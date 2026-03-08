சிவகங்கை கைதி மரணம்: திருமா உடனே வரணும்... உடலை வாங்க மறுப்பு - பின்னணி என்ன?

Sivagangai Manamadurai Prisoner Death Allegation: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சீயோன் நகரில் இருவரை, இரண்டு மர்ம நபர்கள் சேர்ந்து அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 6) நடைபெற்றன. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பியது.
இருவர் கைது
இந்த சம்பவத்தில் நடந்த தாக்குதலில், சிவகங்கை மானாமதுரை ஜீவாநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஜெயக்குமார், ஆதனூர் அழகர்சாமி ஆகிய இருவரும் காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக மானாமதுரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியை சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞரான ஆகாஷ் டெலிசன்(26), குணா(23) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
ஆகாஷ் டெலிசனுக்கு காலில் காயம்?
இந்த வழக்கில் ஆகாஷ் டெலிசனை போலீசார் பிடிக்க முற்பட்டபோது, பாலத்தில் இருந்து அவர் குதித்ததாகவும், இதனால் அவரது வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். இதனால், ஆகாஷ் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார்.
நீதிமன்ற காவல்
இதையடுத்து நேற்று (மார்ச் 7) மானாமதுரை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர், சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று ஆகாஷ் மற்றும் குணா ஆகிய இருவரையும் 18ஆம் தேதிவரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
மூச்சு திணறி உயிரிழந்தார்
இதையடுத்து ஆகாஷ் டெலிசன் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு, அங்குள்ள சிறைவாசிகளுக்கான சிகிச்சை மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் இன்று (மார்ச் 8) அதிகாலை ஆகாஷ் டெலிசனுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இதையடுத்து ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலானது உடற்கூராய்விற்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கதறி அழுத பெற்றோர்
இது குறித்து பேசிய ஆகாஷ் டெலிசனின் தந்தை ராஜேஷ்கண்ணன் மற்றும் தாயார் ஆனந்தி பேசியதாவது," 'உன் புள்ள கையில கிடைச்சா கொன்னுருவோம்'-னு சொன்னாங்க, இப்ப கொன்னுட்டாங்க" என காவல் துறையினர் தனது மகனை அடித்துகொலை செய்துவிட்டதாக கண்ணீர்விட்டு கதறி அழுதனர்.
தந்தை முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்
தொடர்ந்து பேசிய தந்தை ராஜேஷ் கண்ணன், "எனது மகனை ஒரு வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும் என கூறி என்னையும் என் மனைவியையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று, அங்கு வைத்துக்கொண்டனர். பின்னர் எனது மகன் கிடைத்துவிட்டதாக கூறி எங்களை அனுப்பினர். இதையடுத்து எனது மகனுக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டதாக கூறி மானாமதுரையில் சிகிச்சையில் இருப்பதாக தெரிவித்தனர். அப்போது எனது மனைவி நேரில் சென்று பார்த்தபோது காவல்துறையினர் அடித்ததாக ஆகாஷ் கூறியிருக்கிறார்.
திருமாவளவன் நேரில் வர வேண்டும்...
இந்த நிலையில் திடீரென இன்று காலை காவல்துறையினர் போன் செய்து எனது மகன் உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறினர். இது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. காவல்துறையினர் விசாரணை என்ற பெயரில் காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று காலில் கற்களை வைத்து அடித்து காலை உடைத்து தாக்கி உள்ளனர். என் மகன் மீது காவல்துறையினர் சாதிய ரீதியாக குறிப்பிட்டு பேசி, தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.
அதனால் என் மகன் உயிரிழந்திருக்கிறான், என் மகன் தவறு செய்திருந்தால் அதற்கு தூக்கு தண்டனை கூட கொடுத்திருக்கலாம். இதுபோன்று அடித்து கொலை செய்ததை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இந்த விவகாரத்தில் திருமாவளவன் நேரடியாக வரவேண்டும் அதுவரை நாங்கள் உடலை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டோம்" என தெரிவித்துள்ளார்.
பெற்றோரிடம் பேச்சுவார்த்தை
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மானாமதுரை காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் ராஜா, ஆகாஷின் உடலை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அவரது குடும்பத்தினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். அரசு மருத்துவமனை பிணவறை முன்பாக ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பிற்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
போலீஸ் பாதுகாப்பு
சிவகங்கை மடப்புரம் கோவில் காவலாளி அஜித் குமார் கொலை சம்பவம் நடைபெற்று தமிழக அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தற்போது, அதே மானாமதுரை காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் மீண்டும் ஒரு இளைஞர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து சென்ற நிலையில் உயிரிழந்த சம்பவம் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
