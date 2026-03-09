English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இலவசமாக விமானத்தில் பறந்த மாணவர்கள்... கனவை நிஜமாக்கிய ஹெட் மாஸ்டர் - ஆஹா சம்பவம்

Tenkasi Latest News: தென்காசி அருகே ஏழை எளிய மாணவ, மாணவர்களை பள்ளி தலைமையாசிரியர் விமானத்தில் அழைத்துச் சென்றுள்ளார். மாணவ - மாணவிகள் விமானத்தில் பறக்கும் வீடியோக்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது,

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 9, 2026, 05:26 PM IST
  • தலைமையாசிரியர் இதற்காக போட்டி ஒன்றை நடத்தி உள்ளார்.
  • அதில் 21 மாணவர்கள் தேர்வாகி உள்ளனர்.
  • தலைமையாசிரியர் அவரது சொந்த செலவில் இந்த ஏற்பாட்டை செய்துள்ளார்.

Tenkasi School Students Viral News: தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே உள்ள கிராமம் கொண்டலூர். பெண்கள் பீடி சுற்றுவதையும், ஆண்கள் சாக்குபை தைய்ப்பது, கட்டுமான பணியில் ஈடுபடுவது போன்றவற்றை தொழிலாக செய்து வருகின்றனர். மிகவும் எளிமையாக கிராமமாகும். மக்களின் பொருளாதார நிலையும் எளிய பின்னணியை கொண்டதுதான்.

'விமானம் எப்படி சார் பறக்குது...'

இந்த கிராமத்தில் அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. தலைமை ஆசிரியராக மைக்கேல் ராஜ் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த பள்ளியில் 100க்கும் அதிகமான மாணவ-மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில், மைக்கேல் ராஜ் மாணவர்களுக்கு, விமானத்தை கண்டுபிடித்த 'ரைட் சகோதரர்கள்' பற்றி பாடம் எடுத்திருக்கிறார். பாடம் நடத்தும்போது 'விமானம் எப்படி சார் வானத்தில் பறக்கிறது?' என்று மாணவர்கள் வியப்புடன் கேள்வி கேட்டுள்ளனர். அதற்கு அவரும் உரிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தலைமையாசிரியர் நடத்திய போட்டி

அதை தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவ - மாணவிகளிடம் தங்களின் வருங்கால கனவு குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். அதற்கு பல மாணவ - மாணவிகளும் விமானத்தில் பறக்க வேண்டும் என்பதையே அவர்களின் கனவாக தலைமையாசிரியரிடம் தெரிவித்தனர். விமானத்தில் பயணிக்க விரும்பிய மாணவர்களின் கனவை நனவாக்க 5ஆம் வகுப்பு மாணவ - மாணவியர்களுக்கு ஒரு போட்டி ஒன்றை நடத்தி உள்ளார். போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களை விமானத்தில் அழைத்துச் செல்வதாக தலைமை ஆசிரியர் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். 

ஒன்று முதல் 16 வரையிலான பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டை மறக்காமல் சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அந்த போட்டி. போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களை தனது சொந்த பணத்துடன், அவர்களின் நண்பர்கள், ஆசிரியர்களின் உதவியையும் சேர்த்து மாணவ-மாணவிகளை விமானத்தில் அழைத்த செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

இலவச கல்விச் சுற்றுலா

அதன்படி மைக்கேல் ராஜ், போட்டியில் வெற்றிபெற்ற 21 மாணவ-மாணவிகள், சக ஆசிரியர்கள், சத்துணவு அமைப்பாளர் உள்ளிட்டவர்களை விமானத்தில் அழைத்துச் சென்றார். அதன்படி தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இருந்து அவர்கள் சென்னைக்கு விமானத்தில் புறப்பட்டு சென்றனர். விமானத்தில் ஏறியதும் மாணவ - மாணவிகள் உற்சாகமடைந்தனர். சென்னையில் விமானம் பத்திரமாக தரையிறங்கியது. அதன்பிறகு சென்னை மெரினா கடற்கரை, பிர்லா கோளரங்கம், கலங்கரை விளக்கம் உள்ளிட்டவற்றை மாணவர்களும் மற்றவர்களும் சுற்றிப் பார்த்துள்ளனர்.

கனவை நிஜமாக்கிய ஹெட் மாஸ்டர்

விமான டிக்கெட்டுக்காக மட்டும் ரூ.1.9 லட்சம் அளவில் செலவாகி உள்ளது. பிற நண்பர்கள், உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், கிராம மக்களின் ஆதரவுடன் மாணவ-மாணவிகள் சென்னையில் தங்கும் செலவு, அவர்களின் சாப்பாடு, பிற போக்குவரத்து செலவு, நுழைவுச்சீட்டு கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டது.

மாணவ - மாணவிகள் விமானத்தில் பயணிக்க விரும்பிய கனவும் விரைவாகவே நனவானது. அவர்களின் கனவை நிஜமாக்கிய தலைமையாசிரியர் மைக்கேல் ராஜுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

வைரலாகும் வீடியோ 

மைக்கேல் ராஜ் கடந்த ஆண்டு 5ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ-மாணவிகளை தனது சொந்த செலவிலும், நண்பர்களின் உதவியுடன் சென்னைக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றிருந்தார். தென்காசி பாவூர்சாத்திரத்தின் மாணவ - மாணவிகள் விமானத்தில் பயணித்த வீடியோவானது தற்போது சமூகவலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. நிச்சயம் தற்போது விமானத்தில் பறந்த மாணவ- மாணவிகளுக்கு இது மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருக்கும். எளிய பின்னணியில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு இது அவ்வளவு எளிதாக நிஜமாக கூடிய கனவில்லை. இருப்பினும் நாம் கனவு கண்டால் அது நிச்சயம் ஒருநாள் நனைவாகும் என்ற அவர்களிடம் இருக்கும். கனவு காண்பதற்கு பயப்படக்கூடாது என்ற எண்ணமும் அவர்களின் மனதில் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

TenkasiThoothukudiFree Educational TourTamilnaduTamil News

