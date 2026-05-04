தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 190), தேனி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். பாரம்பரியமான விவசாய பகுதிகளை அதிகம் உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளுக்கு இடையே கடுமையான போட்டியை சந்தித்து வரும் தொகுதியாகும்.
சோழவந்தான் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று சோழவந்தான் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சோழவந்தான் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஆ. வெங்கடேசன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அதிமுக (AIADMK): கே. மாணிக்கம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நாகலட்சுமி திருமரன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கருப்பையா
சோழவந்தான் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 214785
ஆண் வாக்காளர்கள்: 105300
பெண் வாக்காளர்கள்: 109473
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12
சோழவந்தான் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சோழவந்தான் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: ஆ. வெங்கடேசன் (திமுக) - 84,240 வாக்குகள் (48.04%)
இரண்டாம் இடம்: கே. மாணிக்கம் (அதிமுக) - 67,195 வாக்குகள் (38.32%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் ஆ. வெங்கடேசன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை 17,045 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செங்கண்ணன் - 13,936 வாக்குகள் (7.95%
தேமுதிக (DMDK): எம். ஜெயலட்சுமி - 3,582 வாக்குகள் (2.04%)
மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): யோகநாதன் - 3,031 வாக்குகள் (1.73%)
நோட்டா (NOTA): 961 வாக்குகள் (0.55%)
மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ