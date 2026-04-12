  • விஜய்க்கு எதிராக போட்டியிடுபவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள் - செங்கோட்டையன் சவால்!

ஜனநாயகன் படம் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானதற்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று செங்கோட்டையன் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:14 AM IST
மிதுனத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு &#039;நல்ல நாட்கள்&#039; தொடங்கும்
camera icon6
Venus Transit in Gemini
மிதுனத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 'நல்ல நாட்கள்' தொடங்கும்
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Gajakesari Rajayogam
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!
camera icon6
Ayush Mathre
ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!
இன்று மீன ராசியில் குடியேறும் புதன் பகவான்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்?
camera icon6
Puthan Peyarchi
இன்று மீன ராசியில் குடியேறும் புதன் பகவான்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்?
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் இன்று (ஏப்ரல் 12) தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, மத்திய மற்றும் மாநில அரசு அமைச்சர்களைக் கடுமையாகச் சாடிப் பேசினார்.

எல்.முருகன் ராஜனாம செய்ய வேண்டும் 

அவரிடம் ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாவதற்கு முன்பே இணையதளத்தில் கசிந்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த செங்கோட்டையன், "இந்தத் திரைப்பட விவகாரத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். சென்சார் போர்டு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அமைச்சராக இருக்கும் அவர்தான் இதற்குப் பதில்ன் கூற வேண்டும். ஒரு சிறிய விபத்து நடந்தாலே அமைச்சரை ராஜினாமா செய்யச் சொல்லும் பத்திரிகையாளர்கள், இந்தப் படம் ஆன்லைனில் வெளியானதற்குப் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் எல். முருகனை ராஜினாமா செய்யச் சொல்ல வேண்டும்" என ஆவேசமாகத் பேசினார்.

துரோகத்தின் மொத்த உருவம் எடப்பாடி பழனிசாமி 

இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து பேசினார். அப்போது, "சின்னம்மா, டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வம் எனத் தன் கூடவே இருந்தவர்களை அழித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர் துரோகத்தின் மொத்த உருவம். அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்னைப் பற்றி விமர்சிக்கத் தகுதியே இல்லாதவர். நான் அம்மாவோடு நீண்ட காலம் பயணித்தவன்" என எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக சாடினார். 

விஜய்க்கு எதிராக போட்டுயிடுபவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள் 

2026 தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அவர், "விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் எதிர்த்துப் போட்டியிடுபவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். தவெக-வின் எழுச்சியைத் தடுக்கவே அரசு மற்றும் காவல்துறை பிரச்சாரத்திற்குப் பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகளைப் போடுகிறது" எனக் குற்றம் சாட்டினார்.

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு 

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதி என இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். அவர் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர். டி. சேகர், என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கும் பாமக சார்பில் திலகபாமா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றி தமிழன் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். இத்தொகுதி திமுக கோட்டையாகும். ஆர்.டி. சேகர் சிட்டிங் எம்எல்ஏ ஆவார். 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆர். டி. சேகர் 1 லட்சத்து 5 வாக்குகளுக்கு மேலாக பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தனபாலன் 50 ஆயிரம் வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார். ஆர்.டி. சேகர் 2016 மற்றும் 2021 தேர்தலில் வென்று 10 வருடங்களாக அத்தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியும் திமுகவின் வசம் இருந்து வருகிறது. அத்தொகுதியில் இம்முறை விஜய்க்கு எதிராக சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருக்கும் இனிகோ இருதயராஜ் போட்டியிடுகிறார். இவர் 2021 தேர்தலில் 94 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்று அமோக வெற்றியை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், செங்கோட்டையன் விஜய் போட்டியிடும் இத்தொகுதியில் மற்றவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள் என கூறியுள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: ஸ்டாலின் முதல் விஜய் வரை.. அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்! யாரு டாப்?+

மேலும் படிக்க: லஞ்சத்தை ஒழிக்க சிறப்பு பிளான்... கன்னியாகுமரியில் விஜய்... தவெகவின் அதிரடி வாக்குறுதி

