Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /மதுரை: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரியுமா? மாதம் 63,000 சம்பளத்தில் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மதுரை: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரியுமா? மாதம் 63,000 சம்பளத்தில் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Govt Madurai Jobs: மதுரை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 12ம் வகுப்பு முடித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பணி குறித்த முழு விவரமாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:04 PM IST
மதுரை: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரியுமா? மாதம் 63,000 சம்பளத்தில் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: TN Govt Madurai JobsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இன்ஸ்டாவில் மட்டும் லட்ச லட்சமாய் சம்பாதிக்கும் ஸ்ரீலீலா! ஒரு ரீல்ஸிற்கு இவ்வளவா!
Sreeleela40 min ago
2
TNUSRB1 hr ago
3
CM Vijay1 hr ago
4
Tamil Nadu govt1 hr ago
5
Kerala Lottery Result1 hr ago