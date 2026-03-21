தமிழக கேரள செக் போஸ்ட்: ANPR கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு தீவிரம் - தென்மண்டல ஐஜி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அப்டேட்ஸ்: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை போலீசார் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக - கேரள எல்லைப் பகுதியில் முக்கியமான களியக்காவிளை சோதனைச்சாவடியில் தென்மண்டல ஐஜி விஜயேந்தர் எஸ்.பிகாரி மற்றும் நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன் ஆகியோர் இன்று (மார்ச் 21) நேரில் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தீவிர சோதனை
இங்கு ஆய்வுக்கு வந்த தென்மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர் எஸ். பிகாரி மற்றும் நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன், ஐபிஎஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மருத்துவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் கன்னியாகுமரி போலீஸ் மற்றும் துணை ராணுவத்தினர் கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் மற்றும் குமரியில் இருந்து கேரளா செல்லும் அனைத்து வாகனங்களையும் தீவிர சோதனை செய்தனர்.
பாதுகாப்பு தீவிரம்
இங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட தென்மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர் எஸ்.பிகாரி கூறியதாவது
"இன்டர் ஸ்டேட் செக் போஸ்ட்களில் மது விலக்கு போலீசார், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் உட்பட கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ANPR கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
நாகர்கோவிலில் இருந்து கூட கண்காணிக்க முடியும். கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடி இணைந்து இரு மாநில போலீசார் எல்லை பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்" என்றார்.
கேரளா தமிழ்நாட்டில் எப்போது தேர்தல்?
கேரளாவில் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்று தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கிவிட்டது. மார்ச் 26ஆம் தேதி வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற கடைசி நாளாகும். தமிழ்நாட்டில் வரும் வரும் ஏப். 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கலும், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற கடைசி நாளாகும். இரு மாநிலங்களிலும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். தமிழகம், கேரளா மட்டுமின்றி அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரியிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெற இருக்கின்றன.
கேரளாவுடன் சேர்த்து புதுச்சேரி மற்றும் அசாம் மாநிலங்களுக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டமாக ஏப். 23 மற்றும் ஏப். 29 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.
