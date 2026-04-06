English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • சாத்தான்குளம் வழக்கு.. காவலர்கள் 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை.. அதிரடி தீர்ப்பு

சாத்தான்குளம் வழக்கு.. காவலர்கள் 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை.. அதிரடி தீர்ப்பு

Sathankulam Custodial Death Case Latest: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து மதுரை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டு இந்த சம்பவம் நடந்த நிலையில், 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:14 PM IST
  • சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு
  • 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீர்ப்பு
  • குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனை

Trending Photos

சாத்தான்குளம் வழக்கு.. காவலர்கள் 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை.. அதிரடி தீர்ப்பு

Sathankulam Custodial Death Case Latest: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் 9 பேருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து மதுரை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டு இந்த சம்பவம் நடந்த நிலையில், 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.   தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட தந்தை, மகன் உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

Sathankulam Case: சாத்தான்குளம் வழக்கு

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த வணிகர்களான தந்தை மகன் ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதி காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைத்துசெல்லப்பட்ட நிலையில் விசாரணையின் போது காவல்துறையினர் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனர். 

இந்த சம்பவம் பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியதோடு, போராட்டங்களை தூண்டிது.  இந்த வழக்கை மதுரை நீதிமன்றம் தாமாகவே எடுத்து விசாரித்தது. இந்த வழக்கையும் அதிமுக சிபிஐக்கு மாற்றியது. இந்த வழக்கில் மொத்தம் 10 காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். சிபிஐ 9 பேரிடம் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டது. 

2020 ஜூன் 19ஆம் தேதி இரவு கொரோனா விதிகளை மீறி கடை நடத்தியதாக, ஜெயராஜ் காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, சித்ரவதை செய்யப்பட்டார். தனது தந்தையின் கைது செய்து விசாரிக்க பெனிக்ஸ் தனது தந்தை பார்க்க காவல்நிலையத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது தனது தந்தை தாக்கப்பட்டதை எதிர்த்ததை அடுத்து, அவரையும் போலீசார் கைது செய்து, இருவரையும் இரவு முழுக்க சித்ரவதை செய்து கொலை செய்ததாக சிபிஐ தெரிவித்தது.  

இதனால், இருவருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, இருவரும் சாத்தான்குளம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இதனை அடுத்து, ஜூன் 22ஆம் தேதி ரத்தக் கசிவின் காரணமாக பெனிக்ஸ் உயிரிழந்தார்.  தொடர்ந்து, ஜூன் 23ம் தேதி ஜெயராஜ் நெஞ்சு வலியால் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்தது. 

Sathankulam Case: அதிரடி தீர்ப்பு

இதனையடுத்து தந்தை - மகன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் தொடரப்பட்ட வழக்கில் சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், சார்பு ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ், தலைமைக் காவலர்கள் முருகன், சாமிதுரை, காவலர்கள் முத்துரா, செல்லதுரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வேலுமுத்து ஆகியோர் 9 பேர் மீது சிபிஐ தரப்பில் முதற்கட்டமாக 2027 பக்க குற்றப்பத்திரிகையும், இரண்டாம்கட்டமாக கூடுதலாக 400 பக்கம் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர்  பால்துறை முக்கிய குற்றவாளியாக இருந்த நிலையில், அவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். 

இந்த வழக்கில் அனைத்து கட்ட விசாரணையும் முடிவடைந்த நிலையில், மார்ச் 23ஆம் தேதி  காவலர்கள் 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது. அவரது தீர்ப்பின் போது, உயிரிழந்த ஜெயராஜிற்கு இருதய மற்றும் நுரையீரல் பிரச்சனை இருந்தது. ஆனால் நோய் தொற்று காரணமாக அவர்கள் உயிரிழக்கவில்லை. கம்பு, கம்பி போன்ற ஆயுதங்களால் தாக்கியதாலே அவர்களது இறப்பு நடந்துள்ளதாக அரசு மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனையில் கூறியுள்ளனர் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.

 

Sathankulam Case: 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை

இவர்களுக்கான தண்டனை குறித்த விபரங்கள் மார்ச் 30ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்தார். ஆனால், பல்வேறு காரணங்களாக இந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கவில்லை. ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டது. அன்றும் தீர்ப்பு வழங்கப்படாமல், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தீர்ப்பு விதிக்கப்படும் என மதுரை நீதிமன்றம் கூறியது. அதன்படி, சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் இன்று (ஏப்ரல் 6) நீதிமன்றம் தீர்ப்பு விதித்தது. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை விதித்ததோடு,  காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதருக்கு ரூ.84 லட்சமும், மீதமுள்ளவர்களக்கு அவர்களின் ஊதியம் மற்றும் சொத்து மதிப்பிற்கு ஏற்ப அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அபராதத்தை கட்ட தவறும் பட்சத்தில், அரசே அவர்களின் சொத்துகளை விற்று பென்னிக்ஸ் தாயாரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டது.

அதாவது,  குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் விதிக்கப்பட்ட மொத்த அபராத தொகை ரூ.1.04 கோடியை பென்னிக்ஸ தயாரிடம் வழங்க மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தீர்ப்பின்போது நீதிபதி முத்துக்குமரன் கூறுகையில், காவல்நிலைய மரணம் மிக கொடியது. தந்தையையும், மகனையும் இரக்கமின்றி அடித்ததை கொடூரமாகவே பார்க்க வேண்டும். காவல்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளதால், இதை கொடுமையாகவே கருதப்படுகிறது என்று கூறினார். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SathankulamSathankulam Case NewsSathankulam Custodial Death CaseSathankulam Father Son Death Case

Trending News