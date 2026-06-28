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அரசியல் ஆச்சரியம் விரைவில் நடக்கும்.. புயலை கிளப்பும் மாஜி அமைச்சர்.. CM விஜய் மீது சாடல்

ADMK Rb Udhayakumar News: தமிழ்நாட்டில் அரசியல் ஆச்சரியம் விரைவில் நடக்கும் என்றும் அதனை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:03 PM IST
அரசியல் ஆச்சரியம் விரைவில் நடக்கும்.. புயலை கிளப்பும் மாஜி அமைச்சர்.. CM விஜய் மீது சாடல்
Image Credit: ADMK Rb Udhayakumar NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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