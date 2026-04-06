சாத்தான்குளம் வழக்கு - கடந்து வந்த பாதை: 6 வருட காத்திருப்பு... கண்ணீரை துடைத்த தீர்ப்பு!

Sathankulam Father Son Death Case Timeline 2020-2026: கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் ஊரில் தந்தை ஜெயராஜ் - மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் காவல்நிலையத்தில், காவல்துறையினரால் நிவாரணமாக்கப்பட்டு, கொடுமையாக தாக்கப்பட்டதன் விளைவாக உயிரிழந்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு, கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், 2020ஆம் ஆண்டில் ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் மரணம் முதல், இன்று இவ்வழக்கில் அறிவிக்கப்பட்ட தண்டனை விவரங்கள் வரை, இந்த வழக்கில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை காலவரிசையின்படி காணலாம்.
2020 ஜூன் 19: 2020ஆம் ஆண்டு கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக ஊரங்கு அமலில் இருந்தது. அப்போது தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் ஜெயராஜ் (58) மற்றும் அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் (31) ஆகியோர் செல்போன் கடை நடத்தி வந்தனர். ஊரடங்கின்போது கடையை அடைப்பது குறித்து ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் மற்றும் போலீஸ் இடையே கடும் வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் ஜூன் 19ஆம் தேதி நடந்துள்ளது.
2020 ஜூன் 20: இருவரையும் ஜுன் 19 அன்று காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற காவலர்கள், அவர்களை கடுமையாக தாக்கி உள்ளனர். இருவரும் நீதிமன்றக் காவலில் எடுக்கப்பட்ட கோவில்பட்டி சிறையில் ஜூன் 20ஆம் தேதி அன்று அடைக்கப்பட்டனர்.
2020 ஜூன் 22: படுகாயம் அடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் கோவில்பட்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பென்னிக்ஸ் ஜூன் 22ஆம் தேதி அன்று உயிரிழந்தார்.
2020 ஜூன் 23: ஜெயராஜும் உடல்நலக்குறைவால் கோவில்பட்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஜூன் 23ஆம் தேதி அன்று உயிரிழந்தார்.
2020 ஜூன் 24: சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் வழக்கை தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்தது. அன்றே உதவி ஆய்வாளர்களாக இருந்த பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
2020 ஜூன் 25: ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் ஆகியோரின் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அன்றையே தினமே சாத்தான்குளத்தில் இருக்கும் கல்லறை தோட்டத்தில் இருவரின் உடல்களும் அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
2020 ஜூன் 28: காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அக்காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த அனைத்து காவலர்களும் மொத்தமாக வெவ்வேறு காவல் நிலையங்களுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர். முன்னதாக அன்றே தமிழக அரசு இவ்வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சிபிஐ இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்கும்வரை, சிபிசிஐடி விசாரணை மேற்கொண்டது.
2020 ஜூலை 1: உதவி ஆய்வாளரான ரகு கணேஷ் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் முக்கிய சாட்சியாக பார்க்கப்படும் ஏட்டு ரேவதி, அன்றைய தினம் தைரியமாக முன்வந்து காவலர்களுக்கு எதிராக சாட்சியம் அளித்தார். சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் வினிலா, பெண் போலீஸ் பியூலா செல்வகுமாரி ஆகியோரிடமும் அன்றைய தினம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
2020 ஜூலை 2: ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன், ஏட்டு முருகன் ஆகியோரை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
2020 ஜூலை 3: தலைமறைவாக இருந்த காவலர் முத்துராஜை போலீசார் வலைவீசி தேடிய நிலையில், ஜூலை 3ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
2020 ஜூலை 7: மத்திய அரசு இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடத்த அனுமதி வழங்கியது.
2020 ஜூலை 8: மேலும் தந்தை-மகன் காவல்நிலையத்தில் அடித்துக் கொல்லப்பட்டபோது, பணியில் இருந்து எஸ்எஸ்ஐ பால்துரை, ஏட்டுக்கள் சாமித்துரை, செல்லதுரை, காவலர்கள் தாமஸ் பிரான்சிஸ்,போலீஸ் வெயிலுமுத்து ஆகிய 5 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
2020 ஆகஸ்ட் 10: கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வந்த எஸ்எஸ்ஐ பால்துரை காலமானார்.
2020 செப்டம்பர் 26: ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் போலீசாரின் சித்ரவதையால்தான் உயிரிழந்தனர் என மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் 2,207 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை சிபிஐ தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த கொலை வழக்கில், சிபிஐ பரிந்துரையின் பேரில் 120-B பிரிவு கூட்டுச்சதி சட்டப்பிரிவும் சேர்க்கப்பட்டது.
2022 ஆகஸ்ட் 12: அதே நீதிமன்றத்தில் 400 பக்கங்கள் கொண்ட கூடுதல் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 2022, 2023 என வழக்கு விசாரணைகள் நடந்தன, முக்கிய சாட்சியங்கள் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியளித்தன, இந்த வழக்கில் பல நீதிபதிகளும் மாற்றினார்கள்.
2025 ஜூலை 28: முக்கிய குற்றவாளியான ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், தான் அப்ரூவராக மாறுவதாக மனு அளித்தார். ஆனால் நீதிபதிகள் ஸ்ரீதரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். இதுமட்டுமின்றி, 9 காவலர்களும் பல முறை ஜாமீன் கோரி மனு அளித்த நிலையில் ஒருமுறை கூட நீதிமன்றம் இவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கவில்லை.
2026 மார்ச் 2: இந்த வழக்கில் வரும் மார்ச் 23ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
2026 மார்ச் 23: ஒரு காவலர் உயிரிழந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 9 காவலர்களும் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்டது.
2026 ஏப்ரல் 6 (இன்று): 9 காவலர்களுக்கும் மரண தண்டனை விதித்து மதுரை மாவட்ட குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி முத்துகுமரன் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கினார். A1 குற்றவாளி காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதருக்கு ரூ.15 லட்சம் அபாரதமும், மரண தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. "வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 9 போலீசாருக்கும் மரண தண்டனை விதிப்பதே சிறந்தது. இதுபோன்ற வழக்குகளில் ஆயுள் தண்டனை வழங்கினால், இப்படி செயல்படும் போலீசாருக்கு அச்சம் ஏற்படாது" என நீதிபதி தீர்ப்பை வாசிக்கும்போது அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | சாத்தான்குளம் தீர்ப்பு : நீதிபதி பேனா முனையை முறித்தது ஏன்? பின்னணி
மேலும் படிக்க | ‘அலறல் சத்தம் ; ஆடையில் ரத்தம்’ சாத்தான்குளம் வழக்கில் ஏட்டு பரபரப்பு வாக்குமூலம்
மேலும் படிக்க | சாத்தான்குளம் வழக்கு: சிபிஐ கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்
