/சனிக்கிழமை வந்தாலே பரபரப்பு... சூப்பரா இருக்குது விஜய் தம்பி... அதிமுக Ex அமைச்சர் காட்டம்

Madurai Latest News Updates : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை திருமங்க ஆர்.பி உதயகுமார் இன்று (ஜூன் 20 - சனி) வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யை நோக்கி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.
இன்றைய வீடியோவில், "சனிக்கிழமை வந்தாலே தமிழ்நாட்டில் ஒரே பரபரப்பு... ஏனென்றால், தவெக அரசு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றம், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு, தமிழ்நாட்டின் போதை பொருள் நடமாட்டம், தொடர் மின்வெட்டு, டெல்டா குருவை சாகுபடியினால் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி, பயிர் கடன் தள்ளுபடி, தேர்தல் வாக்குறுதி, தொலைநோக்கு திட்டம் குறித்தெல்லாம் மொத்தத்தில வருங்கால தமிழகம் வளமையான தமிழகம் ஆக கடுமையான ரீல்ஸ் வியூகம் வகுத்து அனுபவம், அறிமுகம், ஆற்றல், அறிவு அதோடு இருக்கின்ற நிலையிலே, அந்த நம்பிக்கை இழந்த அரசியல் ஆதரவற்றவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க ஆள் பிடிக்கிற வேலையை அட்டகாசமாக செய்து அதிரடி காட்டி வருகிறது, நமது விஜய் தம்பியின் தவெக அரசு" என கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
கடந்த சில வாரங்களாக, சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை தோறும் மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வருகின்றன.
குறிப்பாக, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கொத்துக் கொத்தாக தவெகவில் இணைவதை பார்க்க முடிகிறது. இன்றும் கூட பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணைய வரிசைக் கட்டி நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், தவெகவில் தற்போது மொத்தம் 2 கோடி பேர் உறுப்பினர்களாக இணைந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து மேலும் பேசி உள்ள ஆர்.பி. உதயகுமார், "வாசல் தேடி வருகின்ற அரசியல் ஆதரவற்றோர்களுக்கு மானமுள்ள மரியாதை உள்ள வரவேற்பு மட்டும் யாரும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. இங்கு வேலையும் காலி இல்லை, உங்கள் ஆற்றலும் தேவையில்லை. இருந்தாலும் வாசல் படி வரை வந்துவிட்டால் உங்க எதிர்காலத்திற்கும் நாங்க கேரண்டி இல்லை. ஏனென்றால் தவெக கட்சிக்கே எதிர்காலம் இல்லை" என தவெகவை சாடி உள்ளார்.
தொடர்ந்து அவர், "ஏனென்றால், 'யானைக்கும் அடி சறுக்கும்' அதை நினைவில் வைத்து ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் போல... விஜய் தம்பி அரசின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையோடு வாசித்து தொடங்கப்பட்டது.
அள்ள, அள்ள குறையாத அட்சய பாத்திரம்... அப்பப்பா அத்தனையும் தேன் கலந்த வார்த்தை... குற்றால அருவி போல சட்டசபையிலே, குற்றால அருவி வந்தது போல தேன் கலந்த வார்த்தைகளுக்கு குறையேதும் இல்லை...
அதோடு சல, சலசென அல்வா அறிவிப்புகளோடு குற்றால அருவியே சட்டசபைக்கு வந்ததைப் போன்ற ஒரு கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம், சென்டிமென்ட் காட்சி, காமெடி, கலாட்டா என எல்லாமே சூப்பர், விஜய்... சூப்பரா இருக்குது. ஆனால், உங்கள் இந்த ரீல்ஸ் படம் சூப்பர் டூப்பராக போய்விடுமோ அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்றைக்கு நீங்கள் சட்டசபையில் இருக்கும் மௌன விரதமும், டெல்லியில் போய் நீங்கள் காட்டுகிற மௌன விரதமும், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர் மௌன விரதமும், சட்டசபையில் எழுப்பிய கேள்விக்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் காட்டுகிற மௌனமும், மொத்தத்திலே நடப்பது தவெக அரசா? மௌன அரசா? என்பதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய கேள்வி" என பேசினார்.
மேலும் அவர், "தவெக அரசின் மௌன புரட்சிக்கு மக்கள் புரட்சி எப்போது வரும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். உதயகுமார் ஒரு மாத காலத்திலே என்ன நடத்திவிட முடியும் என்று எல்லோரும் கேட்பது எனக்கும் தெரியும்.
ஆனால் ஐந்தில் வளையாது 50 வளையாது போல முதல் கோணல், முற்றிலும் கோணல் போல போய்விடுமோ என்கிற கவலையிலே தான் நான் இந்த கருத்தை முன்வைக்கின்றேன். இதிலே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லை, அரசியல் எதிரி என்கின்ற கலப்படம் இல்லை, தூய எண்ணத்தோடு மக்கள் மீது அக்கறையில் தான் சொல்கிறேன்.
முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக முடிந்து விடுமோ என்கிற கவலையிலே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மௌன புரட்சிக்கு முடிவுரை வருமா?, இதனால் மக்கள் புரட்சி ஏற்படுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்" என கூறினார்.