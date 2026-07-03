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ஆய்வு செய்ய ஆளுநருக்கு உரிமையில்லை.. இனி அனுமதிக்க மாட்டோம் -அமைச்சர் நிர்மல்குமார் எச்சரிக்கை

மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்தியது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இதை கண்டித்த நிலையில், தவெக அரசின் அமைச்சர் நிர்மல்குமார், ஆளுநருக்கு ஆய்வு செய்ய அதிகாரம் இல்லை என்றும், அரசு நிர்வாகத்தில் தலையிட்டால் கடுமையாக எதிர்க்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 03, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:33 PM IST
ஆய்வு செய்ய ஆளுநருக்கு உரிமையில்லை.. இனி அனுமதிக்க மாட்டோம் -அமைச்சர் நிர்மல்குமார் எச்சரிக்கை
Image Credit: File | TN Governor Arlekar Madurai Inspection TVK Minister Nirmalkumar ResponseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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