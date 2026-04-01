பிடிஆர்-ஐ ஜெயிப்பீங்களா...? சுந்தர்.சி சொன்ன ஸ்வீட்டான பதில் - மதுரை மத்திய தொகுதி நிலவரம்!

Madurai Central Constituency, Sundar C Latest News: மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 10 தொகுதிகள் உள்ளன. அதில் மதுரை மத்திய தொகுதி நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கிறது. இந்த தொகுதியில் கடந்த இரண்டு முறையும் தற்போதைய அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
மதுரை மத்தியில் சுந்தர்.சி...
ஏற்கெனவே அதிகம் கவனிக்கப்படும் தொகுதி என்ற நிலையில், தற்போதைய 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஏ.சி. சண்முகம் தலைமையிலான புதிய நீதி கட்சி பெற்றிருக்கிறது. புதிய நீதிக் கட்சி இரண்டு தொகுதிகளை பெற்றிருக்கிறது. ஒரு தொகுதியில் தாமரை சின்னத்திலும், மற்றொரு தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்திலும் போட்டியிடும் என தெரிவித்திருந்தது.
அந்த வகையில், மதுரை மத்திய தொகுதியில் திரைப்பட இயக்குநர் சுந்தர்.சி, புதிய நீதிக் கட்சியின் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். இந்நிலையில், இன்று மதுரை வந்த சுந்தர். சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
'இது எனக்கு புதிய களம்'
அப்போது பேசிய அவர், "மதுரை மீனாட்சி அம்மன் அருளாலும் மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றிக் கனியை அளிப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். இயக்குனராக பல பேட்டிகளை கொடுத்திருக்கிறேன், இந்த களம் எனக்கு புதியது.
இரட்டை இலை சின்னத்தில் புதிய நீதி கட்சி சார்பில் போட்டியிட வைத்த ஏ.சி. சண்முகம் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அமமுக பொதுச்செயலாளர் தினகரன், ஐஜேகே தலைவர் பாரிவேந்தர், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வாசன், ஜான்பாண்டியன், திருமாறன் உள்ளிட்ட மற்ற கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி.
இது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் கோட்டை
மதுரை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் கோட்டை. இங்கே மதுரை மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உள்ளது. மதுரையின் வளர்ச்சிக்காக இந்த கட்சியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். தொகுதியைப் பற்றி தெரிந்து, தொகுதியின் பிரச்சினைகளை தெரிந்து வந்திருக்கிறேன். என்னால் முடிந்த உழைப்பை கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறேன். போட்டி எல்லா இடத்திலும் கடுமையாக இருக்கும், அதற்காக நாம் ஒதுங்கி விட முடியாது, ஜெயிப்போம் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது" என்றார்.
மதுரையில் நடந்த விழா
மதுரையை குறிவைத்து ஏ.சி. சண்முகம் பல மாதங்களாக இயங்கி வந்தார் என கூறப்படுகிறது. மதுரை கப்பலூர் பகுதியில் 2.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் 140 அடி உயரத்தில் வ.உ.சிதம்பரனாரின் சிலையை அமைக்க ஏ.சி.சண்முகம் திட்டமிட்டுள்ளார். இதன் அடிக்கல் நாட்டு விழா கடந்த மாதம் குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றிருந்தது.
சுந்தர்.சி களமிறக்கப்பட்டது ஏன்?
இந்த கூட்டத்தில் இயக்குநர் சுந்தர். சி கலந்துகொண்டார். அப்போது பேசிய சுந்தர்.சி தனது அப்பா பெயர் சிதம்பரம் பிள்ளை என பேசியிருந்தார். அந்த வகையில், பிள்ளைமார், முதலியார், முக்குலத்தோர், யாதவர் உள்ளிட்ட சமூகங்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர்.சி களமிறங்கியிருப்பதன் மூலம் இது நீண்டகால திட்டம் என்றே புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
அதாவது, இந்த தொகுதியில் அதிகம் வசிக்கும் முதலியார் - பிள்ளைமார் சமூக வாக்குகளை பிரிப்பதற்கே சுந்தர்.சி களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் ஏற்கனவே பரீட்சயமானவர் என்பதாலும், இரட்டை இலை சின்னத்தில் களமிறங்குவதாலும் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனை வீழ்த்த NDA திட்டம் வகுத்துள்ளது. ஆனால், அதேநேரத்தில், களத்தில், பிடிஆர் பலமாக காணப்படுவதால் நிச்சயம் கடுமையான போட்டிக்கு பஞ்சமிருக்காது.
மதுரை மத்திய தொகுதி - கடந்த 2 தேர்தல் முடிவுகள்
2021ஆம் ஆண்டில் திமுக சார்பில் பழனிவேல் தியாகராஜன் 73,205 வாக்குகளை பெற்றார். எதிர்த்து இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் 39,029 வாக்குகளை பெற்றார். பிடிஆர் 34,176 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். ஆனால், 2016 தேர்தலில் திமுக சார்பில் பழனிவேல் தியாகராஜன் 64,662 வாக்குகளையும், அதிமுகவின் ஜெயபால் 58,900 வாக்குகளையும் பெற்றார். அதாவது, 5,762 வாக்குகள் மட்டும் அதிகம் பெற்று பிடிஆர் அந்த தேர்தலில் வென்றார். எஸ்ஐஆர் பணிக்கு பிறகு மதுரை மத்திய தொகுதியில் 95,632 ஆண் வாக்காளர்களும்; 1,01,198 பெண் வாக்காளர்களும்;26 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்களும் உள்ளனர். இன்றைய நிலவரப்படி, மதுரை மத்திய தொகுதி திமுகவுக்கு சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது. மதுரையில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் கடந்த 2021 தொகுதியில் அதிமுக 5 தொகுதிகளையும், திமுக கூட்டணி 5 தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 1.31 கோடி வாக்கு டார்கெட் - திமுக திட்டம் பலிக்குமா?
மேலும் படிக்க | அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் அனுப்பிய தவெக... விஜய்க்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு குறைபாடு? - லிஸ்ட் போட்ட சிடிஆர்
மேலும் படிக்க | திருப்பூர் தெற்கு இல்லை.. அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி! பரபர தகவல்
