சிவகங்கையில் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை! குற்றவாளிக்கு 5 மரண தண்டனை..

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஐந்து சிறுமிகளை சந்திரன் என்பவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இது குறித்த முக்கிய தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை:
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள சிங்கம்புரணி அருகே மருதிப்பட்டி என்கிற பகுதியில் சந்திரன் என்பவர் வசித்து வந்தார். 45 வயதான இவர், 2024ஆம் ஆண்டில், 9 முதல் 10 வயதுக்குட்பட்ட ஐந்து குழந்தைகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார்.
இதையடுத்து, இது குறித்து திருப்பத்தூர் மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சந்திரனை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கை, POCSO சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி கோகுல் முருகன் விசாரித்தார்.
ஐந்து சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில், சந்திரனுக்கு ஐந்து மரண தண்டனை வழங்கி, நீதிபதி கோகுல் முருகன் தீர்ப்பளித்துள்ளார். அதே போல, ரூ.11 ஆயிரம் அபராதம் கட்ட வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளுக்கு தலா ரூ.7 லட்சம் வீதம் அரசு 5 பேருக்கும் ரூ.35 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்.
5 மரண தண்டனை என்றால் என்ன?
5 மரண தண்டனை என்பது, Capital Punishment எனும் தண்டனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இது, கொலை, தேசதுரோகம், பயங்கரவாதம் போன்ற கொடூரமான குற்றங்களை செய்தவர்களுக்கு அரசால் சட்டப்பூர்வமாக விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச தண்டனையாகும். இதன் நோக்கம், குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்குதல் மற்றும் சமூகத்தில் குற்றங்களை தடுக்கும் நோக்கத்தை மையமாக கொண்டு வழங்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் பொதுவாக, தூக்கிலிடுவது மூலம் இது நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஒரு சில நாடுகளில், மரண ஊசிகள் மூலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது, அரிதான தண்டனையாகவும் கூறப்படுகிறது.
