருமங்கலம், கப்பலூர் பாலம் சந்திப்பில் இருந்து இடதுபுறம் திரும்பி வளையங்குளம் டோல்கேட்டிற்கு முன் உள்ள சூரக்குளம் சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி பரம்புபட்டி சாலை, பரசுராம் நகர், நிலையூர் ரோடு சந்திப்பு வழியாக விமான நிலைய சோலார் கேட் அருகில் தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழித்தடம் வழியாக விமான நிலையத்திற்கு செல்லலாம்.
- மதுரை மாநகர், மேலூர் சாலை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய ஊர்களில் இருந்து மண்டேலா நகர் பெருங்குடி வழியாக மதுரை விமான நிலையம் செல்லும் பயணிகளின் வாகனங்கள் மதுரை நகருக்குள் சென்று பழங்காநத்தம், திருப்பரங்குன்றம் சாலை வழியாக ஹார்விபட்டி சென்று நிலையூர் ரோடு ரயில்வே கேட் வழியாக விமான நிலைய சோலார் கேட் அருகில் தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழித்தடம் வழியாக விமான நிலையத்திற்கு செல்லலாம்.
விமான நிலையத்தில் இருந்து வருவதற்கான வழித்தடங்கள்
மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறும் பயணிகளின் வாகனங்கள் அனைத்தும் பயணிகளின் வருகை கேட்டிற்கு எதிரில் புதிதாக விமான நிலைய சோலார் கேட் அருகில் தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழித்தடம் வழியாக நிலையூர் சாலை சந்திப்பு சென்று நிலையூர் வழியாக சம்பக்குளம் - அருப்புக்கோட்டை சுற்றுச்சாலை சந்திப்பு சென்று கப்பலூர் பாலம் சந்திப்பு சென்று எந்த ஊர்களுக்கும் செல்லும் வகையில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விமானத்தில் பயணம் செல்லும் பயணிகள் எவ்வித சிரமமின்றி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்து செல்வதற்கு ஏதுவாக பயணிகளுக்கென விமான நிலையத்தில் தனியாக தற்காலிக சாலை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்பாதையை பயன்படுத்தி விமானப் பயணிகள் மற்றும் பயணிகளை வழி அனுப்ப மற்றும் அழைத்துச்செல்ல வருகைதரும் பார்வையாளர்கள் ஆகியோர்கள் அவர்களுக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தற்காலிக வழித்தடத்தை பயன்படுத்தி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்து செல்லலாம்.
மேலும் படிக்க | இஸ்ரேல் ஈரான் போர் பதற்றம்: தமிழர்களின் நிலை என்ன? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | "நான் அதிகமாக பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி": முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
மேலும் படிக்க | மதுரையில் மோடி... ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ