மதுரை மெட்ரோ: ஆக்ராவிற்கு மட்டும் முக்கியத்துவமா? பிரதமருக்கு சு.வெ., கேள்வி

Madurai Latest News Updates: மதுரை மண்டேலா நகர் பகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் இன்று (மார்ச் 1) நடைபெற இருக்கிறது.
மதுரையில் என்டிஏ பொதுக்கூட்டம்
இந்த பொதுக்கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. இதில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தலைவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளனர். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் நடத்தப்படும் 2வது பொதுக்கூட்டம் இதுவாகும். இதற்கு முன், கடந்த ஜனவரியில் மதுராந்தகத்தில் என்டிஏ பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
அரசியல் முக்கியத்துவம் பெரும் மதுரை
பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்கு முன் பிரதமர் மோடி இன்று திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் தரிசனம் மேற்கொண்டார். கடந்தாண்டு ஜூலை மாதம் மதுரையில் இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பில் 'முருகப் பக்தர்கள் மாநாடு' நடத்தப்பட்டதும் சர்ச்சைக்குள்ளானது. திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் விளக்கேற்வதில் பெரும் பிரச்னை நிலவி வரும் வேளையில், பிரதமர் மோடியின் வருகை அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. மதுரையை வலதுசாரிகள் குறிவைக்கும் நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி மட்டுமின்றி மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளுமே வரும் தேர்தலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
சு. வெங்கடேசன் கேள்வி
இந்தச் சூழலில், மதுரை வருகையையொட்டி, பிரதமர் மோடியை நோக்கியும், எடப்பாடி பழனிசாமியை நோக்கியும் மதுரை மக்களவை உறுப்பினரும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவருமான சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். மதுரை மெட்ரோ மனம் திறப்பாரா EPS? என்றும் மாசி வீதிகளில் மெட்ரோ ஏறி திருப்பரங்குன்றம் வருவாரா மோடி? என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
மதுரை மெட்ரோ மனம் திறப்பாரா EPS
மாசி வீதிகளில் மெட்ரோ ஏறி திருப்பரங்குன்றம் வருவாரா மோடி ?
நாடாளுமன்றத்தில் அவசரமான பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளை விவாதிக்க விதி எண் 377 கீழ் மதுரை மெட்ரோ பற்றி நான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு ஒன்றிய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற… pic.twitter.com/d0OXu2C9IX
— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) March 1, 2026
மதுரைக்கு மெட்ரோவை மறுப்பது ஏன்?
இதுகுறித்து சு. வெங்கடேசன் அவரது X பதிவில், "நாடாளுமன்றத்தில் அவசரமான பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளை விவாதிக்க விதி எண் 377 கீழ் மதுரை மெட்ரோ பற்றி நான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு ஒன்றிய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் தோகன் சாஹு பதில் அளித்துள்ளார். மக்கள் தொகை, பயணிகளின் அடர்த்தி ஆகிய காராணங்களால் திருப்பி அனுப்பபட்டதையே மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார். 20 லட்சத்துக்கு குறைவான மக்கள் தொகை இருக்கும் ஆக்ரா, போபால், மீரட், குருகிராம், பாட்னா ஆகிய நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்ட அனுமதியை கொடுத்த ஒன்றிய அரசு மதுரை, கோவைக்கு ஏன் தர மறுக்கிறது...?
மதுரைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை
2024ஆம் ஆண்டில் மட்டும் மதுரைக்கு 2.74 கோடி உள்நாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளும், சுமார் 1 லட்சம் வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளும் வந்துள்ளனர். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு மட்டும் தினசரி 15,000 முதல் 20,000 பேர் வருகின்றனர். திருவிழாவின் போது இந்த எண்ணிக்கை 10 லட்சத்தைத் தாண்டுகிறது. இது ஆக்ராவின் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம். ஆக்ராவுக்கு மெட்ரோ அனுமதி வழங்கப்பட்டபோது, அங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளே முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் ஆக்ராவை விட அதிக சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் மதுரைக்கு மறுக்க என்ன நியாயம்?
பிரதமரிடம் கேட்பாரா இபிஎஸ்
இந்த கேள்வியை இன்று மதுரைக்கு வரும் பிரதமரிடம் தமிழ்நாட்டின் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேட்பாரா?. பல்வேறு திட்டங்களை துவக்கிவைக்க
மதுரைக்கு வரும் பிரதமர் மோடியை மதுரை மக்களின் சார்பில் வரவேற்கிறேன். அதே நேரம் மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ திட்டத்தை நியாயமற்ற காரணத்தை சொல்லி மறுக்கும் முடிவை ஒன்றிய அரசு கைவிட வேண்டும் என்று கோருகிறேன்" என தனது கோரிக்கையையும் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
