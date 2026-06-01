/ஆசை வார்த்தையால் சாய்க்க முடியாது - முதல்வருக்கு ஆர்.பி. உதயகுமார் எச்சரிக்கை!

அதிமுக விசுவாசத் தொண்டர் மகேந்திரன் உயிரிழந்த சம்பவம் கட்சிக்குள் பெரும் அதிர்வலை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், ஆட்சியின் அதிகாரமும், பதவியின் கவர்ச்சியும் காட்டி அதிமுகவினரை விலை பேச முயற்சிப்பது தவறு என்றும், இதுபோன்ற அரசியல் அணுகுமுறைகள் கட்சித் தொண்டர்களின் மனவேதனையை அதிகரிப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மகேந்திரன் உயிரிழந்த சம்பவத்தை சாதாரண நிகழ்வாக பார்க்க முடியாது என்று கூறிய உதயகுமார், அதிமுக மீது கொண்டிருந்த உறுதியான பற்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையின் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் தான் அவரை கடைசி வரையும் வழிநடத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அதிமுக என்பது சாதாரண அரசியல் அமைப்பு அல்ல; எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா உருவாக்கிய இயக்கம் என்பதால், அதன் மீதான உணர்வு தொண்டர்களிடம் மிகவும் ஆழமாக உள்ளது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், “எங்கள் தொண்டர்கள் ஆசை வார்த்தைக்கோ, பதவிக்கோ, பணத்துக்கோ தங்கள் அரசியல் நம்பிக்கையை மாற்றிக்கொள்ளும் மனிதர்கள் அல்ல” என்ற செய்தியை இந்த சம்பவம் மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளதாக உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அதை நிரந்தரமாக தங்களுடையதாக நினைத்து செயல்படக் கூடாது; அரசியலில் காலமும், காட்சியும், அதிகாரமும் மாறுபடும் என்று அவர் எச்சரிக்கை செய்துள்ளார்.
அறிக்கையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை “உயிரிலும் மேலான தலைவர்” எனக் கருதும் எண்ணம் தொண்டர்களிடையே இன்னும் வலுவாக உள்ளது என்றும், அந்த உணர்ச்சியை யாரும் இலகுவாக மதிப்பிடக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த உணர்வை தூண்டிவிடும் வகையில் ஆளும் தரப்பு செயல்படக் கூடாது; இல்லையெனில் கட்சித் தொண்டர்களின் கோபம் மற்றும் வேதனை எதிர்பாராத நிலையை உருவாக்கக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
அதேசமயம், மகேந்திரன் போன்ற உண்மை விசுவாசத் தொண்டர்களின் இழப்பு அதிமுகவுக்கு பெரிய வேதனை என்றும், ஆனால் அது மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தக் கூடாது என்றும் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். கட்சி பல வெற்றிகளையும் பின்னடைவுகளையும் கடந்துவந்துள்ளது; இந்த தருணமும் கடந்து போகும். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் அதிமுக எழுச்சி பெறும் என்ற நம்பிக்கையை தொண்டர்கள் கைவிட வேண்டியதில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இறுதியாக, உயிரிழந்த மகேந்திரனின் ஆன்மா சாந்தியடைய பிரார்த்தித்த உதயகுமார், உணர்ச்சிவசப்பட்ட முடிவுகள் எந்த இயக்கத்திற்கும் தீர்வு அல்ல என்பதை மறைமுகமாக உணர்த்தியுள்ளார். தொண்டர்கள் தங்கள் உறுதியை மக்கள் சேவையாக மாற்ற வேண்டும்; அதுவே இயக்கத்திற்கும், தலைமைக்கும் உண்மையான மரியாதை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.