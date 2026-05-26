/பக்ரீத் பண்டிகை: மதுரையில் மட்டும் எத்தனை கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை தெரியுமா?

மதுரை வடிப்பட்டி ஆட்டு சந்தை பக்ரீத் கால விற்பனையில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. நல்ல விலை, அதிக தேவை, அதிக கூட்டம் ஆகியவை சேர்ந்து, இந்த ஆண்டு விற்பனை சாதனையாக அமைந்துள்ளது.
பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை வடிப்பட்டி ஆட்டு சந்தையில் ஆடு விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது. வழக்கத்தை விட அதிகமான வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் குவிந்ததால், சந்தை முழுவதும் பரபரப்பாக காணப்பட்டது. ஒரே நாளில் சுமார் ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பக்ரீத் நெருங்கும் நிலையில், நல்ல தரமான ஆடுகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர். இதனால் காலை முதலே சந்தையில் விற்பனை சூடுபிடித்தது. மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் இருந்து மட்டுமல்லாமல், மற்ற பகுதிகளிலிருந்தும் வியாபாரிகள் ஆடுகளை கொண்டு வந்திருந்தனர். ஆடு, செம்மறி, வெள்ளாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை கால்நடைகள் சந்தையில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டன.
பக்ரீத் சீசன் என்பதால், சாதாரண நாட்களை விட ஆடுகளின் விலை சற்று உயர்ந்திருந்தது. இதனால் விவசாயிகள் மற்றும் ஆடு வளர்ப்போர் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். சிறிய ஆடுகள் முதல் பெரிய எடை கொண்ட கிடா ஆடுகள் வரை, பல்வேறு தரங்களில் விற்பனை நடைபெற்றது. நல்ல விலை கிடைத்ததால், பலர் ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆடுகளை வாங்கி சென்றனர்.
பக்ரீத் பண்டிகையில் குர்பானி வழங்குவது இஸ்லாமியர்களின் முக்கியமான நடைமுறைகளில் ஒன்று. அதற்காகவே, தரமான மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆடுகள் அதிகமாக தேவைப்படுகின்றன. இதை கருத்தில் கொண்டு, வடிப்பட்டி சந்தையில் இந்த வாரம் சிறப்பு விற்பனை சூடுபிடித்தது. பொதுவாக வாரச்சந்தையாக இயங்கும் இந்த இடம், பண்டிகை காலத்தில் முக்கிய கால்நடை வியாபார மையமாக மாறியுள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், சந்தையில் நடந்த மொத்த வர்த்தகம் ரூ.4 கோடியை தொட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது கடந்த வாரங்களை காட்டிலும் பெரிய அளவிலான விற்பனையாக அமைந்தது. ஆடுகளின் தரம், எடை மற்றும் வயதிற்கு ஏற்ப விலையும் மாறுபட்டது. பலர் முன்பே வந்து தேர்வு செய்து, தேவையான ஆடுகளை முன்பதிவு செய்து சென்றதாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். பக்ரீத் பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், அடுத்த சில நாட்களிலும் இதேபோன்ற விற்பனை களைகட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள ஆட்டு சந்தைகளிலும் இதே நிலை நீடிக்கும் என வியாபாரிகள் கணிக்கின்றனர்.
|பண்டிகை
|பக்ரீத்
|இடம்
|மதுரை வடிப்பட்டி
|மொத்த வர்த்தகம்
|4 கோடி
|ஆடுகளின் விலை
|8,000 முதல் 25,000 வரை
|வாங்குபவர்கள்
|உள்ளூர் மக்கள், வியாபாரிகள்