/ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமானவர்... இப்போது மதுரை எஸ்பி... CM விஜய் செய்வது நியாயமா?

Madurai Latest News Updates : ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) மதுரை முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வந்தது. மக்கள் கண்காணிப்பாக நிர்வாக இயக்குனரும் வழக்கறிஞருமான ஹென்றி திபேன் இந்த வழக்கில் ஆஜரானார்.
அதன் பின்னர், மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற ஸ்டெர்லைட் காவல்துறை தாக்குதல் சம்பந்தமான வழக்கில் சிபிஐ 101 பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு, அவர்களில் 97 பேர் முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் முன்னிலையில் ஆஜர் ஆகினர்.
சிபிஐ இந்த விசாரணையை முறையாக மேற்கொள்ளாததால், இந்த வழக்கில் ஒரே ஒரு குற்றவாளியாக காவல் ஆய்வாளர் திருமலைக்கு எதிராக மட்டுமே வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்பாக தற்போது இரண்டு வழக்குகள் இந்த நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன. அதில் ஒரு வழக்கில் தான் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டதன் பேரில் தூத்துக்குடியில் இருந்து மட்டும் 77 பேர் ஆஜராகி உள்ளனர்.
இந்த விசாரணையின் போது, நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு சில விஷயங்களை நான் கொண்டு சென்றேன். 2018ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 14ஆம் தேதி, பதிவு செய்யப்பட்ட 212 எஃப்ஐஆரை, ஒரே எஃப்ஐஆராக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டது.
இது தவிர சிபிஐ ஏற்கனவே தொடர்ந்து இருந்த காவல்துறைக்கு எதிராக சிபிஎம் கட்சியின் அர்ஜுனன் தொடர்ந்து புகாரின் பேரில், மற்றொரு வழக்காக விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கு கடந்த 8 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடிந்த ஒரு குற்றவாளி ஆய்வாளர் திருமலை மட்டுமே ஆவார். மற்ற யாரும் குற்றவாளிகள் இல்லை போலும்.
அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம், 21 குற்றவாளிகளை பெயர் குறிப்பிட்டிருந்தது. ஐ.ஜி., டி.ஐ.ஜி., எஸ்.பி., ஏ.எஸ்.பி., அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள்; தாசில்தார், ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் குறிப்பிட்டு, இவர்கள் அனைவரும் குற்றத்திற்கு காரணம் என்று அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் குறிப்பிட்டிருந்தது.
அந்த அறிக்கையை திமுக அரசு பெற்று சட்டசபை வாயிலாக அந்த அறிக்கை ஏற்கப்பட்டது. அமைச்சரவையும் அதனை ஏற்றது. அதன் பிறகும் கூட அந்த வழக்கினை திமுக அரசு தொடர எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை. தற்போது புதிய அரசு அமைந்த உடன் நான் இதற்காக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வேண்டுகோள் விடுத்தேன்.
100 பேருக்கு எதிராக உள்ள இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டேன். தொடர்புடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர புதிய முதல்வர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பிலும் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கடிதம் அனுப்பி வேண்டுகோள் விடுத்து இருந்தேன்.
ஆனால் இவை எதுவும் புதிய அரசின் காதுகளில் விழவில்லை. மாறாக இதில் இன்னொரு அவமானம் என்னவென்றால், அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தால் 13 காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது. பொதுமக்களை சுட்டவர்கள், யாருடைய ஆணையின் கீழ் சுட்டார்கள் என்பதும் அந்த ஆணைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாநகரின் காவல்துறை ஆணையராக அண்மையில் பொறுப்பேற்ற கபில் குமார் சரத்கர் பெயர் அந்த அறிக்கையில் ஆறு இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவை எதுவும் அரசுக்கு தெரியாமல் எல்லாம் மறைக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு குற்றவாளி மதுரை மாநகரின் காவல் ஆணையராக இருக்கிறார்.
சிபிஐ முறையாக இந்த வழக்கை விசாரணை செய்யவில்லை என 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் நான் தொடர்ந்த வழக்கு ஒன்றில் ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டிற்கு காரணமான காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடராமல், சாதாரண மக்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எஃப்ஐஆர்-இல் மட்டும் இந்த 101பேர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்றைய நீதிமன்ற விசாரணையில் இதனை நீதிபதியிடம் நான் வாசித்துக் காட்டினேன்.
அதனை புரிந்து கொண்டு முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் மன்றம் காவல்துறைக்கு எதிராக சிபிஐ எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளவில்லை. இந்த வழக்கை வரும் ஜூன் 25ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பதாக உத்தரவிட்டது. அர்ஜுனன் மற்றும் அவரது சார்பு வழக்கறிஞர்கள் மட்டும் அன்று ஆஜரானால் போதுமானது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளும் இங்கு விசாரணைக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் வருவதாக இருந்தால் 100 பேரும் நாங்கள் வருவோம் என்ற வாதத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு, இனிமேல் இந்த நூறு பேர் ஆஜராகத் தேவையில்லை.
நாங்கள் உத்தரவிடும் போது வந்தால் போதும் என நீதிமன்றம் கூறிவிட்டது. நாங்கள் தூய ஆட்சியை கொண்டு வருகிறோம் என்று சொன்னவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணி இது. திமுக ஆட்சிக்கு மாற்று தவெக ஆட்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆட்சிக்கான சவால்தான் இந்த வழக்கு. ஆகையால் தற்போது அரசு 101 பேர் மீதான இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும். ஆனால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவல்துறையினர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கு எதிரான வழக்கு தொடரப்பட வேண்டும்" என்றார்.