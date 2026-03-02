English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிவகங்கை மஞ்சுவிரட்டு.. காளைகள் முட்டி 3 பேர் பலி!

சிவகங்கை மஞ்சுவிரட்டு.. காளைகள் முட்டி 3 பேர் பலி!

Sivagangai Manjuvirattu 3 Person Killed: சிவகங்கையில் இன்று (மார்ச் 02) உலக புகழ்பெற்ற மஞ்சுவிரட்டு போட்டி நடைபெற்ற நிலையில், 3 பேர் காளைகள் முட்டி உரியிழந்துள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:01 PM IST
  • சிவகங்கையில் மஞ்சுவிரட்டு போட்டி இன்று நடைபெற்றது
  • இப்போட்டியில் காளைகள் முட்டியதில் 75 பேர் படுகாயமடைந்தனர்
  • மேலும், 3 பார்வையாளர்கள் உய்ரிழந்துள்ளனர்

Tamil Nadu Latest News: சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகே சதுர்வேதமங்கலம் ஆத்மநாயகி ருத்ர கோடீஸ்வரர் கோவில் மாசி மகப் பெருவிழாவையொட்டி இன்று (மார்ச் 02) உலகப் புகழ்பெற்ற அரளிப்பாறை மஞ்சுவிரட்டு நடைபெற்றது.

இந்த அரளிப்பாறை மஞ்சுவிரட்டில் சிவகங்கை, திண்டுக்கல், தேனி, புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த காளைகள் கால்நடை மருத்துவர்களால் உரிய பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதில் இருந்து சுமார் 100 காளைகள் தொழுவில் அடைக்கப்பட்டன. வட்டாட்சியர் நாகநாதன் முன்னிலையில் களத்தில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட மாடுபிடி வீரர்கள் 112 பேர்  களமிறக்கப்பட்டனர். 

அரளிப்பாறை மஞ்சுவிரட்டு 

இதையடுத்து அரளிப்பாறை மலை உச்சியில் உள்ள பாலதண்டாயுதபாணிக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்படடு தொழுவில் உள்ள கோவில் காளைகளுக்கு வேட்டி வழங்கி முதல் மரியாதை செய்யப்பட்டது. முதலில் சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் கோவில் மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து தொழுவில் உள்ள மஞ்சுவிரட்டு காளைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன. அதே நேரத்தில் ஆங்காங்கே வயல் வெளிகளிலும், காட்டுப்பகுதிகளிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 500க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கட்டுமாடுகளாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன. இந்த நிலையில்தான், காளைகள் முட்டியதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். 

மாடு முட்டி 75 பேர் காயம்

காளைகள் முட்டியதில் பார்வயாளர்கள், மாடுபிடி வீரர்கள் என 75  பேர் காயமடைந்தனர். படுகாயமடைந்த. 8 பேர் மேல் சிகிச்சைக்கு சிங்கம்புணரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். லேசான காயமடைந்த நபர்களுக்கு தொழு அருகிலேயே பிரான்மலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் வட்டார மருத்துவர் நபிஷாபானு தலைமையில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள், முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். 

3 பேர் பலி

மேலும் இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஐஸ் விற்பனை செய்த  ராஜஸ்தானை சேர்ந்த  ஜம்முலால் லால்ஜி வயது 40, சிகிச்சை பலனின்றி நாட்டார்மங்கலம் ராம்நாத் மற்றும் புதுக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் வயது 48 என மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.

sivagangaiManjuvirattuTamil naduAccident

