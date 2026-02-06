English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஒரு நாள் லேட்... பிரதமரின் மதுரை பயணம்... எய்ம்ஸ் கல்லூரி திறக்கப்படுமா?

PM Modi Tamil Nadu Visit: பிரதமர் மோடி ஒரு நாள் தாமதமாக தமிழகம் வருகை தர இருப்பதாகவும், எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியை அவர் திறந்துவைப்பதில் சிக்கல் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்க்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:44 PM IST
  • மதுரையில் என்டிஏ பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.
  • பிரதமர் மோடி தலைமையில் பொதுக்கூட்டம் நடக்கிறது.
  • இதில் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியை பிரதமர் திறந்த வைக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

PM Modi Tamil Nadu Visit, TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 வரும் ஏப்ரல், மே மாதம் நடைபெற இருக்கிறது. பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன. 

அந்த வகையில், கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று உரையாற்றினார். தற்போது அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில்  அமமுக, பாமக (அன்புமணி) உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் இரண்டாவது பொதுக்கூட்டம் மதுரையில் வரும் பிப். 28ஆம் தேதி அன்று நடைபெற இருப்பதாகவும், பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெறலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

PM Modi Tamil Nadu Visit: எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி திறக்கப்படுமா?

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கான இடம் தேர்வு செய்வது தொடர்பாக மதுரை விமான நிலையம் அருகே உள்ள மண்டேலா நகரில் ஒரு இடத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு, ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் நேற்று (பிப். 5) வந்திருந்தனர். இந்த இடத்தில்தான் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அடிக்கல் நாட்டுவதற்கு பிரதமர் வருகை தந்திருந்தார். 

அதேநேரத்தில், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான முதற்கட்ட பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அதன் மருத்துவ கல்லூரியை மதுரை வரும் பிரதமர் மோடி திறக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையவில்லை என்றும் பிரதமர் வருகையின் போது அதை திறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை என தகவல் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

PM Modi Tamil Nadu Visit: '2027இல் எய்மஸ் திறக்கப்படும்'

இந்த நிலையில் எய்ம்ஸ் கட்டட பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காக திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினரான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா கட்டட பணிகளை ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா, "எய்ம்ஸ கட்டட பணிகள் மிக விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் நடைபெற்று வருகிறது. கட்டடங்கள் நல்ல முறையில் உள்ளது, ஓராண்டிற்குள் இந்த பணிகள் நிறைவடையும். அடுத்த ஆண்டு பிரதமர் மோடியும், தமிழ்நாடு முதல்வர் எடப்பாடியும் இந்த மருத்துவமனையை திறந்து வைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

ஐந்து பிரிவு கட்டடங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளது. மற்ற கட்டடங்கள் 50 சதவீத பணிகள் முடிவுற்று தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது, 2027ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து கட்டடங்களும் இறுதி வடிவத்திற்கு வரும். இது மதுரைக்கும் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்கும் தமிழக முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது. அதற்காக திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி மக்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

PM Modi Tamil Nadu Visit: வாய்ப்பு குறைவு 

மதுரை வரும் பிரதமர் மோடி, எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் மருத்துவக் கல்லூரியை திறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, "மதுரை வரும் பிரதமர் மோடி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். கட்டடத்தின் இறுதி கட்டப் பணிகள் நிறைவு பெறவில்லை என அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்" என்றார்.

PM Modi Tamil Nadu Visit: ஒரு நாள் தாமதமாக வரும் பிரதமர்

முன்னதாக, பிரதமர் மோடி பிப். 28ஆம் தேதி (சனி) அன்று மதுரை வருவதாகவும், அன்றைய தினம்தான் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால் பிரதமர் மோடி ஒரு நாள் தாமதாக மார்ச் 1ஆம் தேதி அன்று மதுரை வர இருப்பதாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் பேசும்போது தகவல் அளித்தார். இதனால், பிப். 28ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டு வந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் மார்ச 1ஆம் தேதி அன்று நடைபெற இருக்கிறது.

PM Modi Tamil Nadu Visit: விஜய், திமுக மீது தாக்கு   

திருநெல்வேலியில் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியபோது,"விஜய் வரி அபராதம் விவகாரத்தை நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது. அவர் ஊழல் செய்ய மாட்டேன் என சொல்லி வருகிறார், இப்போதுதான் விஜய்க்கு எதிராக விசில் அடிக்க தொடங்கி உள்ளது. இனி நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை எதிர்த்து டிரம் அடிப்போம்" என தவெக விஜய்யை தாக்கி பேசினார்.  

தொடர்ந்து, "கல்வி நிறைந்த தமிழ்நாடு இல்லை. கஞ்சா நிறைந்த தமிழகமாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகிறார்கள். திமுகவினர் மக்களுக்கு பணம் கொடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ரூ.20 கோடி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.திறனற்ற அரசாக, திறமை இல்லாத அரசாக திமுக அரசு இருந்து வருகிறது" என்றும் சாடினார். தொடர்ந்து மதுரை என்டிஏ பொதுக்கூட்டம் குறித்து பேசிய அவர், "மதுரையில் நடைபெற உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்டத்தில் புதியதாக தலைவர்களும் இடம் பெறுவார்கள். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டி உள்ளது இன்னும் இரண்டு தினங்களில் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்துகிறேன்" என்றார். 

