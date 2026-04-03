சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: உறுதிமொழி எடுத்த ரஜினி ரசிகர்கள்! முழு விவரம்!

வரவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மதுரை மாவட்டத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள் ஜனநாயக பொறுப்பை உணர்த்தும் விதமாக உற்சாகமான முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். மதுரை மாநகர் மாவட்ட ரஜினி மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து, வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் அனைவரும் கட்டாயம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். நாம் அனைவரும் நம்முடைய ஜனநாயக கடமையை மறக்காமல் 100% வாக்களிப்போம் என்ற உறுதியுடன் அவர்கள் உறுதிமொழி மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, மதுரை பாண்டி கோவில் பகுதியில் காவல் தெய்வமாக விளங்கும் பாண்டி முனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. அதன் பின்னர் சமூக பொறுப்பை உணர்த்தும் வகையில் அனைவரும் ஒன்று கூடி, முழுமையான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினர்.
வாக்குரிமையின் அவசியம்
இந்நிகழ்வு, வாக்குரிமையின் அவசியத்தை மக்களிடம் எடுத்துரைக்கும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகத்தின் வலிமை வாக்காளர்களின் பங்கேற்பில் தான் இருக்கிறது என்பதை நினைவூட்டும் வகையில் இந்த முயற்சி அமைந்துள்ளது. மேலும் ரஜினி மன்ற நிர்வாகியான அழகிரி ஏற்பாட்டில் வந்திருந்த தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு மதுரை ஸ்டைலில் சிக்கன் மட்டன் குடல் எப்படியாக மிக அசைவ விருந்தும் வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையில் ரஜினி வேடமிட்ட நகல் கலைஞர் ஜெயிலர் பட ரஜினி போல வேடமடைந்து வந்திருந்த ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாது அவர்களோடு புகைப்படம் எடுத்தும் செல்பி எடுத்தும் அவர்களின் மகிழ்வித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்!
திருத்தணியில் தவெக வேட்பாளர் சத்திய குமார் தனி ஒருவராக சாலையில் நின்று கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடும் பரிதாபம். வேட்பாளரை மாற்றக்கோரி மாவட்ட செயலாளர் உட்பட நகர ஒன்றிய நிர்வாகிகள் ஒட்டுமொத்தமாக பிரச்சாரத்தை புறக்கணிப்பு.
சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகின்ற 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவேக சார்பில் வழக்கறிஞர் சத்தியகுமார் போட்டியிடுகிறார். சத்தியகுமார் திருத்தணியில் உள்ள இளைஞர்கள் கஞ்சா பார்ட்டிகள் மற்றும் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்கள் என்று கொச்சைப்படுத்தி பேசியதாகவும். நேற்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் தனி ஒருவராக சென்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும் தொடர்ந்து இவர் வேட்பாளராக இருந்தால் இவருக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருந்த நிலையில் இன்று தவெக வேட்பாளர் சத்தியகுமார் திருத்தணி நகர முழுவதும் தனி ஒருவராக வியாபாரிகளிடம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டும் பின்னர் சாலையில் நின்று கொண்டும் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
pic.twitter.com/ZTvkwdcV0Q
— TVKAdvocate_SathyaKumar (@TVKSathyaKumar) April 3, 2026
