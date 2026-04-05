ராமநாதபுரம் நிலவரம்: 2021ல் 4 தொகுதிகளையும் வென்ற திமுக... 2026 தேர்தலில் நிலைமை என்ன?

TN Assembly Election 2026, Ramanathapuram District Full Details: தென் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான மாவட்டமாக ராமநாதபுரம் விளங்குகிறது. மதுரையை போலவே ராமநாதபுரத்தை நோக்கியும் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கு பயணிகள் உலகம் முழுவதும் இருந்தும் வருகிறார். ராமநாதபுரமும் மதுரைக்கு ஓரளவு நெருக்கமாக உள்ள மாவட்டமாகும்.
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோவில், உத்தரகோசமங்கையில் உள்ள மங்களநாதர் சுவாமி கோவில் ஆகியவை புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமாகும். காசியை போல் ராமேஸ்வரமும் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களும் ராமநாதபுரத்தைச் சுற்றி உள்ளன.
ராமநாதபுரத்தின் 4 தொகுதிகள்
அரசியல் ரீதியாகவும் ராமநாதபுரம் முக்கியத்துவம் பெற்ற மாவட்டம் எனலாம். ராமநாதபுரம், திருவாடனை, முதுகொளத்தூர், பரமக்குடி (தனி) என நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலை திமுக ஸ்வீப் செய்த நிலையில், இந்த முறை எந்தெந்த கட்சிக்கு இங்கு வாய்ப்புள்ளது?, யார் யார் இங்கு போட்டியிடுகிறார்கள்? என்பதை விரிவாக இங்கு பார்க்கலாம்.
ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி
ராமநாதபுரம் தொகுதிக்கும் திமுகவுக்கும் இடையே சிறப்பான ஒரு விஷயம். அதாவது, ராமநாதபுரத்தில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் வெல்லும்போதெல்லாம், திமுக மாநிலத்தில் ஆட்சியை கைப்பற்றியிருக்கிறது. 1967, 1971, 1989, 1996, 2006, 2021 ஆகிய முறை திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோதெல்லாம் திமுகவும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் இங்கு வெற்றிபெற்றுள்ளன.
2021 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?: கடந்த முறை இங்கு காதர்பாட்சா (எ) முத்துராமலிங்கம் என்ற திமுக வேட்பாளர் சுமார் 50 ஆயிரத்து 312 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றார். காதர்பாட்சா 1,11,075 வாக்குகளையும், பாஜகவின் குப்புராமு 60,763 வாக்குகளையும், நாதகா 17,062 வாக்குகளையும், சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட மலைச்சாமி 10,845 வாக்குகளையும், அமமுக 6,776 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர். மொத்தமாக 2,13,345 வாக்குகல் பதிவாகின.
2026 வேட்பாளர்கள் யார் யார்?: எஸ்ஐஆர்-க்கு பின் இத்தொகுதியில் 3,10,165 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். திமுகவில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். பாஜகவில் ஜிபிஎஸ் கே நாகேந்திரன் என்பவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாதக சார்பில் முத்து கேசவன், தவெக சார்பில் சாகுல் ஹமீது ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
2026 வெற்றி வாய்ப்பு?: திமுக வேட்பாளர் கடந்த முறை 50 ஆயிரத்திற்கும் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றதால் இம்முறையும் இவருக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கிறது. முக்குலத்தோரும், இஸ்லாமியர்களும் அதிகம் வாழும் தொகுதியாக உள்ளது. இம்முறையும் பாஜக போட்டியிடுவதால் சிறுபான்மையினரின் பெரும்பாலான வாக்குகள் திமுக பக்கம் செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன. அமமுக வருவதால் பாஜகவுக்கு சற்று பலம் அதிகமாகி உள்ளது.
திருவாடனை சட்டப்பேரவை தொகுதி
திருவாடனை தொகுதி காங்கிரஸின் பாரம்பரிய தொகுதி எனலாம். 1977, 1984, 1989, 1991, 2006, 2021 காங்கிரஸ் கட்சியும்; 1996, 2001 தேர்தலில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் வென்றன. அதேநேரத்தில் 1989ஆம் ஆண்டு முதல் 2006ஆம் ஆண்டுவரை கே.ஆர்.ராமசாமி என்பவர்தான் எம்எல்ஏவாக இருந்தார். 2016இல் இங்கு நடிகர் கருணாஸ் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதை தவிர அதிமுக இங்கு 1980இல் மட்டுமே வென்றுள்ளது. திமுக இங்கு 1971, 2011 என இரண்டு முறை மட்டுமே வென்றுள்ளது.
2021 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?: கடந்த தேர்தலில் இங்கு காங்கிரஸ் 13,852 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. ராம கருமாணிக்கம் 79,364 வாக்குகளையும், அதிமுகவின் ஆணிமுத்து 65,512 வாக்குகளையும், அமமுக ஆனந்த் 33,426 வாக்குகளையும், நாதக 16,501 வாக்குகளையும், மநீம 2,208 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளன. 2,01,815 வாக்குகள் இங்கு பதிவானது.
2026 வேட்பாளர்கள் யார் யார்?: காங்கிரஸின் ராம கருமாணிக்கத்திற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக கீர்த்திகா முனியசாமி, நாதக பிரேம்நாத், தவெக வி.கே. ராஜி போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த முறை முதுகொளத்தூரில் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா இந்த முறை திருவாடனை தொகுதிக்கு மாறியுள்ளார். இங்கு மொத்தம் 2,82,121 வாக்குகள் உள்ளனர்.
2026 வெற்றி வாய்ப்பு?: தேவர் சமூகம் இங்கு அதிரமானோர் உள்ளனர். மீனவ மக்களும், பட்டியல் சமூக மக்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வசிக்கின்றனர். அந்த வகையில், அதிமுக, அமமுக ஒன்றிணைந்திருப்பது காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு சற்று பின்னடைவாக உள்ளது. இருப்பினும், தவெகவும் களத்தில் உள்ளதால், தவெக யாரின் வாக்குகளை உடைக்கும் என்பதை பொறுத்து வெற்றியாளர் முடிவாவார். தற்சமயம் தொகுதி இழுபறி நிலையில் உள்ளது.
முதுகொளத்தூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி
கடந்த இரண்டு தேர்தல்களாக முறையே காங்கிரஸ், திமுக இங்கு வென்றுள்ளன. அதிமுக 2001, 2011 என இரண்டு முறை மட்டுமே வென்றுள்ளன. திமுக மொத்தமாக 3 முறை மட்டுமே (1989, 2006, 2021,)இத்தொகுதியில் வெற்றிக்கனியை பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ், பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிகள் பலமுறை வென்றுள்ளன. கடந்த முறை இங்கு வெற்றிபெற்ற ராஜகண்ணப்பன் திமுக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
2021 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?: கடந்த முறை திமுக vs அதிமுக vs அமமுக என களம் பிரிந்து காணப்பட்டது. ராஜகண்ணப்பன் 20,721 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே வென்றார். கடந்த முறை அதிமுகவின் கிருத்திகா 81,180 வாக்குகளையும், அமமுக 19,699 வாக்குகளையும் பெற்றனர். நாதக மட்டும் 11,234 வாக்குகளை பெற்றிருந்தது. கடந்த முறை 2,21,196 வாக்குகள் பதிவாகின.
2026 வேட்பாளர்கள் யார் யார்?: மீண்டும் திமுக சார்பில் ராஜகண்ணப்பன் போட்டியிடுகிறார். 2011இல் இத்தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற எஸ். பாண்டி அதிமுகவில் போட்டியிடுகிறார். நாதக சார்பில் மருத்துவர் சந்திரபிரபா, தவெக மலர்விழி ஜெயபாலா ஆகியோர் களமிறங்கி உள்ளனர். இத்தொகுதியில் 2,97,310 வாக்குகள் உள்ளன.
2026 வெற்றி வாய்ப்பு?: இங்கும் முக்குலத்தோர் வாக்குகளே பெரும்பான்மையாக உள்ளன. அதிமுக, அமமுக ஒன்றிணைந்திருப்பது களத்தில் திமுகவுக்கு சற்று பாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது. ராஜகண்ணப்பன் இந்த ஆட்சியில் அதிக முறை இலாக்கா மாற்றப்பட்ட அமைச்சராகவும் உள்ளார். யாதவ சமூக வாக்குகளும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருப்பதால் ராஜகண்ணப்பனுக்கும் ஓரளவு வாய்ப்புள்ளது. தவெக களத்தில் இருக்கும் சூழலில் இத்தொகுதியும் இழுபறிதான்.
பரமக்குடி தொகுதி (தனி)
பரமக்குடியில் அதிமுகவே அதிக முறை வென்றிருக்கிறது. 1977, 1980, 1984, 1989, 1991 என தொடர்ச்சியாக 5 தேர்தல்களில் அதிமுக வென்றது. 2011, 2016 தேர்தல்களில் மட்டுமின்றி 2019இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில் கூட அதிமுகவே வென்றது. ஆனால், அடுத்து இரண்டு ஆண்டுகளில் நடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதற்கு முன் 1967, 1971, 1996 தேர்தல்களில் திமுக வென்றிருந்தது.
2021 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?: கடந்த முறை இங்கு திமுக vs அதிமுக தான் போட்டியே... இரட்டை இலைக்குதான் இங்கு அதிகம் மவுஸ் என கூறப்பட்ட நிலையில், 13,285 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வென்றது. திமுகவின் முருகேசன் 84,864 வாக்குகளையும், அதிமுகவின் சதன் பிரபாகர் 71,579 வாக்குகளையும் பெற்றனர். நாதகவின் எஸ்.சசிகலா 16,430 வாக்குகளையும் பெற்றனர். இங்கு கடந்த தேர்தலில் 1,80,900 வாக்குகள் பதிவானது.
2026 வேட்பாளர்கள் யார் யார்?: திமுக சார்பில் கே.கே. கதிரவன் போட்டியிடுகிறார். 2016இல் இரட்டை இலை சின்னத்தில் வென்ற முத்தையா, 2017ல் சட்டப்பேரவையில் இருந்து சபாநாயகரால் தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவர் அப்போது அமமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டார். முத்தையா 2019இல் சுயேச்சை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெறும் 9,672 வாக்குகளை மட்டுமே வென்றிருந்தார். தற்போது அவரை அதிமுக மீண்டும் இங்கு களமிறக்கி உள்ளது. நாதக சார்பில் எழில் இளவரசி, தவெக சார்பில் ஜி. கோபிநாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு தற்போது 2,33,433 வாக்குகள் உள்ளன.
2026 வெற்றி வாய்ப்பு?: பட்டியலின சமூகத்தினர், இஸ்லாமியர், கிறிஸ்துவர்கள் கணிசமாக இங்கு உள்ளனர். அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இடம்பெற்றுள்ளதால், திமுகவுக்கு இங்கு சற்று வாய்ப்புள்ளது. தவெக நிச்சயம் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை பிரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இது யாருக்கு சாதகம் என்பதையும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இரட்டை இலைக்கான மவுஸ் இந்த தேர்தலிலும் தொடருமா...
