/300 கோடி பட்ஜெட்.. 2 வருடம் கூட தாங்காத தரம்! இதுதான் மதுரை ஜைக்கா கட்டிட லட்சணமா?

Madurai News Today: மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள ஜைக்கா பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் இதயவியல் துறை அருகே 'பால் சீலிங்' இடிந்து விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. கட்டிடம் திறக்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகளிலேயே இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Madurai News Today: மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஜைக்கா (JICA) நிதி உதவியுடன் சுமார் 313 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய பன்னோக்கு உயர் சிகிச்சை கட்டிடத்தின் மேற்கூரை (False Ceiling) இடிந்து விழுந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல், கட்டுமானத் தரம் குறித்த பல அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்த விபத்து குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.
மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில், ஜப்பானிய பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமை (JICA) வழங்கிய 300 கோடி ரூபாய் நிதியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பன்னோக்கு மருத்துவக் கட்டிடம் கட்டப்பட்டது. சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் நேற்று மருத்துவமனையின் முதல் தளத்தில் உள்ள இதயவியல் துறை (Cardiology Department) நுழைவாயில் பகுதியில் திடீரென மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சுகளுடன் கூடிய 'பால் சீலிங்' (False Ceiling) பெயர்ந்து கீழே விழுந்தது.
இந்தச் சம்பவம் நடந்த இடம் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதியாகும். விபத்து நடந்த சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை அந்த இடத்தில் பலர் நின்று கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் மேற்கூரை விழுந்த சரியாக அந்த நொடியில் அங்கு யாரும் இல்லாததால் பெரிய உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
மேற்கூரை விழுந்த இடத்திற்கு மிக அருகிலேயே இதய நோய் சிகிச்சைக்கான உள்நோயாளிகள் வார்டு அமைந்துள்ளது. இதனால் பெரும் சத்தம் கேட்டு நோயாளிகள் மற்றும் செவிலியர்கள் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர்.
வெறும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதுவும் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு நவீன கட்டிடத்தின் மேற்கூரை இப்படி இடிந்து விழுந்தது மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பராமரிப்பு குறைபாடா? அல்லது கட்டுமானப் பணிகளில் தரம் இல்லையா? என்ற கேள்விகள் சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதாவது கட்டிடம் திறக்கப்பட்டு இன்னும் முழுமையாக இரண்டு ஆண்டுகள் கூட ஆகவில்லை. இவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒரு மெகா பட்ஜெட் கட்டிடத்தின் மேற்கூரை விழுந்தது 'தரம் குறைந்த கட்டுமானப் பொருள்களா?' என்ற சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது.
இந்த ஜைக்கா கட்டிடம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்தே, அங்கு போதுமான மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் (சுமார் 780 பணியாளர்கள் தேவை) நியமிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. சரியான முறையில் பராமரிக்க ஆட்கள் இல்லாததும் இதுபோன்ற சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் பெரிய விபத்தாக மாற காரணமாக இருக்கலாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.
விபத்து நடந்த உடனேயே மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அந்தப் பகுதியைச் சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இது குறித்து ஆய்வு செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரம் நோயாளிகள் மத்தியில் நிலவும் பயத்தைப் போக்க பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது:
"அரசு மருத்துவமனைக்கு வருபவர்கள் நம்பிக்கையோடு வருகிறார்கள். ஆனால், கட்டிடம் இடிந்து விழுவது போன்ற சம்பவங்கள் அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. உயர்தரமான சிகிச்சை அளிக்கும் அதே வேளையில், கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பையும் அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்பதே பலரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை தமிழகத்தின் தெற்கே உள்ள மிக முக்கியமான மருத்துவ மையமாகும். எனவே, இதுபோன்ற விபத்துக்கள் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க முறையான தணிக்கை அவசியம் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக்க உள்ளது.