English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • நெல்லைக்கு பாய் காட்டிய நயினார்... காரணம் இதுதான்.. வெளியான பரபர தகவல்

TN Election Nainar Nagendran: பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை போட்டியிடுகிறார். இதற்கான காரணம் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 31, 2026, 03:29 PM IST

TN Election Nainar Nagendran: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதங்கள் கூட இல்லாத நிலையில், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. ஏற்கனவே, திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, பரப்புரையை தொடங்கியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சாத்தூரில் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்

ஆனால், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக இன்னும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவில்லை. வேட்பாளர்களை அறிவித்தால் தான், பரப்புரையை தொடங்க முடியும். ஆனால், இன்னும் பாஜக வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் தாமதமாக்கி வருகிறது. இன்று மாலை அல்லது நாளைக்குள் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில்,  பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மட்டும் தான் போட்டியிடும் தொகுதி குறித்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அறிவித்துவிட்டார்.

ஏற்கனவே, அவர் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்யிடுவார் என தகவல்கள் கசிந்த நிலையில், அது உறுதியாகிவிட்டது. நெல்லையில் போட்டியிட்டு வந்த நயினார், இந்த முறை அங்கு பாய் சொல்லிவிட்டு, சாத்தூருக்கு திரும்பி உள்ளார். இதற்கான காரணங்கள் பல சொல்லப்பட்டாலும், இதுகுறித்து நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "எங்கிருந்தாலும் நெல்லையின் செல்லப்பிள்ளை தான் நான். திருநெல்வேலி தொகுதி மக்கள் என் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க மாட்டேன். நான் நெல்லையில் பல முறை போட்டியிட்டிருக்கிறேன்.  இந்தமுறை அதிமுக திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்யிட விருப்பம் தெரிவித்தனர்.

காரணம் என்ன?

அதன் அடிப்படையில், இந்த முறை திருநெல்வேலி தொகுதியில் அதிமுக போட்யிடுகிறது. அதிமுக போட்டியிட்ட சாத்தூர் தொகுதியில் நான் போட்டிடுகிறேன்.  எங்கு சென்றாலும், தமிழகம் முழுவதும் என்னுடைய மக்கள் பணி தொடரும். அதிலும், திருநெல்வேலி தொகுதியில் தனி கவனம் செலுத்தப்படும்" என்று கூறினார். தொடர்ந்து, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இன்று மாலை 6 மணி தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் வருகிறார். பாஜக மையக் குழு கூட்டம் கூடி வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும்" என்றார்.

மேலும், பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்தது தொடர்பாக எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார், "இது தகுதி என்பது முக்கியமில்லை. எண்ணிக்கை முக்கியம் இல்லை. எண்ணம் தான் முக்கியம். மக்களின் எண்ணம் எதுவோ அதற்கு ஈடு கொடுக்க வேண்டும். மக்கள் இந்த ஆட்சியை தூக்கி ஏறிய வேண்டும் என நினைத்துவிட்டனர். அதுமட்டுமில்லாமல், டிடிவி தினகரன் கட்சிக்கும் இடம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதனால், அனைவரையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக  இந்த எண்ணிக்கை பாஜகவுக்கு அமைந்துவிட்டது. வேறு எந்த காரணமும் இல்லை” என தெரிவித்துள்ளார். 

நயினாரின் கடந்த தேர்வு முடிவுகள்

2001ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முதல் தொடர்ச்சியாக நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் போட்டியிட்டு வருகிறார். 2001ஆம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தான் முதன்முதலில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட நயினார் நாகேந்திரனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கினார். அந்த தேர்ர்தலில் 1.04 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மகத்தான வெற்றியை நயினார் நாகேந்திரன் பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து, 2006ஆம் ஆண்டு போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன்,  64,911 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.

மேலும், திமுகவின் மல்லை ராஜகா 65,517 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.  2011ஆம் ஆண்டு 86,220 வாக்குகள் பெற்று நயினார் வெற்றி பெற்றார். 2016ஆம் ஆண்டு திமுகவின் லக்ஷமணன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் 81,160 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு நயினார் நாகேந்திரன் பாஜகவில் 2017ஆம் ஆண்டு சேர்ந்தார். இதன்பிறகு, 2021ஆம் ஆண்டு பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் 92,282 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.  5 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் போட்டியிட்ட நயினார், 2 முறை தோல்வி அடைந்தார். இப்படியாக இவரது தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும் நிலையில், சாத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை போட்டியிடுகிறார். சாத்தூர் தொகுதியில் இவரது வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - நயினார் நாகேந்திரன் இந்த முறை எந்த தொகுதியில் போட்டி?

    பதில் - பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த முறை சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். 

2) கேள்வி - நெல்லையில் இருந்து சாத்தூருக்கு மாறியதன் காரணம்

  பதில் - அதிமுக நெல்லை தொகுதியை கேட்டதால், தான் சாத்தூரில் போட்டியிடுவதாக நயினார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

3) கேள்வி - நயினார் நாகேந்திரனின் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்

  பதில் - 2001 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தல் வரை 5 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிட்டு, 3 முறை வெற்றி பெற்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
TN Assembly ElectionTN ElectionNainar NagendranBJP

Trending News