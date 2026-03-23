சாத்தான்குளம் வழக்கு: 9 காவலர்களும் குற்றவாளிகள்.. தண்டனை என்ன? நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

Sathankulam Custodial Death Case Latest: தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராஜ், அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் 2020ஆம் ஆண்டு நடந்தது. இந்த வழக்கு பல கட்ட விசாரணைகளுக்கு பிறகு இன்று (மார்ச் 23) தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் உள்பட 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. 9 பேருக்கும் மார்ச் 30ஆம் தேதி தண்டனை விவரங்களை அறிவிக்கப்படும் எனவும் மதுரை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் வழக்கு
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த வணிகர்களான தந்தை, மகன் ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதி காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட நிலையில் விசாரணையின் போது காவல்துறையினர் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனர். பென்னிக்ஸ், ஜெயராஜ் கைபேசி விற்பனை மையத்தில் கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக குற்றச்சாட்டின் பேரில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இருவரும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். பெனிக்ஸ் மற்றும் ஜெயராஜ் உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டதை அடுத்து, கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 22ஆம் தேதி ரத்தக் கசிவின் காரணமாக பெனிக்ஸ் சுயநினைவை இழந்தார். அவர் மருத்துவமனையிலேயே உயிரிழந்தார்.
தொடர்ந்து, 2022, ஜூன் 23ஆம் தேதி ஜெயராஜ் நெஞ்சு வலியால் உயிரிழந்தார். காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இருவரும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கியது. இதனையடுத்து தந்தை - மகன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் தொடரப்பட்ட வழக்கில் சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், சார்பு ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகுகணேஷ் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. இதில், ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார்.
9 காவலர்களும் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு
இந்த வழக்கில் 9 பேர் மீது சிபிஐ தரப்பில் முதற்கட்டமாக 2027பக்க குற்றப்பத்திரிகையும், இரண்டாம்கட்டமாக கூடுதலாக 400 பக்கம் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி முத்துக்குமரன் முன்பாக விசாரணை நடைபெற்றது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆய்வாளர் ஸ்ரீதரிடம் நீதிபதி நேரடியாக கேள்விகளை எழுப்பி விசாரணை நடத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிற நபர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று முடிவடைந்த நிலையில் இன்று இறுதித் தீர்ப்பினை நீதிபதி வழங்கினார். அவரது தீர்ப்பின் போது, உயிரிழந்த ஜெயராஜிற்கு இருதய மற்றும் நுரையீரல் பிரச்சனை இருந்தது.
ஆனால் நோய் தொற்று காரணமாக அவர்கள் உயிரிழக்கவில்லை. கம்பு, கம்பி போன்ற ஆயுதங்களால் தாக்கியதாலே அவர்களது இறப்பு நடந்துள்ளதாக அரசு மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனையில் கூறியுள்ளனர். இது கொலை என தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தடய அறிவியல் ஆய்வும் இதனைக் கூறுகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் இந்த வழக்கின் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார். இவர்களுக்கான தண்டனை குறித்த விபரங்கள் மார்ச் 30ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனவும் அந்த தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார்.
