/மதுரை: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரியுமா? மாதம் 63,000 சம்பளத்தில் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Govt Madurai Jobs: தமிழக அரசு மாவட்ட வாரியாக காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மதுரையில் உள்ள மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் சுகாதார நலவாழ்வு மையங்களில் உள்ள கீழ்க்கண்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிவதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 24-07-2026 அன்று மாலை 5 மணி வரை வரவேற்கப்படுகின்றன. இதற்கு பின்னர் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் மருத்துவ அலுவலர், செவிலியர், சுகாதார ஆய்வாளர், சுகாதார ஆய்வாளர், பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர், பிசியோதெரபிஸ்ட், ஓட்டுநர், நகர்ப்புற சுகாதார மேலாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 51 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த பதவிகள் முற்றிலும் தற்காலிகமானது. எந்த ஒரு காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது. பணியில் சேருவதற்கான சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் (Undertaking) அளிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் நேரிலோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ வரவேற்கப்படுகின்றன
பிறப்புச்சான்று, மதிப்பெண் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று, முன் அனுபவம் சான்று, சிறப்புத் தகுதிக்கான சான்று (Transgender / Differently abled person / Destitute Women or Widow / Ex-Service Man/ Any vulnerability as decided by the Chairman District Health Society) சான்றிதழ்களை சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும்.
மேற்கண்ட பணிகளுககு https://madurai.nic.in/notice category/recruitment வலைதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்ப படிவத்துடன் இப்பதவிகளுக்குரிய அனைத்து சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பம் (Self Attested) செய்யப்பட்ட நகல்கள் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி / நேர்காணல் நடைபெறும் இடம் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்/ நிர்வாக செயலர், மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
விஸ்வநாதபுரம், மதுரை ஆகும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 625 014/ 0452 2640778 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.