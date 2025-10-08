Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமானவர்... இப்போது மதுரை எஸ்பி... CM விஜய் செய்வது நியாயமா?

ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமானவர்... இப்போது மதுரை எஸ்பி... CM விஜய் செய்வது நியாயமா?

Madurai News : ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு குற்றவாளி மதுரை மாநகரின் காவல் ஆணையராக கபில் குமார் சரத்கர் இருக்கிறார் என மக்கள் கண்காணிப்பாக நிர்வாக இயக்குனரும் வழக்கறிஞருமான ஹென்றி திபேன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 12:51 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:51 AM IST
ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமானவர்... இப்போது மதுரை எஸ்பி... CM விஜய் செய்வது நியாயமா?
Image Credit: Image Credits : Kapil Kumar Saratkar, CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஸ்டெர்லைட் கொலைக்கு காரணமானவர்... இப்போது மதுரை எஸ்பி... CM விஜய் செய்வது நியாயமா?
Thoothukudi Sterlite shooting3 min ago
2
Sengottaiyan1 hr ago
3
Ganja1 hr ago
4
Minister Aadhav Arjuna3 hrs ago
5
Meta Down2:58 PM IST