/என்னால் முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை! PTR விலகலுக்கு என்ன காரணம்?

PTR Palanivel: பொதுவாழ்வில் இருந்து சில காலம் ஓய்வு: தேர்தலில் தோல்வியடைந்த பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் அதிரடி அறிவிப்பு! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன். சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026ல் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, அவர் பொதுவாழ்வில் இருந்து சில காலம் ஓய்வு எடுக்க போவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு முதல் முறையாக ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், “அடுத்த தேர்தல் வரை மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்க மாட்டேன்” என்று அவர் தெளிவாக கூறினார். இந்த அறிவிப்பு திமுகவுக்குள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிக சம்பளம் உள்ள வெளிநாட்டு வேலையை விட்டுவிட்டு தமிழக அரசியலில் களமிறங்கினார். மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து போட்டியிட்ட அவர், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று திமுக அமைச்சரவையில் நிதி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
கந்த ஆண்டு தேர்தலில் மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். இந்த தோல்விக்கு பிறகு அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “நான் அரசியலுக்கு வந்தபோது மூன்று முக்கிய நோக்கங்கள் இருந்தன. சமூகநீதி இயக்கத்தின் வரலாற்றை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வது, என் தந்தை மற்றும் முன்னோர்கள் மதுரை மக்களுக்கு செய்த பணிகளை தொடர்வது, குடும்பத்திற்கு நல்ல பெயரை உருவாக்குவது ஆகிய மூன்று இலக்குகளையும் அடைந்துவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
A long note, after a lot of reflection, and before a short break… pic.twitter.com/cVXpdQxq7a— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) May 18, 2026
“தற்போது பொதுவாழ்வில் இருந்து சிறிது காலம் ஓய்வு எடுக்க விரும்புகிறேன். அடுத்த தேர்தல் வரை எந்த பதவியிலும் இருக்க போவதில்லை. மக்களின் பிரதிநிதியாகவும் இருக்க போவதில்லை” என்று PTR தெளிவாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு திமுகவினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சியின் இளம், கல்வியறிவு மிக்க தலைவர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் பி.டி.ஆர்., தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு இத்தகைய முடிவை எடுத்திருப்பது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் பார்வையாளர்கள் இந்த முடிவை வெவ்வேறு கோணங்களில் பார்க்கின்றனர். சிலர், “தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் PTR தற்காலிக ஓய்வு என கூறி அரசியலில் இருந்து விலக முயல்கிறார்” என்கின்றனர். மற்றவர்கள், “கட்சிக்குள் உள்ள உள்மோதல்கள் மற்றும் அதிகார போட்டியால் அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம்” எனக் கருதுகின்றனர்.
இருப்பினும், PTR-ஐ நெருக்கமாக அறிந்தவர்கள், “அவர் எப்போதும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர். தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு குடும்பத்துடன் சிறிது காலம் செலவிட விரும்புகிறார்” என்று தெரிவிக்கின்றனர். பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர். குறிப்பாக, பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பம், வெளிநாட்டு முதலீடு ஆகிய துறைகளில் அவருக்கு நல்ல புரிதல் உள்ளது. அவரது விலகல் அல்லது ஓய்வு திமுகவுக்கு பெரும் இழப்பாக அமையும் என சிலர் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், அவர் தற்காலிக ஓய்வு என்று கூறியுள்ளதால், எதிர்காலத்தில் மீண்டும் அரசியலுக்கு வருவாரா என்பது இப்போது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது.
முக்கிய புள்ளிகள்
- சமூக வலைதளங்களில் இந்த செய்தி அதிகமாக பேசப்படுகிறது.