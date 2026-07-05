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விஜய்க்கு முன்... உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்டை அலசும் 2 அதிகார மையங்கள் - அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு

RB Udhayakumar vs CM Vijay : மூன்று அதிகார மையங்கள் உளவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் உளவுத்துறை அறிக்கையை குறித்து விவரங்களை கேட்பது அதிகாரிகளுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:26 PM IST
விஜய்க்கு முன்... உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்டை அலசும் 2 அதிகார மையங்கள் - அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு
Image Credit: Image Credit : (L-R) John Arokiasamy, CM Vijay, Vishnu Reddy | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விஜய்க்கு முன் உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்டை அலசும் 2 அதிகார மையங்கள் - ஷாக் குற்றச்சாட்டு
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