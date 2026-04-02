சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு: 9 காவலர்களுக்கான தண்டனை என்ன? நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

Sathankulam Custodial Death Case: ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கிய சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் 9 பேருக்கான தண்டனை ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தந்தை - மகன் பென்னிக்ஸ், ஜெயராஜ். கொரோனா பொருந்தொற்றின் ஊரடங்கின்போது, 2020, ஜூன் 19ஆம் தேதி அன்று தந்தை ஜெயராஜ் கைபேசி மையத்தில் இருந்தனர். கொரோனா ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் பேல் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
சாத்தான்குளம் வழக்கு
தொடர்ந்து, மறுநாள் தனது தநதையை விடுவிக்குமாறு காவல் நிலையத்திற்கு பெனிக்ஸ் சென்றார். பின்னர். இரவு முழுவதும் இருவரையும் காவல்நிலையத்தில் போலீசார் சித்ரவதை செய்துள்ளனர். இதனால், இருவரும் பலத்த காயம் அடைந்தனர். மறுநாள் தந்தை, மகன் இருவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என குடும்பத்தினரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. 2020 ஜூன் 20 அன்று பெனிக்ஸ் மற்றும் ஜெயரா சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.
அதனை தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்ட்டு, கோவில்பட்டி துணைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். உடல்நலப் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டதை அடுத்து, தந்தை, மகன் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர். 2020 ஜூன் 22 அன்று ரத்தக் கசிவின் காரணமாக, பெனிக்ஸ் சுயநினைவை இழந்து உயிரிழந்தார். ஜூன் 23ஆம் தேதி ஜெயராஜ் நெஞ்சு வலியால் உயிரிழந்தார்.
இதனையடுத்து தந்தை - மகன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் தொடரப்பட்ட வழக்கில் சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், சார்பு ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ் உள்ளிட்ட 10 பேர் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதில் ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் முதற்கட்டமாக 2027 பக்க குற்றப்பத்திரிகையும், இரண்டாம்கட்டமாக கூடுதலாக 400 பக்கம் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
9 பேருக்கான தண்டனை என்ன?
மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி முத்துக்குமரன் முன்பாக விசாரணை நடைபெற்றது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆய்வாளர் ஸ்ரீதரிடம் நீதிபதி நேரடியாக கேள்விகளை எழுப்பி விசாரணை நடத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிற நபர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று முடிந்தது. இதனை அடுத்து, மார்ச் 23ஆம் தேதி 9 பேருக்கு குற்றவாளிகள் என மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. இதனை அடுத்து, தண்டனை விவரம் மார்ச் 30ஆம் தேதி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 30ஆம் தேதி சில காரணங்களால் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் குற்றவாளிகளான 9காவலர்களுக்கு தண்டனை தொடர்பான விவரம் இன்று அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் ஏப்ரல் 6ம் தேதி தண்டனை விபரங்கள் குறித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு குற்றவாளிகளான 9காவலர்களுக்கும் சி.பி.ஐ. தரப்பில் தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
அதேவேளையில் குற்றவாளிகள் தரப்பில் தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திட்டமிட்டு சம்பவம் நடக்கவில்லை. குறைந்தபட்ச தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என குற்றவாளிகள் தரப்பில் அழுத்தமான வாதம் வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிக்கு தண்டனை விபரங்கள் குறித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் எனக் கூறி மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
