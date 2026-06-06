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தமிழ்நாட்டில் மணல், எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு...? - அமைச்சர் டி.கே. பிரபு நறுக் பதில்

Madurai Latest News Updates : தமிழ்நாட்டில் மணல் மற்றும் எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு நிலவுவது தொடர்பான கேள்விக்கு,  கனிமவளத்துறை அமைச்சர் டி.கே.பிரபு பதில் அளித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:05 PM IST
தமிழ்நாட்டில் மணல், எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு...? - அமைச்சர் டி.கே. பிரபு நறுக் பதில்
Image Credit: Image Credits : TK Prabhu | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ்நாட்டில் மணல், எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு...? - அமைச்சர் டி.கே. பிரபு நறுக் பதில்
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