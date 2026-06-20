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சனிக்கிழமை வந்தாலே பரபரப்பு... சூப்பரா இருக்குது விஜய் தம்பி... அதிமுக Ex அமைச்சர் காட்டம்

Madurai News : சனிக்கிழமை வந்தாலே தமிழ்நாட்டில் ஒரே பரபரப்பு என்றும்; வாசல் தேடி வருகின்ற அரசியல் ஆதரவற்றோர்களுக்கு மானமுள்ள மரியாதை உள்ள வரவேற்பு மட்டும் யாரும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:18 PM IST
சனிக்கிழமை வந்தாலே பரபரப்பு... சூப்பரா இருக்குது விஜய் தம்பி... அதிமுக Ex அமைச்சர் காட்டம்
Image Credit: Image Credits : CM Vijay | File Image Source: X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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