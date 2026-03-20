இஸ்லாமியர்கள் அமைதியாக ரம்ஜான் கொண்டாட... பிரதமரே காரணம் - அர்ஜுன் சம்பத் சொல்வது என்ன?

தமிழ்நாடு லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: தெலுங்கு வருடப் பிறப்பான உகாதி பண்டிகை நேற்று (மார்ச் 19) கொண்டாடப்பட்டது. தமிழ்நாட்டிலும் தெலுங்கு பேசும் மக்கள் அதிகம் வாழும் நிலையில், இங்கும் பலர் உகாதி பண்டிகையை கொண்டாடினர்.
அந்த வகையில், திண்டுக்கல் மாவடத்தின் புகழ்பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் நேற்று, உகாதி பண்டிகையையொட்டி, சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் முருக பக்தர்களுக்கு எதிரான ஒரு திராவிட மாடல் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கந்தசஷ்டி கவசத்தை இழிவுபடுத்தியவர்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வேலையை இந்த அரசு செய்கிறது. எனவே, தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என முருகனிடம் வேண்டிக்கொண்டேன்" என தெரிவித்தார்.
செயற்கையான தட்டுபாடு
தொடர்ந்து சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு குறித்து அவர் பேசினார். அப்போது, "மத்திய அரசுக்குக் கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகச் செயற்கையான எரிவாயு தட்டுபாட்டை உருவாக்கி எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துகின்றன. இந்தியாவில் போதிய அளவு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு கையிருப்பில் உள்ளது. தட்டுபாடு இருப்பதாகக் கூறி பொதுமக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்திய முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள்...
இலங்கை, பாகிஸ்தான் போன்ற அண்டை நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுபாடு நிலவினாலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சிறப்பான வெளியுறவுக் கொள்கையால் இந்தியாவில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குத் தேவையான எரிபொருள் கையிருப்பில் உள்ளது. வீட்டு உபயோக எரிவாயுவும் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கிறது. எனவே, பொதுமக்கள் யாரும் தேவையற்ற பீதி அடைய வேண்டாம். இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி உணவகங்களில் விலையை உயர்த்துவதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
சர்வதேச அளவில் இஸ்லாமிய நாடுகள் தங்களுக்குள் மோதிக்கொண்டாலும், இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரம்ஜான் பண்டிகையைக் கொண்டாடுகிறார்கள். இதற்கு மோடி அரசின் நல்லாட்சியே காரணம். அதே நேரத்தில், பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் இலங்கையில் வஞ்சிக்கப்படும் சிறுபான்மை இந்துக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தைத் தமிழ் தமிழர் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் நிறைவேற்றியுள்ளோம். இதற்கான குடியுரிமைச் சட்டத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும்" என்றார். உலகம் முழுவதும் நாளை (மார்ச் 21) ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பாராட்டும்; விமர்சனமும்...
சர்வதேச அரசியலில் இருந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு உடனே தாவிய அர்ஜுன் சம்பத், "இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் மிகவும் பாராட்டுக்குரியவை. குறிப்பாக, வேட்புமனுத் தாக்கலை ஆன்லைன் மூலம் செய்யும் வசதியை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இது தேவையற்ற பண விரயத்தை தடுக்கிறது மற்றும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) பாதுகாப்பானவை என்பதில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதியாக இருப்பதை ஆதரிக்கிறோம். எதிர்க்கட்சிகள் வாக்குச்சீட்டு முறைக்குத் திரும்பக் கோருவது பின்னோக்கிச் செல்லும் செயலாகும்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் சில விதிமுறைகள் அப்பாவி மக்களைப் பாதிக்கின்றன. குறிப்பாக ரூ. 60 ஆயிரத்திற்கு மேல் கையில் ரொக்கமாக கொண்டு செல்லக் கூடாது என்ற விதிமுறை சிறிய வியாபாரிகளுக்குச் சிரமத்தை அளிக்கிறது. அதே சமயம், ஆளும் கட்சி செய்யும் பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகத்தைத் தடுக்க அதிகாரிகள் தவறிவிடுகிறார்கள். தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும். மேலும், தமிழகத்தில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மிகவும் வலிமையாக உள்ளது; இதுவே வரும் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.
சீர்குலைந்த சட்ட ஒழுங்கு
தமிழ்நாட்டின் சட்ட ஒழுங்கு குறித்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் சமீப காலமாகப் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க வேண்டி தமிழக முதலமைச்சர், இந்தப் பிரச்சனைகளில் இருந்து மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பவே மொழிப் போராட்டங்களைத் தூண்டிவிடுகிறார். ரயில் நிலையங்களில் இந்தி எழுத்துகளை அழிப்பது போன்ற தேவையற்ற செயல்களால் பொதுமக்களுக்குப் பாதிப்பும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. காவலன் செயலியைச் செல்போனில் மட்டும் வைத்தால் போதாது, அதன் செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
பயன்படாத காவலன் செயலி
தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருவது வேதனை அளிக்கிறது. பெண்களின் பாதுகாப்புக்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட 'காவலன்' செயலி (Kavalan App) தற்போது முறையாகச் செயல்படுவதில்லை. ஆபத்து காலங்களில் பெண்கள் எப்படி தகவல் கொடுப்பது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தத் தவறிவிட்டது. இந்தச் செயலியைச் சீரமைத்து, பெண்களே தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளும் சூழலை அரசு உருவாக்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்துவிட்டது. பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. குற்றவாளிகளுக்கு இந்த ஆட்சியில் பயமே இல்லை. அவர்கள் சுதந்திரமாகச் சுற்றித் திரிகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினே பொறுப்பேற்க வேண்டும். 'திராவிட மாடல்' என்பது குற்றவாளிகளையும், ஊழல் அமைச்சர்களையும் பாதுகாக்கும் ஒரு கேடயமாகவே செயல்படுகிறது.
தேர்தல் முடியும் வரை டாஸ்மாக்கை மூட வேண்டும்
தமிழகத்தில் அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மிகவும் வலிமையாக உள்ளது. வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையிலான இந்தக் கூட்டணி தனிப்பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்பது உறுதி. மக்கள் கடந்த நான்காண்டு கால எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சியையும், தற்போதைய திமுக ஆட்சியையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கிறார்கள்.
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருப்பதாகக் கூறினாலும், 'மனமகிழ் மன்றங்கள்' என்ற பெயரில் சட்டவிரோத மது விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. தேர்தல் முடியும் வரை தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், மத அடிப்படையில் வாக்கு சேகரிப்போர் மீதும், தேர்தல் ஆணையத்தைப் பற்றி அவதூறு பரப்புவோர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
இனிப்பு தடவிய விஷயம்
தொடர்ந்து ரபேசிய அவர், "நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ள சில விஷயங்களை நான் வரவேற்கிறேன். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் ஐந்து தலைநகரங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வரவேற்கத்தக்கது. இந்து மக்கள் கட்சி நீண்ட காலமாகத் தமிழகத்தை நிர்வாக வசதிக்காக நான்கு மாவட்டங்களாக பிரிக்க வேண்டும் என்று கூறி வருகிறது.
சீமான் பேசும் பல விஷயங்கள் வளர்ச்சிக்கு எதிரானவை. பரந்தூர் விமான நிலையம், புதிய சாலைத் திட்டங்கள் என எதை எடுத்தாலும் சுற்றுச்சூழல் என்ற பெயரில் அவர் எதிர்க்கிறார். அதேபோல், ஈ.வெ.ரா-வின் திராவிடக் கருத்தியலை நாங்கள் 40 ஆண்டுகளாக எதிர்த்து வருகிறோம். திராவிடம் என்பது திணிக்கப்பட்டது. சீமான் தற்போது அந்த முகத்திரையைக் கிழிப்பது வரவேற்கத்தக்கது, ஆனால் அவருடைய தேர்தல் அறிக்கை 'இனிப்பு தடவிய விஷம்' போன்றது.
'கிறிஸ்துவர்கள் அரசியலில் தலையிட வேண்டாம்...'
தென் மாவட்டங்களில் வளர்ச்சி என்பது சுத்தமாக இல்லை. அங்கு சர்ச்சுகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது. கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், ஸ்டெர்லைட் ஆலை, குளச்சல் துறைமுகம் என எந்த ஒரு தொழில் வளர்ச்சித் திட்டத்தையும் சர்ச்சுகள் மற்றும் பாதிரியார்கள் எதிர்க்கின்றனர். கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளைப் படிக்கவும், இயேசுவின் மகிமையைச் சொல்லவும் சர்ச்சுகளைப் பயன்படுத்தட்டும், ஆனால் அரசியலிலும் தொழில் வளர்ச்சியிலும் தலையிடுவதை நிறுத்த வேண்டும்" என பேசினார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ