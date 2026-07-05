/விஜய்க்கு முன்... உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்டை அலசும் 2 அதிகார மையங்கள் - அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு

RB Udhayakumar vs CM Vijay : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு நல்லாட்சியாக பேசப்படும் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்திருந்த வேலையிலே, இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கடந்த 50 நாட்களில் (சர்ப்ரைஸ்) ஆச்சரியமூட்டும் அரசாக ஆட்சி கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் இருந்து வீடியோவாக பேசியபோது, முதலமைச்சர் பார்வைக்கு தினந்தோறும் உளவுத்துறை அறிக்கை செல்லும். ஆனால், முதலில் விஜய்க்கு பார்வைக்கு போவதற்கு முன்பாகவே மூன்று அதிகார மையத்திற்கு உளவுத்துறை அறிக்கை செல்வதாக சர்ப்ரைஸ் செய்தி வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது என ஆர்.பி. உதயகுமார் ஆரம்பத்திலேயே பெரிய குண்டை தூக்கிப்போட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் பார்த்த பிறகுதான், அந்த செய்தி விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலையில், மூன்று அதிகார மையங்கள் உளவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் உளவுத்துறை அறிக்கையை குறித்து விவரங்களை கேட்பது உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
மேலும் ஆர்.பி. உதயகுமார், "சட்டரீதியாக உளவுத்துறை அறிக்கையை முதலமைச்சர் பார்வைக்கு செல்லும் முன்பாக வேறு யாரும் பார்க்க கூடாது, இதுதான் மரபாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் பார்வைக்கு மட்டுமே செல்ல வேண்டிய அறிக்கையை ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்ட அதிகாரம் மையத்திற்கு செல்லும்போது அரசின் ரகசியங்கள் வெளியே கசிய அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதுதான் மக்களின் கவலையாக இருக்கிறது" என குறிப்பிட்டுள்ள அவர், அரசின் நம்பிக்கைதன்மை என்னவாகும் என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
முதல் முயற்சியில் ஆட்சி, அதிகாரம் என முதல்வர் விஜய் பூரித்து போயிருந்தாலும் பேச வேண்டிய நேரத்தை எல்லாம் பேசாமல் மௌனம் காப்பது மக்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்ஸாக தொடர்கிறது என குற்றஞ்சாட்டினார்.
மேலும் அவர், "முதலமைச்சர் தான் இப்படி என்றால் அமைச்சர்கள் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட விரைவிலேயே தங்கள் பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வார்கள் என்று இந்த நாட்டு மக்கள் நம்பினார்கள் ஏன்...?
#முதலமைச்சருக்கு_மட்டுமே_செல்லும் #உளவுத்துறை_அறிக்கையை #மூன்று_அதிகார_மையத்திற்கு #செல்கிறதா ? #முன்னாள்_அமைச்சர் #ஆர்_பி_உதயகுமார் #கேள்வி.— Navaneethakannan R-Say Yes To Women Safety &AIADMK (@NavaneethanNj) July 5, 2026
மதுரை
விஜய் தலைமையிலான அரசு நல்லாட்சியாக பேசப்படும் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்திருந்த வேலையிலே, இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கடந்த 50… pic.twitter.com/K0tn5lfUY7
முதலமைச்சர் விஜய்யை கூட நம்பினார்கள், ஆனால் அமைச்சர்கள் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அடாவடியில் ஈடுபட்டு வருவது மக்களுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்துவதோடு அரசின் சர்ப்ரைஸ் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.
அப்போது, கருத்துக்களை சொல்லும் அமைச்சர்கள் நடவடிக்கைகளும் சர்ப்ரைஸ் தொடர்கிறது; இதில் எல்லாம் அக்கறை செலுத்தி கவனம் செலுத்தி தீர்வு காண வேண்டிய முதல்வர் விஜய், எம்ஜிஆர் தொடங்கிய அதிமுக, ஜெயலலிதா வளர்த்தெடுத்த அதிமுக, சாமானிய தொண்டரான எடப்பாடியார் கட்டிக்காத்து வரும் அஇஅதிமுக சமயம் பார்த்து அழிப்பதற்கு அதிரடி ஆஃபர்களை அள்ளித்தெடுத்து அதிக கவனம் செலுத்துகிறாரோ என்ற
சர்ப்ரைஸ் தான் தொடர்கிறது.
அதேபோல் இன்றைக்கு அடுத்த கட்சியை அழிப்பதற்கு அக்கறை செலுத்துகிற விஜய் தன் ஆட்சியிலே சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிவு, பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விகுறி, போதைப் பொருள் நடமாட்டம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது.
மின்வெட்டு பிரச்சனையை இல்லாத நாளே இல்லை என்ற ஒரு நிலையை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிற பிரச்சனைகளை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் அக்கறை இல்லை.
அப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்பதை உடல் மொழி மூலம் தெரிவிக்கின்ற முதல்வர் விஜய். மொத்தத்திலே நல்லாட்சி தருவேன் good governance என்று சொன்ன விஜய், இப்போது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு Surprise governance.
ஆச்சரியமூட்டும் ஆட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார், விரைவிலே மக்கள் உங்களுக்கு
Surprise judgement ஆச்சரியமூட்டும் தீர்ப்பு தருவதற்கு இடைத்தேர்தலை நோக்கி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.