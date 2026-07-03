/ஆய்வு செய்ய ஆளுநருக்கு உரிமையில்லை.. இனி அனுமதிக்க மாட்டோம் -அமைச்சர் நிர்மல்குமார் எச்சரிக்கை

மதுரையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் ஆணையருடன் ஆலோசனை நடத்தியது மாநில அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, நிர்வாக விவகாரங்களில் ஆளுநரின் பங்கு குறித்த அரசியல் சர்ச்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், தவெக அரசின் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ஆளுநரின் செயல்பாட்டுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் நடைபெற்ற சவுராஷ்டிரா கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர், தனது உரையில் வைகை ஆற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து கவலை தெரிவித்தார்.
"வைகை ஆறு இருக்கிறது. ஆனால் தண்ணீர் எங்கே? இதற்கு நாம்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். நதிகளை மீட்பதும் தேசப்பற்றின் ஒரு பகுதிதான். மதுரை இளைஞர்கள் வைகையை மீட்டெடுக்க முன்வர வேண்டும். அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் ஆளுநர் மாளிகையே களமிறங்கும்."
இந்த கருத்து அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் கவனத்தை பெற்றது
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிசாந்த் கிருஷ்ணாவுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
மாநகர காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரனுடனும் தனிப்பட்ட சந்திப்பு மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆலோசனைகள் நிர்வாக ரீதியில் ஆளுநர் நேரடியாக ஈடுபட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், கடந்த ஆட்சிக்காலங்களில் ஆளுநரின் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு திமுக கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் அவர் நினைவுபடுத்தியுள்ளார்.
'ஆளுநர் ஆய்வு செய்தார்' என்ற கூவத்தூர் ஆட்சி கால வரலாறு, தற்போதைய குதிரை பேர ஆட்சியில் மீண்டும் திரும்புகிறது.— Udhay (@Udhaystalin) July 2, 2026
மதுரை சென்றிருந்த ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர், தான் நியமன பதவியில் - அதுவும் கூடுதல் பொறுப்பில் தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருப்பதை மறந்து, மக்கள் பிரதிநிதி போல ஆய்வு நடத்தி…
உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனத்திற்கு பின்னர், தவெக அரசின் சார்பில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார்.
அமைச்சரின் இந்த கருத்து, மாநில அரசின் அதிகார வரம்பு குறித்து தவெக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடாக பார்க்கப்படுகிறது.
"ஆய்வு செய்ய ஆளுநருக்கு உரிமையில்லை!" - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கடும் எச்சரிக்கை... மதுரை விவகாரத்தில் அரசியல் பரபரப்பு#TNGovernor #RajendraArlekar #Madurai #NirmalKumar #TVKhttps://t.co/7Sipm6s3VN— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) July 3, 2026
இந்திய அரசியலமைப்பின்படி ஆளுநர் மாநிலத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவராக இருந்தாலும், தினசரி நிர்வாக அதிகாரம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அமைச்சரவை மற்றும் முதல்வரிடமே உள்ளது.
அதனால்,
போன்ற நடவடிக்கைகள் அரசியல் விவாதத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன.
ஆளுநரின் நடவடிக்கைக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகரித்துள்ளது.
ஒரு தரப்பு:
மற்றொரு தரப்பு:
என்ற கருத்துகளை முன்வைத்து விவாதித்து வருகின்றனர்.