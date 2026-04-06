English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
சாத்தான்குளம் வழக்கு: 9 போலீசாருக்கு மரண தண்டனை ஏன்? காரணத்தை அடுக்கிய நீதிபதி

Santhakulam Custodial Death Update: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில்  காவலர்கள் 9 பேருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பின்போது நீதிபதி முக்கிய விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:39 PM IST
  • சாத்தான்குளம் வழக்கில் தீர்ப்பு
  • எதிரிகளுக்கு மரண தண்டனை பரிசாக வழங்கப்படுகிறது என நீதிபதி கூறினார்.
  • சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய இவர்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Trending Photos

Santhakulam Custodial Death Update: 2020ஆம் ஆண்டு சாத்தான்குளத்தில் தந்தை, மகன் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் விசாரணைக்கு காவல்துறை அதிகாரிகளால் அழைத்து செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த வழக்கு கடந்த 5 வருடங்களாக மதுரை மாவட்ட குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. இந்த வழக்கில் குற்றச்சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்த நிலையில், இன்ற (ஏப்ரல் 9) தண்டனையை நீதிபதி முத்துக்குமரன் அறிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

9 பேருக்கும் மரண தண்டனை

சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகள் 9  காவலர்களுக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், சார்பு ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ், தலைமைக் காவலர்கள் முருகன், சாமிதுரை, காவலர்கள் முத்துரா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வேலுமுத்து ஆகியோர் 9 பேருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பளித்துள்ளார். 

அதன்படி, முதலாவது குற்றவாளி ஸ்ரீதருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை, 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. ரூ.84.10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.  இரண்டாவது குற்றவாளி எஸ்ஐ பாலகிருஷ்ணணுக்கு இரட்டை மரண தண்டனையும், 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.84.10 லட்சம் அபராதமும் நீதிமன்றம் வழங்கி இருக்கிறது.  இப்படியாக 9 பேருக்கும் தனித்தனியாக தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் விதிக்கப்பட்ட மொத்த அபராத தொகை ரூ.1.04 கோடியை பென்னிக்ஸ தயாரிடம் வழங்க மதுரைமாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

நீதிபதி சொன்ன விஷயம்

இந்த தீர்ப்பின் போது நீதிபதி முத்துக்குமரன் கூறுகையில், "காவல்நிலைய மரணம் மிக கொடியது. தந்தையையும், மகனையும் இரக்கமின்றி அடித்ததை கொடூரமாகவே பார்க்க வேண்டும். காவல்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளதால், இதை கொடுமையாகவே கருதப்படுகிறது. எனவே சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் அனைவருக்கும் மரண தண்டனை விதிப்பதே சிறந்தது. ஆனாலும் மரண தண்டனை தான் வழங்க வேண்டுமா என்பதையும் ஆலோசிக்க வேண்டி உள்ளது.

தந்தை முன் மகனையும், மகன் முன் தந்தையும் நிர்வாணப்படுத்தி மனம் போன போக்கில் காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்கி உள்ளனர். இருவர் மீதும் எந்த குற்ற பின்னணியும் இல்லை என்பதும் தெரிய வருகிறது. காவல்துறையினரின் செயலை வாசித்தாலே மனம் பதைபதைக்கிறது. எனவே இதுபோன்ற காவல் அதிகாரிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கினால் அது மற்ற காவல்துறையினருக்கு எந்த அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய இவர்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாத்தான்குளம் சம்பவம் சமூகத்தின் வளர்ச்சியை ஒடுக்கும் வகையில் உள்ளது. அதற்கு ஏற்றார் போல் இந்த தீர்ப்பு இருக்க வேண்டும். எதிர்காலத்திலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க பொருளாதார ரீதியிலும் தண்டனை இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. பொதுமக்கள் காவல்துறையினரை ஒன்றும் செய்ய முடியாது, யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று நினைப்பதாலும் எதிரிகளுக்கு மரண தண்டனை பரிசாக வழங்கப்படுகிறது" என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
SathankulamSathankulam Case NewsSathankulam Custodial Death CaseSathankulam Father Son Death Case

Trending News