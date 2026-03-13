ரஜினி அரசியலுக்கு வராதது ஏன் தெரியுமா? - திருமா சொன்ன முக்கிய மேட்டர்... தவெகவுக்கு பதிலடி!

VCK Thirumavalavan On Rajini Politics: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் இன்று (மார்ச் 13) சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்.
சிவகங்கையில் காவல்துறை விசாரணையில் ஆகாஷ் என்பவர் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க திருமாவளவன் மதுரைக்கு வருகை தந்தார். அப்போது மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது, பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
திருமா ஆறுதல்... காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்
திருமாவளவன் வைத்த கோரிக்கை: ஆகாஷ் மரணம் குறித்து திருமாவளவன் பேசியதாவது, "மானாமதுரை ஆகாஷ் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோது உயிரிழந்தார். நீதிமன்றம் கொலை வழக்காக பதிவு செய்து செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆகாஷ் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவிப்பதற்காக மதுரை வந்துள்ளேன். தமிழ்நாடு முதல்வர் ஆகாஷ் படுகொலையில் தொடர்புடைய காவல்துறை யாராக இருந்தாலும் சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆகாஷின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்" என்றார்.
காவல்துறை நடவடிக்கை: இதையடுத்து, மானாமதுரையில் உள்ள ஆகாஷின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்தும் திருமாவளவன் ஆறுதல் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து ஆகாஷின் மரணத்தில் தொடர்புடைய காவல் ஆய்வாளர், உதவி காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 6 காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்து தமிழ்நாடு காவல்துறை உத்தரவிட்டது.
குற்றவாளியை பிடிக்காதது அதிர்ச்சியளிக்கிறது...
தூத்துக்குடி மாணவி கொலை: இச்சம்பவம் குறித்து பேசிய திருமாவளவன், "தூத்துக்குடி பள்ளி மாணவி பலாத்காரம் செய்யப்பட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டும். அரசு உரிய உதவிகளுக்கு மாணவியின் குடும்பத்திற்கு வழங்க வேண்டும். காவல்துறையினர் இன்னும் ஒருவரை கூட கைது செய்யாதது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. அவருடைய பெற்றோருடைய குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தேன். பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவி நன்றாக தேர்ச்சி பெற்று பல பரிசுகளை வென்றுள்ளார்" என்றார்.
ரஜினி குறித்து ஆதவ் பேச்சு - திருமா பதிலடி
கற்பனை கருத்து: திமுகவால்தான் நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வரவில்லை என்ற ஆதவ் அர்ஜுனாவின் கருத்துக்கு, "அது வெறும் கற்பனை என்றுதான் நான் கருதுகிறேன். நடிகர் ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரையில் அரசியல் அதிகாரம் ஆட்சி போன்றவற்றிற்கு ஆர்வம் காட்டக் கூடியவரும், மயங்கக்கூடியவரும் அல்ல. அவர் அந்த நிலையில் இருந்தெல்லாம் வெளியேறிவிட்டார், விலகி நிற்கிறார். அவரை யாரும் ஆசை காட்டி அரசியலுக்கு இழுக்க முடியாது, அச்சுறுத்தி அவரை வெளியேற்ற முடியாது.
ரஜினி விலகியது ஏன்?: ரசிகர்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவர் கட்சி தொடங்க விரும்பியது உண்மை, ஆனால் இந்த அரசியலில் வலதுசாரிகளின் சங்பரிவார்கள் தலையீடு அவர்களின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி வருகிற சூழலில், அது நமக்கு உகந்ததல்ல என்று தீர்க்கதரிசனமாக உணர்ந்து அதை அவர் கைவிட்டுவிட்டார் என்பதுதான் உண்மை. அவரை நான் நேரில் சந்தித்து உரையாடி அதில் இருந்து அவரைப் புரிந்து, அதில் இருந்து நான் சொல்லுகிற கருத்து இது. எனவே அவரை திமுக அச்சுறுத்தியது என்பதும் கற்பனை, அதற்காக அவர் அச்சப்பட்டு பின்வாங்கினார் என்பதும் கற்பனை. அது ரஜினி அவர்களின் ஆளுமையே கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விமர்சனம்" என கடுமையாக சாடினார்.
ரஜினிக்கு குரல் கொடுத்த அமைச்சர்: ரஜினி குறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்த கருத்து குறித்து அமைச்சர் ரகுபதியும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அதில் அவர், "நடிகர் ரஜினிகாந்தை யாரையும் மிரட்ட முடியாது; எந்த மிரட்டலுக்கும் அவர் அடிபணிய மாட்டார் என்பது நாடறிந்த உண்மை. திமுக ரஜினிகாந்தை மிரட்டியாக கூறுவது அப்பட்டமான பொய். அரசியல் ஆதாயம் தேடி விஜய் கட்சியினர் சொல்லி வருகின்றனர். எங்களைப் பொறுத்தவரை அவர் எங்களது நண்பர். 1996ஆம் ஆண்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி வர வேண்டும் என்பதற்காக குரல் கொடுத்த நபர் ரஜினிகாந்த். அவரைப் பற்றி எந்த குறையும் திமுக சொல்லாது" என விளக்கம் அளித்திருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் விவகாரம்
பிரதமர் வாய் திறக்க வேண்டும்: ஈரான் மீதான அமெரிக்க - இஸ்ரேல் தாக்குதல் குறித்து, "இந்திய அரசு வெளியுறவு கொள்கை ஏகாதிபத்திய ஆதரவு கொள்கையாக இருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதுவரையில் பிரதமர் வாய் திறந்து இந்த யுத்தத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கவில்லை, பிரதமர் வாய் திறக்க வேண்டும். போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று உரத்து குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பிரதமருக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறது" என்றார்.
