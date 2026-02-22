English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • குழந்தை பிறப்பு குறைந்து வருகிறது... பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்லும் கணக்கு

குழந்தை பிறப்பு குறைந்து வருகிறது... பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்லும் கணக்கு

Madurai News: தமிழகத்தில் ஒரு குடும்பத்திற்கு சராசரியாக 1.6 குழந்தைகள் தான் இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 22, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
camera icon5
Holi
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
camera icon6
Samsung
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
குழந்தை பிறப்பு குறைந்து வருகிறது... பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்லும் கணக்கு

Madurai Latest News Updates: சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் மதுரை எல்லிஸ் நகர் பகுதியில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு விழா இன்று (பிப். 22) நடைபெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

இதில், தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்துகொண்டு, கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, வளைகாப்பு சீர்வரிசைகளை வழங்கினார்.

குழந்தை பிறப்பு குறைந்துவிட்டது

விழாவில் பேசிய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், "நம் மாநில முதலமைச்சர் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தினால் இந்த அளவிற்கு நம் மாநிலம் வளர்ந்திருக்கிறது. மத சமுதாய வேறுபாடுகளை நல்லிணக்கத்தை ஊக்குவித்து எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கும் முறையை பின்பற்றி இந்த அளவிற்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம், இதுதான் நம் தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமை. 

எனக்கு கவலை ஒன்று ஒன்று என்னவென்றால், பொருளாதாரம் வளர வளர உலகில் எல்லா இடத்திலும் நடந்தது போல குழந்தை பிறப்பு சதவீதம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஒரு குடும்பத்திற்கு சராசரியாக 1.6 குழந்தைகள் தான் இருக்கிறார்கள். எனவே இரண்டு பேருக்கு இரண்டு குழந்தை, கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் மக்கள் தொகை குறையாமல் இருக்கும் என்பதே கணக்கு. ஏனென்றால் சிலர் விபத்தில் தவறிவிடக்கூடிய நிலையில் உலக அளவில் செய்த ஆராய்ச்சியில் ஒரு குடும்பம் ஒரு அப்பா அம்மாவிற்கு இரண்டுக்கு மேல் ஒன்று இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தால்தான் சராசரியாக இருக்கும். சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மக்கள் தொகையுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். இல்லையென்றால் குறைந்து கொண்டே போகும் என்பது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது.

கர்ப்பிணிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள்

இப்படி இருக்கையில் 1.6 சதவீதம் என்கின்ற அளவில் தமிழர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கையும் தற்போது குறைந்து கொண்டேதான் போகிறது. பொதுவாக இதை நன்கு அறிந்து தான் நமது முதல்வர் பல்வேறு காரணங்களுக்காக கூறியிருக்கிறார். நம் நாட்டில் நிறைய குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பெற்று வளர்க்க வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு முதல்வர் கொடுத்திருக்கிறார். சமுதாயத்திற்கு மிக முக்கிய நிகழ்ச்சியாக இந்த சமுதாய வளைகாப்பு விழாவில் பங்கேற்றதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

அதேபோல, மத்திய சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக நான், கடந்த பத்தாண்டு காலம் ஆட்சியில் இருந்து வரக்கூடிய நிலையில் உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை கூற விரும்புகிறேன். கர்ப்பிணி பெண்களாகிய நீங்கள் அரசு மருத்துவமனை வரை சென்று ஸ்கேன் செய்வதற்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வரக்கூடாது என்பதற்காக என்னுடைய சட்டமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து இரண்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன். ஸ்கேன் வசதியும் அங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக எனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி உள்ளோம், நீங்கள் அந்த சேவைகளை பெறலாம்.

மாணவர்களுக்கு...

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் குறிப்பாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பிரசவம் காணும் வகையில், தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து மருத்துவ உதவிகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். குழந்தை பிறப்பிற்கு பிறகு அரசு கொடுக்கக் கூடிய திட்டங்களில் குறிப்பாக, நான் நிதியமைச்சர் ஆக இருந்தபோது எனது துறை சார்ந்து செய்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாக அனைத்து விவரங்களையும் இணைய வழியில் இணைத்து குழந்தை பிறப்பிற்கு முன்பு இருந்து கல்லூரி செல்லும் வரை, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தேவைப்படும் விஷயங்களை கொடுக்கக் கூடிய வகையில் நாங்கள் முயற்சி எடுத்து வருகிறோம்.

எனது சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அங்கன்வாடி மையங்களை உருவாக்கியதன் காரணமாக அந்த குழந்தைகளோடு பழகிய அனுபவம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. என்னை பொறுத்தவரை ஒரு நல்ல அரசியல்வாதிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால் தான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கட்சியின் கொள்கை தத்துவத்திற்கு ஏற்ற ஒரு இலக்கை நோக்கி அரசியல் செய்கின்றார் என்றால் அது அவர்களது கைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, அவருடைய செயல்பாடுகளும் அதற்கேற்றவாறு இருக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் நான் கூறுவதற்கு முதல் காரணம், இத்தகைய விழாக்களில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த சமுதாய வளைகாப்பு. இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்று தெரிவித்தார்.

மதுரையில் வேலைவாய்ப்பு 

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், "வேலைவாய்ப்பு அதிகரிப்பதற்கான முயற்சி மேற்கொண்டப்பட்டு வருகிறது. நேற்று துறை சார்ந்த நிகழ்வுகளில் தமிழக முதல்வர் கலந்து கொண்ட நிலையில் சிறப்பு என்னவென்றால், Pinnacle என்கின்ற புது நிறுவனம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் முதற்கட்டிடம் திறந்து ஏற்கனவே 1800 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி மதுரை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பெண்கள் தங்கும் விடுதி ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் முதல் முறை எனக்குத் தெரிந்து... Elcot-ல் அடையாளம் காணப்பட்டு இதுபோன்று பெண்களுக்கான விடுதி, குறிப்பாக கிராமத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் வார நாட்களில் இங்கு தங்கி வேலை செய்துவிட்டு வார இறுதி நாட்களுக்கு வீடுகளுக்கு சென்று வரக்கூடிய வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது முன்னுதாரணம்.

கரிமேட்டில் அறிவியல் மையம் ஏன்?

அதற்கடுத்தார் போல் அல்குர்ஆன் அறிவியல் மையம் என்கின்ற ஒரு மையம் விரைவில் இங்கு அமையப்போகிறது. ஏற்கனவே திருச்சியில் பள்ளிக்குள் சிறிய அளவில் அமைய உள்ள நிலையில் மதுரையில் கரிமேடு மீன் மார்க்கெட் இருந்த பகுதியில் அமைய உள்ளது. ஏனென்றால் கரிமேடு மார்க்கெட் என்று ஒன்று இருந்தது. பல காரணங்களுக்காக சுகாதாரத்திற்கு பாதிப்பாக இருந்தது. பல வழக்குகளுக்கு பிறகு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு, தற்போது பல தவறுகள் நடந்த இடமாக இருந்த இடம், தற்போது மிகுந்த முயற்சி எடுத்து மாநகராட்சியும் இந்த நிறுவனமும் ஒப்பந்தம் போட்டு அங்கு அல்குரான் அறிவியல் மையம் ஒன்று அங்கே வரப்போகிறது. 

6 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்பு

பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் அங்கே போய் உணரும் வகையில் குறிப்பாக செய்முறை விளக்கமாக அவர்கள் கற்றுக் கொள்ளும் வண்ணம் உலக அளவில் ஒரு சிறப்பான மையம் அங்கு அமைய உள்ளது. அடுத்ததாக, அரசின் நிறுவனம் ஏற்கனவே தொடங்கி மாட்டுத்தாவணி அருகில் கிட்டத்தட்ட Elcot-ல் ஏற்கனவே 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக துவங்கப்பட்டாலும் 6000 நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. தற்போது பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வண்ணம் தமிழக அரசு இதுபோன்ற தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து முன்னெடுப்பு எடுத்து இருக்கிறது.

10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்

புது முயற்சி ஏனென்றால் இதுவரை Elcot-ல் இடம் எடுத்து அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து கட்டிய வரலாறு கிடையாது. குறிப்பாக நகருக்குள் மாநகராட்சி உடைய ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு இது போன்ற ஒரு அறிவியல் மையம் வருவது இதுவே முதல்முறை. மாணவர்களுக்கு இது போன்ற மென்பொருள் வசதியோடு யாரும் வழங்கவில்லை. நமது தமிழக அரசு 20 லட்சம் கணினி வழங்கக்கூடிய நிலையில், சந்தை மதிப்பின் 40 ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கக்கூடிய நிலையில், 21 ரூபாய்க்கு முதல் கட்டமாக 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறோம். அடுத்த ஆண்டு 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு வழங்க உள்ளோம்.

இன்றைய நிலைக்கு குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான தொழில்நுட்பம் அடங்கிய மென்பொருள்களை உள்ளடக்கிய மடிக்கணியை நமது தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது. ராபிக்ஸ் கார்டு, ப்ராசசிங் மெமரி இப்படியாக AI டூல்ஸ் உள்ளிட்ட கணினிகளை வழங்கி வருகிறோம். இது நிச்சயம் மாணவர் சமுதாயத்திற்கு உதவும் AI உலகத்தில் ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு நீண்டகால குறிப்பாக நீண்ட நேரம் உரையாடலாகும். 

மத்திய தொகுதியில் மக்கள் என் பணிக்கு ஏற்ப முடிவு கொடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். முதலமைச்சர் கூறியிருக்கிறார், நம்முடைய இலக்கு 200 சீட். எனவே அதற்கு மேல் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கூற நான் கூற முடியாது. கட்சியின் கட்டுப்பாடுடன் இருப்பதால் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து நான் பேச முடியாது" என்றார்.

மேலும் படிக்க | நெருங்கும் தேர்தல்... தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை? - வெளியான தகவல்

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை கன்பார்ம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | உதயசூரியன் சின்னத்தில் நிற்கும் ஓ பன்னீர் செல்வம்? திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Maduraiptr palanivel thiagarajanTamilnaduTamil News

Trending News